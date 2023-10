View this post on Instagram

View this post on Instagram

Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Κόρομι είχε πει συγκινημένος μετά το μήνυμα της συντρόφου του: «Hey baby. I miss you so much και έχουμε ακόμη 4 μήνες μέχρι να γυρίσεις νικητής. Σε ευχαριστώ για το δώρο σου, είναι σαν να μην έφυγες πoτέ. Προχώρα δυνατά και να μην σκέφτεσαι τίποτε άλλο εκτός από την νίκη. You got this».Ενώ, σχετικά με τη γνωριμία του με την μέλλουσα πλέον σύζυγό του, ο Γιώργος Κόρομι είχε αποκαλύψει στο περιοδικό ΟΚ!: «Είχε έρθει στο μαγαζί που διαθέτω στο κέντρο της Αθήνας με χυμούς, καφέ και είδη υγιεινής διατροφής. Ξεκινήσαμε να μιλάμε επειδή έχουμε τον ίδιο τρόπο ζωής και γίναμε φίλοι. Ουσιαστικά π σχέση ήρθε τέσσερα χρόνια μετά. Περάσαμε καραντίνα, περάσαμε Survivor συνεχίζουμε».