Μπορεί τα χρόνια να πέρασαν αλλά ακόμη και σήμερα σύμφωνα με την Βρετανική έκδοση του περιοδικού Hello, ο Ράσελ αναπολεί αυτή την περίοδο με το ειρωνικό χιούμορ που τον διέκρινε από την αρχή της καριέρας του.«Η ζωή μου είναι απλώς μια σειρά από ντροπιαστικά περιστατικά που συνδυάζονται λέγοντας στους ανθρώπους αυτά τα ντροπιαστικά περιστατικά», έχει πει ο διάσημος κωμικός, που έχει συλληφθεί έντεκα φορές και έχει εισαχθεί σε κέντρο απεξάρτησης για εθισμό στο ποτό, τα ναρκωτικά και το σεξ.Μεγαλωμένος μέσα σε ένα σπίτι από όπου έλειπε μόνιμα η πατρική φιγούρα -οι γονείς του χώρισαν όταν ήταν έξι μηνών- αναγκάστηκε σε ηλικία οχτώ ετών να μείνει με συγγενείς αφού η μητέρα του διαγνώστηκε με καρκίνο.Τα προβλήματα δεν σταμάτησαν σχεδόν ποτέ στην ζωή του, αφού παρουσίασε διπολική διαταραχή, νευρική ανορεξία, και εθισμό στο πορνό, ενώ ο πατέρας του μάλλον δεν βοήθησε πολύ όταν τον πήρε ως έφηβο για διακοπές σεξοτουρισμού στην Ταϊλάνδη.Η γνωριμία του το 2009 με την Κέιτι Πέρι, οδήγησε σε ένα γάμο που δεν άντεξε ούτε δυο χρόνια, και οδήγησε σε ένα συναινετικό διαζύγιο με την τραγουδίστρια.Ο γάμος δεν του πήγαινε, όπως παραδέχτηκε μιλώντας στον διάσημο ραδιοφωνικό παραγωγό Χάουαρντ Στερν ενώ οι δύο επόμενες σχέσεις του, η πρώτη με την Τζέρι Χάλιγουελ και η δεύτερη με την Jemina Goldsmith δεν ευδοκίμησαν.Το άστρο του μεγαλούργησε στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο, ενώ οι stand up comedy παραστάσεις του ήταν sold out και στο You Tube πάνω από έξι εκατομμύρια ακόλουθοι παρακολουθούσαν τις εκπομπές του.Αυτές που κόπηκαν και κατέβηκαν από την πλατφόρμα μετά από τις κατηγορίες για βιασμό και σεξουαλική κακοποίηση εναντίον πέντε τουλάχιστον γυναικών που είδαν το φως της δημοσιότητας.Η απάντηση του στο Instagram ότι δεν έχει κάνει τίποτε από αυτά που του καταλογίζουν δεν έπεισε, αφού στα σχόλια κυριαρχούν φράσεις του τύπου «Σόρι Ράσελ αλλά πιστεύω τα κορίτσια».Προς το παρόν η μόνιμη σύντροφος της ζωής του τα τελευταία οχτώ χρόνια Λόρα Γκάλαχερ και μητέρα των δύο κοριτσιών που απέκτησαν, εξακολουθεί να είναι δίπλα του.Σχεδόν κανείς άλλος δεν είναι.Φωτογραφίες: Shutterstock