Η 18η Δεκεμβρίου σηματοδότησε ένα σημαντικό ορόσημο για τον, καθώς. Ο Χολιγουντιανός σταρ γιόρτασε μια «πολύ χαμηλών τόνων» εβδομάδα γενεθλίων με τη σύντροφό του,, και μερικούς φίλους, σύμφωνα με το People.Το ζευγάρι εθεάθη για πρώτη φορά μαζί σε μια συναυλία του Bono στο Λος Άντζελες τον περασμένο Νοέμβριο. Η 32χρονη Ραμόν, που είναι στέλεχος κοσμημάτων, είναι η πρώτη φαινομενικά μακροχρόνια σύντροφος του ηθοποιού μετά το διαζύγιο του με την Αντζελίνα Τζολί.«Παρουσιάζει [την Ινές] ως κοπέλα του», δήλωσε μια πηγή στο πρακτορείο. «Είναι υπέροχο να τον βλέπουμε σε μια καλή κατάσταση. Η Ινές τον κάνει πολύ ευτυχισμένο».Η Σάνια Τουέιν συμμετείχε επίσης στο πάρτι γενεθλίων του Πιτ, σχολιάζοντας την ανάρτηση του People στο Instagram που ανέτρεξε σε μερικούς από τους πιο εμβληματικούς ρόλους του.«...αυτό δεν με εντυπωσιάζει και πολύ, αλλά χρόνια πολλά» έγραψε η 58χρονη τραγουδίστρια, αναφερόμενη στον στίχο από την επιτυχία της του 1997 «That Don't Impress Me Much».«Okay, so you're Brad Pitt / That don't impress me much» τραγουδάει χαρακτηριστικά στο κομμάτι.Νωρίτερα φέτος, η Τουέιν ισχυρίστηκε ότι δεν έχει συναντήσει ποτέ τον σταρ από κοντά, λέγοντας στο talk show του YouTube «Chicken Shop Date»: «Νομίζω ότι με αποφεύγει, ειλικρινά».