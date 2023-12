Όμορφες, διάσημες, επιδραστικές: Οι new age stars γίνονται οι ιδανικές μούσες των οίκων υψηλής κοσμηματοποιίας

Λίλι Κόλινς, Cartier

Άνια Τεϊλορ-Τζοϊ, Tiffany & Co.

Τζέσικα Τσάστεϊν, Gucci

Ζεντάγια - Αν Χαθαγουεϊ, Bvlgari

Πρέσβειρα της συλλογής κοσμημάτων του οίκου Louis Vuitton, η Κουβανή σταρ Ανα ντε Αρμας φωτογραφήθηκε για το λανσάρισμα της συλλογής Deep Time

Για την εξαιρετικά προσοδοφόρα αγορά της Ανατολής ο Cartier επέλεξε την Ινδή σταρ Ντιπίκα Παντούκον ως κεντρικό πρόσωπο για τις καμπάνιες του

Ταείναι ο καλύτερος φίλος της γυναίκας. Ναι, είναι όσο παλιομοδίτικο, αναχρονιστικό και ξεπερασμένο ακούγεται, εκτός και αν η γυναίκα είναι τόσο χειραφετημένη και οικονομικά ανεξάρτητη ώστε να τα εξασφαλίζει με τον μόχθο και τον ιδρώτα της.Σε κάθε περίπτωση, εν έτει 2023 είναι το δίχως άλλο πιο ασφαλές να χρησιμοποιεί κανείς τον παρατατικό χρόνο του ρήματος, αφού τα διαμάντια ήταν -προφανώς κατά το πατριαρχικό στερεότυπο- ο καλύτερος φίλος της γυναίκας όταν το 1953 ησφράγιζε με την ερμηνεία της το ομώνυμο τραγούδι στο φιλμτουΠαραφράζοντας τον χιλιοτραγουδισμένο στίχο, θα μπορούσε να παρατηρήσει κανείς πως 70 χρόνια μετά οι ρόλοι έχουν αναθεωρηθεί, αφού οι γυναίκες είναι τώρα οι καλύτερες φίλες των διαμαντιών.Τόσο αυτές που περιλαμβάνονται στο libro d’oro (βλ. πελατολόγιο) των οίκων υψηλής κοσμηματοποιίας όσο -κυρίως- εκείνες που διαθέτουν την εικόνα, τη φήμη και την επιδραστικότητα προκειμένου να προωθήσουν, να διαφημίσουν, να διατηρήσουν επίκαιρες και σε διάλογο με την εποχή μας τις -συνήθως απλησίαστες οικονομικά, ποθητές καταναλωτικά και εκθαμβωτικές διαχρονικά- δημιουργίες τους.Ακόμα και εάν η μέση follower τους θα χρειαζόταν να εργάζεται τρεις ή και παραπάνω ζωές για να αποκτήσει μια χούφτα καράτια με κάποια βαρύτιμη υπογραφή.τηή, αλλιώς, την πρωταγωνίστρια της τηλεοπτικής σειράςη οποία βαδίζει ολοταχώς προς την τέταρτη σεζόν της. Η 34χρονη ηθοποιός, που έχει στρατευτεί τα τελευταία χρόνια ως πρέσβειρα του οίκουδιαθέτει ακροατήριο 28,5 εκατομμυρίων followers στο Instagram, το οποίο φυσικά αυξάνει γεωμετρικά στις επίσημες δημόσιες εμφανίσεις της, όπως στο κόκκινο χαλί τουΕίναι αμφίβολο πόσοι και πόσες από εκείνους χάνουν παροδικά το φως τους από τη λάμψη των κοσμημάτων που διανθίζουν το στυλ της - για παράδειγμα, στη φετινή σύναξη του Μητροπολιτικού Μουσείου της Νέας Υόρκης φόρεσε το σετ κολιέ και σκουλαρικιών από τη συλλογή Le Voyage Recommence, κατασκευασμένο από πλατίνα, διαμάντια και όνυχα, του Cartier, η τιμή του οποίου είναι ανακοινώσιμη μόνο κατόπιν ραντεβού με τον οίκο.