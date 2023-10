Μέγκι Ντρίο για Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Μήπως να φύγει από την καρέκλα και να κάνει μόδα

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cwflqqa568q9)

Δηλώσεις στους ρεπόρτερ των τηλεοπτικών εκπομπών έκανε η, όπου σχολίασε τηνκαι τηΑρχικά, σχετικά με την άποψή της σχετικά με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου δήλωσε: «Θα γίνω πάλι γραφική, αλλά δεν έχω κάτι με την Ηλιάνα και θα ήθελα να ξανασυνεργαστώ μαζί της σε κάτι μελλοντικό. Αλλά δεν την βλέπω στη θέση της κεντρικής παρουσιάστριας, εμένα δεν μου αρέσει».Και πρόσθεσε: «Μήπως να φύγει από την καρέκλα και να κάνει μόδα; Τι να βρει; Αφού δεν ταιριάζει το ένα πρότζεκτ, δεν ταιριάζει το άλλο. Αρχικά, ο κόσμος πια δεν την θυμάται. Τα έχει κάνει δηλαδή... Λένε ποια είναι αυτή; Αυτή από το GNTM, αυτή από το My Style Rocks;».Στη συνέχεια αναφορικά με τη Ραμόνα Βλαντή δήλωσε: «Η Ραμόνα Βλαντή τα έχει μπερδέψει τελείως. Δώστε ψωμί στη Ραμόνα μάλλον. Θέλει να πάρει τη θέση της Σοφίας Χατζηπαντελή. Εγώ πιστεύω ότι ήταν η καλύτερη επιλογή η Χατζηπαντελήγια το "My Style Rocks". Είναι θεάρα. Έχω ξεκινήσει να βλέπω πάλι το "My Style Rocks"».Φωτογραφίες: NDPPHOTO