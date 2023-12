Nicki Minaj bars Kanye West from releasing ‘New Body’ collaboration: ‘That train has left the station’ https://t.co/2e567XZPNH pic.twitter.com/NFWU31fY0c — Page Six (@PageSix) December 15, 2023

Κλείσιμο

απέκλεισε τοναφού ζήτησε άδεια να κυκλοφορήσει το τραγούδι τους με τίτλο «New Body» στο επερχόμενο άλμπουμ του.Ο 46χρονος ράπερ ανέβασε στο Twitter την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου ένα screenshot ενός μηνύματος που είχε στείλει στη Μινάζ ζητώντας της την άδεια για να κυκλοφορήσει το τραγούδι.Η ράπερ έκανε ένα Instagram Live στο οποίο απάντησε για το εν λόγω θέμα. «Χάθηκε η ευκαρία» ανέφερε. «ΕΝΤΆΞΕΙ; Χωρίς καμία ασέβεια με οποιονδήποτε τρόπο».Η διάσημη ράπερ σημείωσε ότι «μόλις κυκλοφόρησε ένα ολοκαίνουργιο άλμπουμ» την περασμένη εβδομάδα, το «Pink Friday 2», οπότε δεν έχει κανένα ενδιαφέρον να κυκλοφορήσει και το «New Body», το οποίο διέρρευσε στο διαδίκτυο το 2019.«Γιατί να βγάλω ένα τραγούδι που έχει κυκλοφορήσει εδώ και τρία χρόνια; Ελάτε τώρα, παιδιά», είπε στους ακολούθους της.Ο Γουέστ, η Μινάζ και ο Ty Dolla $ign ηχογράφησαν για πρώτη φορά το «New Body» το 2018 για το άλμπουμ «Yandhi» του ράπερ, το οποίο τελικά απέσυρε. Οι στίχοι του εξυμνούν την πλαστική χειρουργική και φημολογείται ότι ήταν εμπνευσμένοι από την τότε σύζυγο του ράπερ, Κιμ Καρντάσιαν, η οποία βοήθησε να συντονιστεί η συμμετοχή της Μινάζ στο κομμάτι, όπως φάνηκε σε ένα επεισόδιο του «Keeping Up With the Kardashians».Το 2019, ο Γουέστ ισχυρίστηκε ότι επεξεργαζόταν το τραγούδι για το gospel άλμπουμ του, «Jesus Is King», αλλά η Μινάζ δήλωσε τότε ότι είχε ήδη γράψει «τρεις διαφορετικές στροφές» για αυτό και ότι δεν ήταν πια στην ίδια γραμμή με τον συνεργάτη της.Ως αποτέλεσμα, ο Γουέστ για άλλη μια φορά εγκατέλειψε το κομμάτι λόγω των δημιουργικών διαφορών μεταξύ του ίδιου και της ράπερ.