Ωστόσο, η κόρη του Φιλ Κόλινς, η οποία έχει δηλώσει πως διατηρεί σχεδόν οικογενειακό δεσμό με τον γαλλικό οίκο, αφού το δώρο των γονιών της για τα 18α γενέθλιά της ήταν ένα ρολόι Cartier που δεν αποχωρίζεται ποτέ, πετυχαίνει ως πρέσβειρα των κοσμημάτων του να μεταλαμπαδεύει στο σήμερα μια παράδοση που ξεκίνησε το 1847 στο Παρίσι από τονκαι η οποία διαποτίζει από τα σεντούκια του Μπάκιγχαμ (σ.σ.: ο βασιλιάς Εδουάρδος Η’ είχε παραγγείλει 27 τιάρες Cartier για την ενθρόνισή του το 1902) μέχρι το feed των mega influencers.είναι εδώ που τα λέμε ένα πρώτης τάξεως άρμα ώστε οι οίκοι υψηλής κοσμηματοποιίας να αναβιώσουν την αίγλη του παλιού καλού Χόλιγουντ, τότε που η πολλή συνάφεια των κοινωνικών δικτύων δεν υπήρχε ούτε ως επιστημονική φαντασία και οι μύθοι έστεκαν απόμακροι και αταλάντευτα ακμαίοι. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση τηςτης ηθοποιού που γνωρίσαμε μέσα από την τηλεοπτική σειρά «Το Γκαμπί της Βασίλισσας», η μετεωρική άνοδος της οποίας στην παγκόσμια σόουμπιζ σφραγίστηκε και από τη συνεργασία της με τον οίκο Tiffany & Co.Η 27χρονη Αμερικανοβρετανή καλλιτέχνις ενσαρκώνει το ιδανικό πρόσωπο για να φορέσει και να διαφημίσει την ερμηνεία που επιχειρεί ο αμερικανικός οίκος με την πιο πρόσφατη συλλογή του Schlumberger by Tiffany & Co. στις εμβληματικές δημιουργίες του αείμνηστου σχεδιαστήτου ανθρώπου που ό,τι οραματιζόταν, όπως έλεγε, ήθελε να μοιάζει σαν να πλάστηκε από τη φύση.Κατάδυση στο παρελθόν αποφάσισε να κάνει πριν από έξι χρόνια και οτέως πλέον καλλιτεχνικός διευθυντής του οίκου Gucci, για το λανσάρισμα της συλλογής Hortus Deliciarum (ελληνιστί Κήπος των Ηδονών) High Jewelry. Ρόλο μούσας του μαξιμαλιστή σχεδιαστή που αναβίωσε την αίγλη του ιταλικού οίκου ανέλαβε ηΗ οσκαρική Αμερικανίδα ηθοποιός φωτογραφήθηκε και βιντεογραφήθηκε από τον Μικέλε τοποθετημένη στο δεύτερο μισό του 18ου αιώνα και ενσάρκωσε -με χάρη, σεξαπίλ και χαρακτηριστική ευκολία- το αρχέτυπο της γυναίκας-ντίβας που εμφανίζεται να απαριθμεί τις αναμνήσεις της μέσα από τη «σοδειά» των πολύτιμων λίθων τους οποίους απέκτησε από τα ταξίδια της στις εσχατιές της Γης.Με ένα μικρού μήκους φιλμ, σκηνοθετημένο μάλιστα από τον(«Young Pope», «Η Τέλεια Ομορφιά» κ.λπ.), εγκαινίασε και ο οίκοςτη συνεργασία του με την πρωθιέρεια της Gen Zκαι την ηθοποιό Αν Χάθαγουεϊ. Στο «Unexpected Wonders», όπως τιτλοφορείται, οι δύο σταρ απολαμβάνουν την ημέρα τους σε μία βίλα με προνομιακή θέα προς τη Ρώμη -άλλωστε η Αιώνια Πόλη ανατροφοδοτεί αδιάλειπτα την έμπνευση των σχεδιαστών του οίκου- και παρεμπιπτόντως δειγματίζουν στο μεγάλο κοινό η μεν Χάθαγουεϊ τις συλλογές Serpenti και Diva’s Dream, η δε Ζεντάγια τις συλλογές B.zero1 και BB.