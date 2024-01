Chris Rock to direct ‘ANOTHER ROUND’ remake. pic.twitter.com/4dBncqBB1d — Film Updates (@FilmUpdates) January 29, 2024

θα σκηνοθετήσει άλλη μία ταινία.Ο Αμερικανός stand-up κωμικός, ηθοποιός και δημιουργός ταινιών σχεδιάζει την παραγωγή και τη σκηνοθεσία ενός ριμέικ της δανέζικης ταινίας του 2020, «Another Round». Η μαύρη κωμωδία σκηνοθετημένη από τον Τόμας Βίντερμπεργκ κέρδισε Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας Mεγάλου Mήκους.Το ριμέικ θα είναι ένα πρότζεκτ της Appian Way και παραγωγή της Makeready για τη Fifth Season με τους Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, Τζένιφερ Ντέιβισον, Μπραντ Γουέστον και Κόλιν Κρίτο μέλη της ομάδας.Στην πρώτη ταινία πρωταγωνίστησαν οι Μαντς Μίκελσεν, Τόμας Μπο Λάρσεν, Μάγκνους Μϊλανγκ και Λαρς Ράνθε, οι οποίοι υποδύονται τέσσερις δασκάλους γυμνασίου που διεξάγουν ένα πείραμα για να διατηρήσουν ένα σταθερό επίπεδο μέθης κατά τη διάρκεια της εργάσιμης ημέρας. Υποστηρίζουν δε ότι ένα ορισμένο επίπεδο αλκοόλ στο σύστημά τους ενισχύει τη δημιουργικότητα και την ευτυχία.Πρόσφατα, ο Ροκ κέρδισε αναγνώριση ως σεναριογράφος και σκηνοθέτης της ταινίας Top Five, η οποία αργότερα προσέλκυσε την προσοχή της Paramount Pictures.Το στούντιο αγόρασε τα δικαιώματα, στη μεγαλύτερη συμφωνία στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο το 2014.Η ημερομηνία κυκλοφορίας του ριμέικ της ταινίας «Another Round» δεν έχει ανακοινωθεί.ΠΗΓΗ: ΑΠΕ - ΜΠΕΦωτογραφία: Shutterstock