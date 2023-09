Κλείσιμο

γιόρτασε την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου την επέτειο ενός χρόνου με τον σύντροφό της, τον μουσικό Ντόιλ Μπράμχολ.Το 59χρονο μοντέλο, ανάμεσα σε όσα έγραψε, μίλησε για τη ζωή της και τις σημαντικές στιγμές του τελευταίου χρόνου μαζί με τον σύντροφό της, καθώς μοιράστηκε στιγμιότυπα των δυο τους.Συγκεκριμένα, έγραψε: «Ζωή πέρα από τα πιο τρελά μου όνειρα λένε - καθώς γιορτάζω την επέτειο των 20 χρόνων μου αυτή την εβδομάδα, γιορτάζω επίσης 365+ ημέρες ευδαιμονίας που διευρύνει την καρδιά μου με τον Ντόιλ Μπράμχολ. Ο φίλος μας μας αποκαλεί "Nomadic Lovers". Έτσι επέλεξα μερικές από τις αγαπημένες μου εικόνες από όλο τον κόσμο. 1 Τραβήχτηκε πριν λίγους μήνες κατά τη διάρκεια μιας φωτογράφισης στο Λος Άντζελες για το @reservedmagazine από τον φίλο μου και λαμπρό φωτογράφο @randallslavin april 2023. 2 έρημος Σαχάρα Μαρόκο Σεπτέμβριος 2022 - μαγικό ταξίδι. 3 Calcata Vecchia Ιταλία με τους φίλους μας στο @grottosonara. 4 Halloween 2022 στην Transyvania στο άγριο και τρελό πάρτι με τον @adrangredier. 5 Madison Square Gardens με τον @ericclapton pre show vibes. 6 Ριάντ μιλώντας στο παγκόσμιο συνέδριο εμπορίου και τουρισμού για τα συνειδητά ταξίδια . Μείγμα παλαιού και νέου κόσμου. 7 Τζέντα - γυναίκες στον κινηματογράφο - Φεστιβάλ κινηματογράφου της Ερυθράς Θάλασσας γιορτάζοντας την ταινία της @khanjemima "what's love got to do with it " Δεκέμβριος 2022. 8 Τόκιο Απρίλιος 2023 ....Τα αληθινά ταξίδια απαιτούν ένα μέγιστο ποσοστό απρογραμμάτιστης περιπλάνησης, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος να ανακαλύψεις εκπλήξεις και θαύματα, που, όπως το βλέπω, είναι ο μόνος καλός λόγος για να μη μένεις στο σπίτι. 9 Παραμονή Πρωτοχρονιάς 1 Ιανουαρίου 2023. 10 Παρίσι για εραστές και @dior 2022 κάτω από τον Πύργο του Άιφελ».Το μοντέλο από την Αυστραλία, επίσης, είχε μοιραστεί περήφανα στο Instagram τη Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου μια φωτογραφία με το μπλε και χρυσό διακριτικό της με το τρίπτυχο των Ανώνυμων Αλκοολικών.Στη συνέχεια είχε μοιραστεί δύο αποφθέγματα της Αμερικανίδας ποιήτριας Μάγια Αγγέλου και του συγγραφέα Άλαν Γουάτς για να τιμήσει την περίσταση.Φωτογραφία: Shutterstock