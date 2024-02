Σκαραβαίος: Ο πολυπράγμων Γιώργος Πυρπασόπουλος είναι ο επιθεωρητής Μάκης Πριόβολος

Η αστυνομική σειρά είναι ένα τηλεοπτικό είδος στο οποίο έχουν παράδοση, εκτός από τις ΗΠΑ, οι Σκανδιναβοί οι Ιταλοί, Άγγλοι και Γάλλοι. Με τον «Σκαραβαίο» και όχι μόνο, κάνει και η Ελλάδα μια είσοδο με αξιώσεις στον χώρο. Μιλήσαμε με τονπου στη συγκεκριμένη σειρά υποδύεται τον παροπλισμένο στο γραφείο, επιθεωρητή Μάκη Πριόβολο.Διαβάζουμε για τον ήρωα που υποδύεται ο Γιώργος: «Κάνει μόνο δουλειές γραφείου, αφού έχει παροπλιστεί μετά από συμπλοκή που τον οδήγησε σε αναπηρικό αμαξίδιο. Είναι καλός ανακριτής. Μιλάει διαρκώς για τους αρχαίους φιλοσόφους και την εκλαϊκευμένη φιλοσοφία. Είναι συχνά στωικός και σαρκαστικός με τους συναδέλφους του, συμμετέχει σε δράσεις ΑΜΕΑ και αθλείται στην ξιφασκία ΑΜΕΑ, έχοντας κερδίσει μετάλλια. Έχει κοφτερό μυαλό, βρίσκει τα μοτίβα μελετώντας και οργανώνοντας τους φακέλους των υποθέσεων». Είναι αλήθεια μια πρόκληση αυτός ο ρόλος. Αυτό με έκανε να αναρωτηθώ δυνατά στην τηλεφωνική συζήτηση που είχα μαζί του: «Γιατί οι μοντέρνοι ήρωες των αστυνομικών σειρών είναι "τσαλακωμένοι;"»Μου λέει ο Γιώργος: «Γιατί έχουμε πλέον περάσει από το επιφανειακό μονοδιάστατο πλάνο ‘καλός και κακός’ και οι χαρακτήρες παρουσιάζονται πλέον με μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση, όπως είναι οι άνθρωποι στην πραγματικότητα. Ο καθένας με το προσωπικό του δράμα που τον οδηγεί στο να πράξει και να συμπεριφερθεί ανάλογα με αυτό που κουβαλάει».Nα θυμίσουμε εδώ ότι ηθοποιός και παρουσιαστήςκάνει και την πετυχημένη δουλειά ως σκηνοθέτης στην θεατρική παράσταση «Τέλειοι Ξένοι», παίζεται και φέτος στο θέατρο «Αθηνά», όπου καταφέρνει να μην είναι ένα ακόμη από τα πολλά ριμέικ της γνωστής ιταλικής ταινίας, αλλά να τη νιώσουμε δική μας -σαν ένα dinner party στο Αθηναικό κέντρο- τόσο που τα ιταλικά ονόματα των πρωταγωνιστών μας ξένιζαν.Επίσης έχει διεθνείς περγαμηνές: Ο Πυρπασόπουλος ήταν ο μοναδικός Έλληνας που επιλέχθηκε να έχει ρόλο δίπλα στοντηκαι τηνστην ταινία του«Crimes of the future». Τέλος του μήνα βγαίνει στις αίθουσες και η ταινία της«Άκουσε με» που συγκέντρωσε πολλές διακρίσεις διεθνώς και πρωταγωνιστεί πάλι ο «Μάκης Πριόβολος» του «Σκαραβαίου». Και last but not least, πρωταγωνιστεί στη διεθνή συμπαραγωγή «Blue Blood» του Λετονού σκηνοθέτη

Τον έβαλα, ενώ βρισκόταν σε ταξίδι εκτός Αθηνών να μου απαριθμήσει τους αγαπημένους του ήρωες από «crime series».«Είμαι μεγάλος φαν των crime series με αποκορύφωμα το Breaking Bad. Η ιστορία της σχέσης μου με αυτό το τηλεοπτικό είδος, ξεκινά απο παλιά με το Moonlight(“Αυτός αυτή και τα Μυστήρια”) με Μπρους Γουίλις και Σίμπιλ Σέπαρντ ένα crime love story, 21 Jumpstreet με τον Τζόνι Ντεπ, πιο παλιά ο δικηγόρος Ben Matloc, οι δύο πρωταγωνιστές του Μiami Vice που χάραξαν τα 80ς , “Τα παιδια της Βaker street” με τον Sherlock Holmes, και φυσικά ο Ηρακλής Πουαρο» μου είπε και προσέθεσε.«Αγαπημένη σκηνή απο σειρά δεν έχω, εχω όμως απο ταινία. Η συνάντηση Aλ Πατσίνο και Ρόμπερντ Ντε Νιρο στο “HEAT”. Μου αρέσει όμως πόλυ το premise της σειράς Breaking Bad που αναφέρεται στον κεντρικό χαρακτήρα Γουόλτερ Γουαίτ. “He wants to be good but it feels so nice to be Bad!”(Θέλει να είναι καλός αλλά νιώθει τόσο ωραία να είναι κακός)».