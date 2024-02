Thats me in the corner pic.twitter.com/nfoNMCELCY — Michael Stipe (@stipemichael_) February 4, 2024

Κλείσιμο

Ο φρόντμαν των REM τις τελευταίες ώρες… απασχολεί το διαδίκτυο με μια ανάρτηση που έκανε στo Twitter. Ο τραγουδιστής συμπρωταγωνιστεί με τηνκαι τηστην ανοιξιάτικη καμπάνια 2024 του Saint Laurent. Ο γαλλικός οίκος μόδας μοιράστηκε τις φωτογραφίες της καμπάνιας στα social media.Ο Στάιπ με μοναδικό και ευφυή τρόπο έκανε repost την ανάρτηση χρησιμοποιώντας το στίχο του τραγουδιού That’s me in the corner του διάσημου τραγουδιού. Όπως βλέπουμε στη φωτογραφία ο Στάιτ δεσπόζει σε μια μεγάλη φωτογραφία του Saint Laurent πάνω από ένα ντελικατέσεν με το όνομα Corner. Τυχαίο;Μιλώντας στο Broken Record Podcast, ο Στάιπ είχε αποκαλύψει το πραγματικό νόημα του Losing my religion και για το πώς μία μόνο λέξη άλλαξε τα πάντα.«Άλλαξα έναν στίχο θυμάμαι... 'That's me in a corner, that's me in the spotlight', προηγουμένως ήταν 'that's me in the corner, that's me in the kitchen'. Η έμπνευσή μου ήταν από το πώς είναι να είσαι ο ντροπαλός τύπος που κάθεται στο πίσω μέρος ενός πάρτι ή σε έναν χορό και δεν πάει στο πρόσωπο με το οποίο είναι τρελά ερωτευμένος, για να του πει 'έχω σκάλωμα μαζί σου, πώς νιώθεις για μένα;», είπε ο Στάιπ για να συνεχίσει:«Οπότε υπάρχει όλη αυτή η σχέση που συμβαίνει μόνο μέσα στο μυαλό του ενός και δε ξέρει εάν έχει πει αρκετά ή δεν έχει πει πολλά. Οπότε, κάθεται εκεί, στη γωνία του dance floor, παρακολουθώντας τους πάντες να χορεύουν, παρακολουθώντας τον έρωτα της ζωής του στο dance floor να χορεύει με κάποιον άλλον, γιατί εκείνος είναι πιο ενδιαφέρων τύπος. Ή βρίσκεται στην κουζίνα, πίσω από το ψυγείο. Άλλαξα το 'kitchen' σε 'spotlight' και αμέσως, φυσικά, το τραγούδι αφορούσε εμένα, που ποτέ δεν είχε να κάνει με μένα, δεν νομίζω. Εννοώ, με ξέρω. Αλλά το βίντεο που σκηνοθέτησε ο Tarsem Singh ήταν κάτι που πραγματικά το έσπρωξε πέρα από κάθε όριο. Και ήταν κατά πάσα πιθανότητα το πιο queer video όλων των εποχών. Και ήταν όμορφα».