Η 10χρονη κόρη του ράπερ και την Νορθ Γουέστ φαίνεται να έχει πρότυπο τον πατέρα της, Κάνιε Γουέστ όπως δείχνουν τα περισσότερα βίντεο που κυκλοφορούν με την ίδια στο Διαδίκτυο.Η 10χρονη κόρη του ράπερ και την Κιμ Καρντάσιαν , δεν ενδιαφέρεται για τον καλλωπισμό, το μακιγιάζ και τα ακριβά ρούχα του οίκου Versace όπως η μητέρα της, αλλά για τη ραπ μουσική και το lifestyle του πατέρα της, του οποίου το στιλ και έχει υιοθετήσει.

Η Νορθ Γουέστ πρωταγωνιστεί στο νέο τραγούδι του πατέρα της, αλλά και στο βίντεο κλιπ, «

Talking/Once Again», όπου συμμετέχει και ο Ty Dolla $ign.

Στο κλιπ, η Νορθ Γουέστ βρίσκεται σε έναν σκοτεινό χώρο και κάθεται σε μια καρέκλα όσο κάποιοι άλλοι της φτιάχνουν τα μαλλιά. Τ

ραγουδά επανειλημμένα «You don't want no problems, you just-» (δεν θέλεις προβλήματα, θέλεις μόνο- και στη συνέχεια να τραγουδά το «Talking» (να μιλάς).

Η 10χρονη συνεχίζει να ραπάρει: «I love it here / we gonna take over the year for another year / it's your bestie, Miss Miss Westie» (Μου αρέσει εδώ, θα το ξανακάνουμε άλλη μια χρονιά, είναι η κολλητή σου, η κυρία Γουέστι).