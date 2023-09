Μικέλε Μορόνε: Τα «έδωσε όλα» σε συναυλία του στη Σόφια

Οι περισσότεροι γνωρίζουν τον Μικέλε Μορόνε από το franchise των ερωτικών ταινίων «365 days» του Netflix . Στην πραγματικότητα, ο 32χρονος ηθοποιός ασχολείται εδώ και χρόνια και με τη μουσική και τον περασμένο Αύγουστο, κυκλοφόρησε μία διασκευή του Sweet Dreams (Are Made of This) των Eurythmics.Ο Μορόνε έδωσε πρόσφατα μία συναυλία στη Σόφια και φρόντισε να τα δώσει όλα στη σκηνή, όσο τραγουδούσε και χόρευε. Στη συνέχεια μοιράστηκε κάποιες φωτογραφίες στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, γράφοντας στη λεζάντα: «Τι απίστευτη νύχτα! Μουσική, τέχνη, Rock n’roll και πάθος. Σε ευχαριστώ Σοφία που είσαι τόσο κοντά μου. Σε αγαπώ!!»