You' re beautiful: Η αληθινή ιστορία πίσω από το πιο ρομαντικό τραγούδι του 2004 έχει ναρκωτικά και... stalking

To 2004 o Τζέιμς Μπλαντ κυκλοφορεί ένα τραγούδι που θα «ριζώσει» στα ραδιόφωνα και αργότερα τις διαδικτυακές πλατφόρμες, για σχεδόν 20 χρόνια.

Το « You're Beautiful » γίνεται ένα από τα πιο ρομαντικά κομμάτια παγκοσμίως, με μια ιστορία αγάπης που όμως «στιγματίζει» τον Μπλαντ ως «γλυκανάλατο χαζορομαντικό».

Παρά τις επιτυχίες που είχε κάνει πριν και μετά από το «You're Beautiful», ο Μπλαντ δεν είχε πει πιο επιτυχημένο κομμάτι. Με αυτό έφτασε στο Νο. 1 του Billboard Hot 100, σε ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία και μερικές ευρωπαϊκές χώρες.

Ο ίδιος όμως, ήρθε μετά από κάποια χρόνια να γειώσει» όσους επέλεξαν αυτό το κομμάτι για μια πρόταση γάμου, τον πρώτο τους χορό ως νιόπαντροι ή ένα ρομαντικό δείπνο, αποκαλύπτοντας την πραγματική και απροσδόκητα κυνική ιστορία, που κρύβεται πίσω από το κορυφαίο τραγούδι.

To 2017, o Μπλαντ εξέφρασε στη Huffington Post το παράπονό του για όσους δεν το πιστεύουν, όταν διηγείται την πραγματική ιστορία.

«Όλοι λένε, "Αχ, είναι πολύ ρομαντικό. Το θέλω για τραγούδι στο γάμο μου". Λοιπόν, δεν ξέρουν τι τους γίνεται», σχολίασε ο Τζέιμς Μπλαντ στη συνέντευξή του.

«Σου βάζουν αυτές τις ταμπέλες, όπως "Α, ο Τζέιμς Μπλαντ. Αυτός δεν είναι ένας γλυκανάλατος ρομαντικός;". Όχι, γαμ..ο, δεν είμαι. Το "You're Beautiful" δεν είναι ένα ρομαντικό τραγούδι. Μιλάει για έναν τύπο που βρίσκεται υπό την επήρεια ναρκωτικών, έχει μαστ... όσο δεν πάει και βρίσκεται στο μετρό. Εκεί καταδιώκει (stalking) την κοπέλα ενός άλλου μέχρι που εκείνος εμφανίζεται μπροστά του. Αυτόν τον τύπο κανονικά θα έπρεπε να τον πάνε στο ψυχιατρείο ή στη φυλακή, είναι κάπως ανώμαλος» είχε πει.Πράγματι, αν ακούσει κανείς προσεκτικά τους στίχους, θα δώσει βάση στην ιστορία του Μπλαντ.«My life is brilliant, my love is pure (Η ζωή μου είναι υπέροχη, η αγάπη μου αγνή) / I saw an angel of that I'm sure (είδα έναν άγγελο, γι' αυτό είμαι βέβαιος)/ She smiled at me on the subway, She was with another man (Μου χαμογέλασε στο μετρό, ήταν με έναν άλλον άντρα)/ But I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan (Αλλά δεν θα χάσω τον ύπνο μου, έχω σχέδιο)/ You're beautiful, you're beautiful, You're beautiful, it's true (Είσαι όμορφη, είναι αλήθεια)/ I saw your face in a crowded place and I don't know what to do 'cause I'll never be with you (Είδα το πρόσωπό σου σε ένα μέρος με πολύ κόσμο και δεν ξέρω τι να κάνω επειδή δεν θα είμαι ποτέ μαζί σου)».Το 2022, ο Μπλαντ επανήλθε με την ίδια ιστορία, μόνο που αυτή τη φορά παραδέχτηκε ότι ο τύπος στο μετρό, δεν ήταν άλλος από τον ίδιο και πως τους στίχους για το «You're Beautiful», τους έγραψε μέσα σε μόλις δύο λεπτά.«Είμαι εγώ που παρακολουθώ την κοπέλα κάποιου άλλου στο μετρό ενώ είμαι μαστουρ..ένος» είχε πει, προκαλώντας αναταραχή στα social media. Ο Μπλαντ ήθελε να αποδείξει ότι δεν είναι «φτηνιάρης» -δικός του χαρακτηρισμός- και κατάφερε το αντίθετο. Από τον ραψωδό της αγάπης, κινδύνεψε να γίνει ο stalker, το φρικιό της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.Ο κόσμος άρχισε να γράφει στο Twitter για το πόσο «περίεργος» είναι ο Μπλαντ που καταδίωκε μια κοπέλα στο μετρό και της έγραψε μετά τρσγούδι.Ο αυτοσαρκασμός του, ωστόσο, βοήθησε τον Τζέιμς Μπλαντ να δείξει στο κοινό του ότι είναι προσγειωμένος και αυτή η ιστορία ήταν μια άτυχη στιγμή του παρελθόντος.