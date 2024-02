Η κόρη του Κάνιε Γουέστ ζωγράφισε γυμνή τη Μπιάνκα Σενσόρι - Τα άκουσε η Καρντάσιαν

H ανάρτηση με τη ζωγραφιά της Νορθ που διεγράφη από το TikTok To εξώφυλλο του άλμπουμ από το οποίο εμπνεύστηκε η κόρη της Κιμ Καρντάσιαν

Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε ανάρτηση στον λογαριασμό TikTok που χειρίζεται η Κιμ Καρντάσιαν με την 10χρονη κόρη της Νορθ, στην οποία το παιδί είχε φορτώσει μια ζωγραφιά στην οποία απεικονιζόταν γυμνή η σύζυγός του πατέρας της, Κάνιε Γουεστ, Μπιάνκα Σενσόρι Η ζωγραφιά ήταν μια απεικόνιση του εξωφύλλου του νέου άλμπουμ του Κάνιε Γουεστ με τίτλο Vultures 1 που κυκλοφόρησε πρόσφατα από την Apple Music.«Αφήστε το παιδί να είναι αθώο» ήταν ένα από τα σχόλια για την ανάρτησή αυτή.Η ανάρτηση, πάντως, έχει διαγραφεί με πηγές που επικαλείται η Daily Mail να υποστηρίζουν ότι η Κιμ Καρντάσιαν είχε διαμηνύσει στον πρώην σύζυγό της να διασφαλίσει ότι η Μπιάνκα δεν θα είναι τσίτσιδη - όπως συμβαίνει συχνά στις δημόσιες εμφανίσεις της - όταν είναι κοντά στα παιδιά της.Στη ζωγραφιά η Νορθ περιέγραφε για ποια τρία πράγμα ήταν ευγνώμων σήμερα (σ.σ. στις 13 Φεβρουαρίου).Το 10χρονο κορίτσι έγραψε στη ζωγραφιά του ότι «είμαι ευγνώμων για το VULTURES 1 γιατί είναι απίστευτα καλό. Είμαι ευγνώμων επίσης για τους μαύρους γύπες γιατί αν δεν υπήρχαν δεν θα είχε κυκλοφορήσει το άλμπουμ αυτό. Τέλος είμαι ευγνώμων για το τραγούδι Carnival».Το εν λόγω τραγούδι, πάντως, περιλαμβάνει άσεμνους στίχους ένας από τους οποίους αναφέρει: «Head so good, she a honor roll/ She ride that d**k like a carnival».