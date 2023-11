Κλείσιμο

Το «Night Out» συνεχίζει να βάζει χρώμα και ρυθμό στα τηλεοπτικά βράδια μας, με έναν ακόμη εκλεκτό καλεσμένο, αυτή την Τρίτη 28 Νοεμβρίου στις 00:10, στο MEGA.Ο Θεοχάρης Ιωαννίδης υποδέχεται στην ταράτσα της εκπομπής τον Κώστα Τσουρό και μαζί συζητούν για την τηλεόραση, τις δύσκολες προσωπικές σχέσεις πίσω από τις κάμερες, αλλά και άγνωστες πτυχές από την έως τώρα πορεία του.Ο Κώστας Τσουρός παίρνει θέση στο μπαρ του Night Out και εξηγεί πως δεν ήταν αυτοσκοπός να γίνει κεντρικός παρουσιαστής στην τηλεόραση. «Ήταν η φυσική εξέλιξη της πορείας μου» συμπληρώνει, έπειτα από δυο μήνες στο τιμόνι της εκπομπής «Ακόμα δεν είδες τίποτα!».Σημειώνει με νόημα πως έχει «φάει τρικλοποδιές» στο παρελθόν, ακόμη και από ανθρώπους του επαγγελματικού περιβάλλοντός του. Όπως αποκαλύπτει, παλιότερος συνεργάτης του είχε φτιάξει ψεύτικο λογαριασμό στα social media με σκοπό να τον σχολιάζει αρνητικά. Ο παρουσιαστής δηλώνει επίσης πως έχει απογοητευτεί από φίλους που έκανε στην τηλεόραση.Τι απαντά στις ερωτήσεις των συνεργατών της εκπομπής; Ποια φοβία του κατάφερε να ξεπεράσει και ποιος είναι ο Λάζαρος που παρακολουθούμε στο Night Out για πρώτη φορά τηλεοπτικά;Αποδεχόμενος την πρόκληση του Θεοχάρη Ιωαννίδη, ο Κώστας Τσουρός αναλαμβάνει ρόλο τροχονόμου της τηλεόρασης και σχολιάζει με τον ξεχωριστό του τρόπο δηλώσεις που απασχόλησαν έντονα το τελευταίο διάστημα.Οι δυο άνδρες κάθονται στο τραπέζι του Night Out για μια εκ βαθέων εξομολόγηση, κατά την οποία ο Κώστας Τσουρός αποκαλύπτει, μεταξύ άλλων, πως στα πρώτα του βήματα κλήθηκε να εκφωνήσει τη δολοφονία συγγενικού του προσώπου.