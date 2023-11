Ένα αστείο περιστατικό θυμήθηκε ο Φάνης Μουρατίδης στον τηλεοπτικό αέρα, όταν ένας από τους θαυμαστές της σειράς « Maestro », τον αναγνώρισε στη Θεσσαλονίκη.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» ο ηθοποιός περιέγραψε ότι:

«Έχει έρθει η αδελφή μου από τη Θεσσαλονίκη και έχω βγει εγώ απ’ το σπίτι με μία σακούλα Τερκενλής, κάθομαι δίπλα σε έναν κάδο σκουπιδιών και περιμένω την αδελφή μου. Έχω φάει και μία μπανάνα».

Συνέχισε, λέγοντας: «Εκεί που κάθομαι δίπλα στον κάδο, σκάει ένα βανάκι και βγαίνουν κάτι Άγγλοι να πετάξουν σκουπίδια. Και την ώρα που πετάνε τα σκουπίδια, με κοιτάζει ένας Άγγλος και μου κάνει "Oh, no".

Εγώ είμαι εκεί με τη σακούλα, δεν κατάλαβα στην αρχή. Μου λέει μετά: Oh, my god, Maestro In Blue! Και λέω: ωχ, τώρα τι να κάνω; Με πέτυχε και δίπλα στον κάδο. Έπρεπε να κάνω τον σημαντικό και δεν το ‘χα. Ήθελα να δείξω ότι έχουμε κι εμείς ένα παράστημα».