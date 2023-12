Από το 2019, οπότε και πήρε διαζύγιο από τον Μπραντ Πιτ, η Αντζελίνα Τζολί δεν έχει απασχολήσει ξανά, πέρα από φήμες, με την προσωπική της ζωή.

Μπορεί κατά καιρούς να της είχαν χρεώσει διάφορες σχέσεις, όπως με τον Weekend ή τον Πέδρο Πασκάλ, αλλά ποτέ δεν επιβεβαιώθηκε τίποτα.

Τώρα όμως, δημοσιεύματα επιμένουν πως η Αντζελίνα Τζολί, πράγματι έχει σύντροφο. Ο λόγος για τον 40χρονο

Βρετανό ράπερ, Akala.

Ο φημολογούμενος νέος σύντροφος της Αντζελίνα Τζολί, Akala

Ποιος είναι ο Akala

Γεννήθηκε την 1η Δεκεμβρίου 1983 στο Λονδίνο και σήμερα είναι γνωστός για τους προκλητικούς και κοινωνικά ευαισθητοποιημένους στίχους του. Είναι 40 ετών και εκτός από τραγουδιστής είναι δημοσιογράφος, συγγραφέας, ακτιβιστής και ποιητής. Συχνά, με τη μουσική του θίγει θέματα όπως η φυλή, η τάξη και η ανισότητα.





Εκτός από την καριέρα στο τραγούδι, ο Akala έχει αναγνωριστεί επίσης για το έργο του ως συγγραφέας και ομιλητής. Έχει γράψει βιβλία, μεταξύ των οποίων το «Natives: Race and Class in the Ruins of Empire», το οποίο διερευνά ζητήματα φυλής και ταυτότητας στο πλαίσιο της βρετανικής ιστορίας.

Κλείσιμο

Οι φήμες ότι είναι ζευγάρι με την Τζολί, πυροδοτήθηκαν μετά τις κοινές τους παπαρατσικές φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν από τ

ο ιταλικό περιοδικό Oggi. Το υποτιθέμενο ζευγάρι, εθεάθη στο Μιλάνο, να απολαμβάνει ένα δείπνο μαζί με την υπόλοιπη ομάδα που εργάζεται στην πόλη, για τα γυρίσματα της ταινίας «María».

Angelina Jolie fotografata a Milano con il nuovo fidanzato, il rapper e scrittore Akala https://t.co/rBTFCwRLMM — Corriere della Sera (@Corriere) December 27, 2023

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που συναντιούνται. Τ