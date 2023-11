Με το που μπήκε ο Νοέμβριος, ηκήρυξε και επίσημα την έναρξη της χριστουγεννιάτικης περιόδου.Η διάσημη τραγουδίστρια ανέβασε ένα βίντεο στον λογαριασμό της στο Instagram όπου φαίνεται να βρίσκεται μέσα σε ένα τεράστιο κομμάτι πάγου εντός ενός θησαυροφυλάκιου και την ώρα ακριβώς που σημαίνει η αλλαγή του μήνα, σπάει τον πάγο με τη φωνή της και ξεκινάει να τραγουδάει το κλασικό χριστουγεννιάτικο τραγούδι, «All Ι Want for Christmas is You».«Ήρθε η ώρα», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησης.Μάλιστα, η θρυλική ποπ σταρ θα πραγματοποιήσει περιοδεία αυτό το διάστημα, με τίτλο «Merry Christmas One And All!», σε διάφορες πόλεις των ΗΠΑ, που θα διαρκέσει από τις 15 Νοεμβρίου έως και τις 17 Δεκεμβρίου.