Diddy: Δεν θα παραστεί στα Grammy παρά την υποψηφιότητά του εν μέσω καταγγελιών για σεξουαλική επίθεση

Ο Sean «» Combs θα χάσει τη μεγαλύτερη βραδιά της μουσικής.Ο δισεκατομμυριούχος μεγιστάνας δεν θα παρευρεθεί στατου 2024 - παρά την υποψηφιότητά του - εν μέσω ισχυρισμών ότι επιτέθηκε σεξουαλικά σε αρκετές γυναίκες, σύμφωνα με το Page Six.Ο μουσικός είναι υποψήφιος για το βραβείο Best Progressive R&B Album για το τελευταίο του project, «The Love Album: Off the Grid».Είναι πάγια τακτική της Recording Academy να απευθύνει πρόσκληση σε όλους τους υποψήφιους. Το Page Six πληροφορήθηκε αποκλειστικά ότι τα Grammy δεν απέρριψαν την πρόσκληση του Combs.Ωστόσο, η Ακαδημία δήλωσε στο Rolling Stone τον Δεκέμβριο: «Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη αυτό το θέμα και βρισκόμαστε στη διαδικασία αξιολόγησης με τον χρόνο και τη φροντίδα που του αξίζει».Η τελετή απονομής των βραβείων έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στην Crypto.com Arena στο Λος Άντζελες στις 4 Φεβρουαρίου.Τα νομικά προβλήματα του Diddy κορυφώθηκαν στα τέλη του 2023, όταν πολλές γυναίκες τον κατηγόρησαν για βιασμό και κακοποίηση.Τον περασμένο Νοέμβριο, η πρώην σύντροφός του, Cassie Ventura, κατέθεσε μήνυση εναντίον του, ισχυριζόμενη ότι τη βίασε και την κακοποίησε κατά τη διάρκεια της 10ετούς σχέσης τους. Η μήνυση τελικά διευθετήθηκε μία ημέρα μετά εξωδικαστικά με συμβιβασμό στον οποίο προχώρησαν τα δύο μέρη.