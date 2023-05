View this post on Instagram

H Σίντι Σίλβα ήταν σίγουρα από τις γυναίκες που έχουν σημαδέψει τη ζωή του Κέβιν Κόστνερ. Μαζί της απέκτησε τα τρία πρώτα του παιδιά (φωτ. Shutterstock)

O Κόστνερ έδινε τροφή στα ταμπλόιντ της εποχής. Πολλά από τα δημοσιεύματα για την προσωπική του ζωή δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα (φωτ: Shutterstock)

H Χάλι Μπέρι λέγεται πως είχε ειδύλλιο με τον Κόστνερ. Κανένας από τους δύο δεν μίλησε ποτέ για αυτό. Το σίγουρο είναι πως τους συνδέει μακροχρόνια φιλία

H Κριστίν Μπαουμγκάρτνερ είναι μια γυναίκα που έχει σημαδέψει τη ζωή του Κόστνερ καθώς παντρεύτηκαν και απέκτησαν μαζί τρία παιδιά (φωτ. Shutterstock)

Λίγο καιρό πριν ο Κόστνερ είχε ολοκληρώσει τα γυρίσματα της ταινίας τουάρχισαν να κυκλοφορούν οι φήμες ότι ήτανΕνώ οι δυο τους έκαναν ό,τι μπορούσαν για να λειτουργήσει ο γάμος τους, τελικά δεν τα κατάφεραν.Το 1994, το ζευγάρι ανακοίνωσε με ανακοίνωσή του ότι παίρνει διαζύγιο: «Μετά από 16 χρόνια μαζί, βάζουμε τέλος στο γάμο μας. Έχουμε επιλύσει φιλικά όλα τα ζητήματα που αφορούν τα παιδιά μας και τις οικονομικές μας υποθέσεις και έχει επιτευχθεί πλήρης συζυγικός διακανονισμός».Κατά το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1990, ο Κόστνερ απολάμβανε τον χρόνο του ως εργένης. Είχε δεσμούς με πολλές γυναίκες και συνήθως τον έβλεπαν κάθε φορά σε εκδηλώσεις με διαφορετική κυρία στο πλευρό του. Κάποιοι είχαν αρχίσει να πιστεύουν ότι ήταν απλώς ένας γυναικάς με σπουδαία καριέρα ηθοποιού. Άλλοι πάλι υπερασπίστηκαν τον Κόστνερ, υποστηρίζοντας ότι ήταν ένας επιτυχημένος τύπος και απλώς διασκέδαζε. Εξάλλου ούτε αυτός θα ήταν ο πρώτος ηθοποιός που θα ζούσε έτσι.Αρχικά, πολλοί άνθρωποι στο Χόλιγουντ και κυρίως οι θαυμαστές του εξεπλάγησαν όταν έμαθαν ότι ο γάμος του έφτανε στο τέλος του. Ωστόσο, για τους φίλους και τους συναδέλφους του, η είδηση δεν ήταν ακριβώς έκπληξη. Σε μια συνέντευξή του το 1987, η ασυδοσία του Κόστνερ είχε προαναγγελθεί όταν ο ίδιος παραδέχτηκε: «Έχω μεγάλη δίψα. Μια μεγάλη γεύση για πράγματα.... Μισώ το γεγονός ότι έχω ζήσει με τους κανόνες κάποιου άλλου και έχω χάσει με κάποιο τρόπο κάτι».Ο κόσμος που έβλεπε τον Κόστνερ να κυκλοφορεί με διάφορες γυναίκες έδινε τροφή στα ταμπλόιντ τα οποία άρχιζαν να βγάζουν φωτογραφίες και να γράφουν σενάρια που πολλές φορές ήταν φανταστικά. Αν και ο Κόστνερ δεν ντράπηκε ποτέ να παραδεχτεί όταν έκανε κάτι λάθος, ως επί το πλείστον, κρατούσεΠριν καν ο Κόστνερ και η Σίλβα δημοσιοποιήσουν τα σχέδιά τους για διαζύγιο, ο Κόστνερ είχε αφήσει να εννοηθεί ότι η σχέση τους δεν πήγαινε και τόσο καλά. Σε συνέντευξή του στην Daily News είχε παραδεχτεί: «Οι πειρασμοί είναι αρκετά ισχυροί -και υπάρχει ένας πεινασμένος κόσμος εκεί έξω που σε περιμένει να πέσεις. Προσπαθώ να συμπεριφέρομαι στη ζωή μου με κάποια αξιοπρέπεια και διακριτικότητα -αλλά ο γάμος είναι μια σκληρή, σκληρή δουλειά».Σχεδόν αμέσως μετά το διαζύγιό του, ο Κόστνερ ξεκίνησε μια περιπέτεια με μια γυναίκα ονόματι Μπρίτζετ Ρούνεϊ. Είναι μέλος της οικογένειας που έχει στην ιδιοκτησία της και διοικεί την ομάδα Pittsburgh Steelers. Εμφανίστηκε επίσης στην ταινία Zombie or Not Zombie του 2011.Υποτίθεται ότι η σχέση τους διήρκεσε μεταξύ 1995 και 1996, αν και οι ακριβείς ημερομηνίες είναι άγνωστες. Αν και οι δυο τους προσπάθησαν να κρατήσουν τα πράγματα κρυφά, η σχέση τους βγήκε στην επιφάνεια.Προς έκπληξη πολλών ανθρώπων, η Μπρίτζετ Ρούνεϊ γέννησε έναν γιο το 1996. Και αυτό δεν ήταν ένα οποιοδήποτε παιδί, αλλά του Κέβιν Κόστνερ. Το όνομά του είναι Λίαμ και προφανώς, ο Κόστνερ δεν είχε και την καλύτερη σχέση με το παιδί στην αρχή.