Υπενθυμίζεται ότι πριν ακόμα από την επισημοποίηση της συνεργασίας της με τον ιταλικό οίκο, η Χάθαγουεϊ είχε αποδειχτεί άξια μούσα του, προκαλώντας δέος στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Καννών με το 100 χιλιάδων καρατίων μπλε ζαφείρι της από τον οίκο Bvlgari.Το ίδιο συναίσθημα νιώθει κανείς φυλλομετρώντας και την πρώτη επίσημη φωτογράφηση της Ανα ντε Αρμας ως πρέσβειρας της συλλογής κοσμημάτων του οίκουΜόλις στις αρχές του προηγούμενου καλοκαιριού, η Κουβανή ηθοποιός που συστήθηκε στο παγκόσμιο κοινό ως κορίτσι του Τζέιμς Μποντ στο πολύπαθο «No Time to Die», έγινε ευρύτερα γνωστή ως το (πρώην πια) κορίτσι του Μπεν Αφλεκ και δίχασε μέσα από τον ρόλο της στο «Blonde» (βλ. biopic για τη Μέριλιν Μονρόε), ενώ έκανε ένα ακόμα βήμα προς την εκκόλαψή της σε σταρ οικουμενικού βεληνεκούς χάρη στη συνεργασία της με τον γαλλικό κολοσσό της μόδας, της ομορφιάς και της κοσμηματοποιίας.Για το λανσάρισμα της συλλογής Deep Time, σχεδιασμένης από την πολύπειρη Φρανσέσκα Αμφιτεατρόφ, η Ανα ντε Αρμας απαθανατίστηκε με το παραπάνω από εντυπωσιακό -δόξα και τιμή στα κίτρινα ζαφείρια του- κολιέ Rupture, το οποίο, σύμφωνα με τη σχεδιάστρια, γεννά συνεκδοχές με την ανατολή του ήλιου.Την Ανατολή, συγκεκριμένα την Απω, επέλεξε ο οίκος Tiffany & Co. για να παρουσιάσει τη συλλογή-αποτέλεσμα της σύμπραξής του με τη σούπερ σταρ της K-Pop μουσικής Rose.Στα μέσα του περασμένου Σεπτεμβρίου έγιναν τα αποκαλυπτήρια της capsule collection Tiffany Lock Rosé Edition, έμπνευση για την οποία υπήρξε μια κλειδαριά από τα τέλη του 19ου αιώνα. Βεβαίως, η τραγουδίστρια των Blackpink δεν χρειάζεται ιστορικές αναφορές και μυθιστορηματικές αφηγήσεις για να πουλήσει.Οτιδήποτε πιάνει γίνεται χρυσός - συγκεκριμένα για τη συλλογή του αμερικανικού οίκου ροζ χρυσός, φιλοτεχνημένος με διαμάντια και άλλους πολύτιμους λίθους.Στην αγορά της Ανατολής -δηλαδή μάλλον της πιο προσοδοφόρας ή τουλάχιστον της πλέον ελπιδοφόρας για το μέλλον- εκτός από τον οίκο Tiffany έχει στραφεί και ο Cartier. Και μάλιστα επιλέγοντας ως κεντρικό πρόσωπο για τις καμπάνιες του την απόλυτη Ινδή σταρ (και σκηνοθέτη και παραγωγό και φιλάνθρωπο) Ντιπίκα Παντούκον.H 37χρονη υψηλότερα αμειβόμενη ηθοποιός στην Ινδία -και συνεπώς μία από τις πιο ακριβοπληρωμένες στον κόσμο- ξεκίνησε με το δεξί τη συνεργασία της με τον γαλλικό οίκο, φορώντας ένα από τα διασημότερα και πλέον χαρακτηριστικά κολιέ του -με κίτρινο διαμάντι σε σχήμα αχλαδιού- στα περσινά Οσκαρ, ενώ μόλις τον περασμένο Μάιο φωτογραφήθηκε με τη high jewelry συλλογήή αλλιώς με κομμάτια τα οποία, σύμφωνα με την καλλιτεχνική διευθύντρια του οίκου, συνθέτουν ένα ταξίδι στον πυρήνα της φιλοσοφίας του Cartier, μια εν εξελίξει αφήγηση που μετρά ενάμιση και πλέον αιώνα.