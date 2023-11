Netflix: Oι σειρές, οι ταινίες και τα ντοκιμαντέρ που έρχονται τον Δεκέμβριο στην ελληνική πλατφόρμα

To Netflix θα ολοκληρώσει τη χρονιά με ταινίες που έχουν κερδίσει την προσοχή εδώ και καιρό. Πρεμιέρα στην πλατφόρμα τον Δεκέμβριο κάνει το Maestro , που αποτελεί τη δεύτερη σκηνοθετική απόπειρα του Μπράντλεϊ Κούπερ, όπου και υποδύεται τον διάσημο μαέστρο, συνθέτη και μουσικό Λέοναρντ Μπερνστάιν.

Η δεύτερη ταινία που περιμένουν οι συνδρομητές είναι το «Leave the World Behind». Σε αυτό το αποκαλυπτικό θρίλερ από τον βραβευμένο σεναριογράφο και σκηνοθέτη Σαμ Έσμαϊλ (Mr. Robot), η Αμάντα (Τζούλια Ρόμπερτς) και ο σύζυγός της, Κλέι (Ίθαν Χοκ), νοικιάζουν ένα πολυτελές σπίτι για το σαββατοκύριακο με τα παιδιά τους, Άρτσι (Τσάρλι Έβανς) και Ρόουζ (Φάρα Μακένζι). Οι διακοπές τους σύντομα αναστατώνονται, όταν δύο ξένοι —ο Τζι Έιτς (Μαχερσάλα Αλί) και η κόρη του, Ρουθ (Μαϊχάλα)— φθάνουν τη νύχτα και τους πληροφορούν για μια μυστηριώδη κυβερνοεπίθεση, ενώ αναζητούν καταφύγιο στο σπίτι, το οποίο ισχυρίζονται ότι είναι δικό τους.

Sweet Home», αλλά και το «Berlin» που αποτελεί το spinoff του «La Casa De Papel». Στις σειρές υπάρχει εξίσου αξιόλογο υλικό, αφού θα προβληθεί το τελευταίο μέρος του επιτυχημένου « The Crown », η δεύτερη σεζόν του «», αλλά και το «» που αποτελεί το spinoff του «La Casa De Papel».

Ακολουθεί η λίστα με όλες τις σειρές, τις ταινίες, τα ντοκιμαντέρ και τα παιδικά που έρχονται.

01/12/2023

Sweet Home: Σεζόν 2

Ποιος χτυπάει την πόρτα; Τέρας, άνθρωπος ή υβρίδιο; Το ρίσκο είναι υψηλότερο από ποτέ, καθώς τα πράγματα περιπλέκονται και κανείς δεν είναι ασφαλής από τη μόλυνση.

06/12/2023

Pax Massilia / Blood Coast

Όταν ένας έμπορος ναρκωτικών προσπαθεί να κατακτήσει τη Μασσαλία, ένας αστυνομικός και η ριψοκίνδυνη ομάδα του υποδέχονται μια νέα συνάδελφο που έχει το δικό της σχέδιο.

07/12/2023

Τα Μισώ τα Χριστούγεννα: Σεζόν 2 / I Hate Christmas: Season 2

Έφτασε πάλι αυτή η εποχή του χρόνου, αλλά τώρα η Τζιάνα είναι ερωτευμένη κι έτοιμη να μπει στο πνεύμα των Χριστουγέννων — ακόμα κι αν το απειλήσουν νέα προβλήματα.

07/12/2023

My Life With the Walter Boys

Όταν μια τραγωδία αναστατώνει τη ζωή της, μια έφηβη μετακομίζει με τη θετή της οικογένεια σε μια μικρή πόλη και παίρνει μαθήματα για την αγάπη, την ελπίδα και τη φιλία.

12/12/2023

Η Κόλαση των Single: Σεζόν 3 / Single’s Inferno: Season 3

Μια νέα φουρνιά single αναζητά την αγάπη σε ένα απομακρυσμένο νησί – και ξεκινά ένα ταξίδι γεμάτο δράματα, πάθος και τα συναφή για μια ευκαιρία στον Παράδεισο.

13/12/2023

Car Masters: Rust to Riches: Season 5

Νέα πρόσωπα προστίθενται στην παρέα του Συνεργείου Γκόθαμ καθώς ετοιμάζονται να πάνε τη δουλειά τους στο επόμενο επίπεδο — αλλά θα χρειαστεί δουλειά και δημιουργικότητα

14/12/2023

Τα Φτερά της Φιλοδοξίας: Σεζόν 2 / As the Crow Flies: Season 2

Η Άσλι και η Λάλε αναγκάζονται να μην ακολουθήσουν τους κανόνες και βιώνουν νέες προκλήσεις καθώς αγωνίζονται να επιβιώσουν στην αμείλικτη βιομηχανία των μίντια.

14/12/2023

Το Στέμμα: Σεζόν 6 - Μέρος 2 / The Crown: Season 6 Part 2

Με την οριστική αλλαγή της Κοινοπολιτείας, η Ελισάβετ Β' αναλογίζεται τη ζωή και την παρακαταθήκη της και ανοίγει τον δρόμο στους διαδόχους της, Κάρολο και Γουίλιαμ.

20/12/2023

Ο Έρωτας Είναι Τυφλός: Βραζιλία: Και Μετά; / Love is Blind Brazil: After the Altar

Παίκτες προηγούμενων σεζόν της σειράς "Ο Έρωτας Είναι Τυφλός: Βραζιλία" ξανασυναντιούνται σε αυτό το ειδικό επεισόδιο γεμάτο δράμα, αποχαιρετισμούς και αναθερμάνσεις.

22/12/2023

Το Τέρας της Γκιονγκσόνγκ / Gyeongseong Creature: Season 1 Part 1

Γκιονγκσόνγκ, 1945. Τη σκοτεινή εποχή της αποικιοκρατίας στη Σεούλ, ένας επιχειρηματίας και μια ντετέκτιβ αντιμετωπίζουν ένα τέρας που γέννησε η ανθρώπινη απληστία.

29/12/2023

Berlin

Στο ζενίθ της ακμής του, πριν από τα γεγονότα του “La Casa De Papel”, ο Berlin και μια δαιμόνια συμμορία σχεδιάζουν στο Παρίσι μία από τις πιο φιλόδοξες ληστείες του.