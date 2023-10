Spike Lee Wishes ‘Oppenheimer’ Showed ‘What Happened to the Japanese’: ‘People Got Vaporized’ https://t.co/1tWyh3Q5uq — Variety (@Variety) October 6, 2023

Ο σκηνοθέτηςσχολίασε την ταινία «», λέγοντας ότι θα έπρεπε να έδειχνε «τι συνέβη στον ιαπωνικό λαό».Το νέο ιστορικό δράμα του Κρίστοφερ Νόλαν ακολουθεί την ιστορία του «προγράμματος Μανχάταν» κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, την παραγωγή των πρώτων πυρηνικών όπλων.Από τη ρίψη πυρηνικών βομβών καταστράφηκαν οι ιαπωνικές πόλεις Χιροσίμα και Ναγκασάκι και εκτιμάται ότι σκοτώθηκαν έως και 226.000 άνθρωποι.Η ταινία επικεντρώνεται αποκλειστικά στην αμερικανική πλευρά των γεγονότων και σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Λι, ο οποίος έχει σκηνοθετήσει τις ταινίες «Do The Right Thing» και «BlackKkKlansman» επαίνεσε τον Νόλαν, αν και διατύπωσε σχόλιο σχετικά με την ιστορική απεικόνιση των γεγονότων.«Ο Κρις Νόλαν με το Oppenheimer, ξέρετε είναι ένας σπουδαίος σκηνοθέτης. Υπέροχη ταινία. Πρόβαλλα τη ταινία "Δουνκέρκη" στην τάξη μου. Και αυτό δεν είναι κριτική. Είναι ένα σχόλιο» είπε Λι στην «Washington Post».«Εφ’ όσον διαρκεί τρεις ώρες, θα ήθελα να προσθέσω λίγα λεπτά για το τι συνέβη στους Ιάπωνες. Οι άνθρωποι εξαϋλώθηκαν. Πολλά χρόνια αργότερα, οι άνθρωποι είναι ραδιενεργοί. Δεν είναι ότι δεν είχε δύναμη. Λέει στα στούντιο τι να κάνουν» ανέφερε ο σκηνοθέτης.«Θα μου άρεσε πολύ το τέλος της ταινίας να δείχνει τι έκανε, ρίχνοντας αυτές τις δύο πυρηνικές βόμβες στην Ιαπωνία» συνέχισε ο Λι, σημειώνοντας ότι «όλα αυτά που λέει είναι αγάπη» προς τον Νόλαν.«Και στοιχηματίζω ότι θα μπορούσε να μου πει κάποια πράγματα που θα άλλαζε στις ταινίες μου "Do the Right Thing" και "Malcolm X"» πρόσθεσε.Πολλοί ήταν εκείνοι στην Ιαπωνία που επέκριναν το κινηματογραφικό στούντιο για υποβάθμιση των βομβαρδισμών της Χιροσίμα και του Ναγκασάκι στην ταινία «Oppenheimer».ΠΗΓΗ: ΑΠΕ - ΜΠΕΦωτογραφία: Shutterstock