Με ένα βίντεο, η παίκτρια επικαλέστηκε λόγους υγείας, είπε τη φράση «κλειδί» και αποχώρησε.

«Συμβαίνουν κι αυτά, Δήμητρα θα μας λείψεις, εμείς θα πρέπει να συνεχίσουμε την κανονική ροή του προγράμματος» είπε με τη σειρά του, ο Γιώργος Λιανός.

«Ήρθα στο παιχνίδι με τεράστια χαρά και τη στήριξη των δικών μου ανθρώπων για να συμμετέχω για έναν πολύ καλό σκοπό, έναν φιλανθρωπικό σκοπό. Ωστόσο, ένα θέμα υγείας που είχα εδώ στη ζούγκλα επιδεινώθηκε, οπότε ο μόνος τρόπος για να φύγω είναι να πω τη φράση κλειδί. I'm a celebrity, get me out of here».