Στην αρχή, ο Κόστνερ δεν δεχόταν καν ότι το παιδί ήταν δικό του, μέχρι που η Ρούνεϊ απαίτησε να κάνει τεστ πατρότητας. Το τεστ ήταν θετικό. Υποτίθεται ότι ο Κόστνερ το βλέπει αρκετά σπάνια.Αν και ποτέ δεν επιβεβαιώθηκε επίσημα, κυκλοφορούσαν φήμες ότι ο Κόστνερ είχε σχέση με τη διάσημη ηθοποιό Χάλι Μπέρι, ενώ ήταν ακόμα παντρεμένος με τη Σίλβα. Πιστεύεται ότι ξεκίνησε το 1989, τότε που η Μπέρι είχε μόλις ξεκινήσει την καριέρα της ως ηθοποιός. Είχε εμφανιστεί σε 12 επεισόδια της σειράς Living Dolls. Κανένας από τους δύο δεν έχει σχολιάσει τις φήμες ωστόσο έχουν παραμείνει φίλοι. Συχνά τους έχουν δει μαζί. Η Χάλι Μπέρι δεν ήταν η μόνη ηθοποιός που φημολογείται ότι είχε σχέση με τον Κόστνερ.Μόλις έναν χρόνο αφότου οι φήμες για τον Κόστνερ και την Μπέρι οργίαζαν, ο ηθοποιός βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο. Οι φυλλάδες άρχισαν να γράφουν ότι είχε δεσμό με τη Μισέλ Φάιφερ. Η Μισέλ έκανε το ξεκίνημά της στην κινηματογραφική βιομηχανία παίζοντας την Ελβίρα Χάνκοκ στην ταινία Σημαδεμένος του 1983.Ενώ οι ισχυρισμοί για την Μπέρι και την Φάιφερ ήταν απλώς φήμες, μια γυναίκα βγήκε και ισχυρίστηκε ότι είχε βγει μερικά ραντεβού με τον Κόστνερ. Αυτή η γυναίκα ήταν το μοντέλο και ηθοποιός. Η Μπράουν δεν ήταν η μόνη γυναίκα που βγήκε και μίλησε για τις στενές σχέσεις της με τον ηθοποιό. Μια γυναίκα ονόματιαποκάλυψε και εκείνη ότι ήταν μια από τις ερωμένες του ηθοποιού.Το 1993, μόλις έναν χρόνο πριν ο Κόστνερ και η σύζυγός του οριστικοποιήσουν το διαζύγιό τους βγήκε στο φως ότι είχε σχέση με την ηθοποιό. Η ηθοποιός έγινε δημοφιλής μετά την ερμηνεία της στη ρομαντική κωμωδία του Γούντι Άλεν Mighty Aphrodite το 1995.Ξεκινώντας την καριέρα της σε ηλικία 15 ετών, το σούπερ μόντελ Ναόμι Κάμπελ εξελίχθηκε γρήγορα σε ένα από τα πιο γνωστά αστέρια του κόσμου του μόντελινγκ. Φημολογείται επίσης ότι είχε σχέση με τον Κόστνερ στα μέσα της δεκαετίας του 1990.Το 2006, ο Κέβιν Κόστνερ βρέθηκε μπλεγμένος σε ροζ σκάνδαλο, αφού διέρρευσε ότι είχε φερθεί ανάρμοστα σε γυναίκα. Μια πρώην του έσπευσε να τον υπερασπιστεί λέγοντας: «Ο Κέβιν είναι πολύ ρομαντικός και τρυφερός, δεν θα έκανε ποτέ κάτι τόσο χυδαίο... Είναι πραγματικά ο κύριος Τέλειος, πεντακάθαρος, αν και λίγο αφελής καθώς δεν συνειδητοποιεί την επίδραση που έχει στα κορίτσια».Μετά από το διαζύγιό του το 1994, ήταν σαφές ότι ο Κόστνερ πειραματιζόταν με διαφορετικά είδη γυναικών, πιθανώς αναζητώντας την επόμενη αληθινή αγάπη του. Ήταν τότε που γνώρισε την. Ήταν ένα νεαρό μοντέλο και σχεδιάστρια τσαντών και οι δυο τους είχαν γνωριστεί αρκετά χρόνια πριν, όταν ο Κόστνερ εξασκούνταν στο γκολφ για την ταινία Tin Cup. It. Ο Κόστνερ παραδέχτηκε: «Όταν γνώρισα την Κριστίν, δεν ήμουν προετοιμασμένος να ερωτευτώ ξανά».Το 2001, ο Costner συνεργάστηκε με την ηθοποιόστην ταινία δράσης 3.000 Miles to Graceland. Ωστόσο, αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που οι δύο τους είχαν αλληλεπιδράσει. Σύμφωνα με πηγές, το ζευγάρι είχε σχέση το 1995. Η Κοξ κατέληξε να παντρευτεί τονΤο 1995 ήταν σίγουρα μια πολυάσχολη χρονιά για τον Κέβιν Κόστνερ. Μεταξύ των άλλων γυναικών με τις οποίες πιστεύεται ότι είχε σχέση, λέγεται ότι είχε σχέση και με την, Αμερικανίδα σχεδιάστρια μόδας και μοντέλο. Σε ένα άλλο περιστατικό του 1995, ο Κόστνερ εθεάθη αρκετές φορές έξω από το σπίτι του με την Αμερικανίδα δημοσιογράφο, συγγραφέα και τηλεπαρουσιάστριαΗ διάσημη δημοσιογράφος είναι περισσότερο γνωστή για την παρουσίαση της εκπομπής Good Morning America του ABC μεταξύ των ετών 1980 και 1997.Η σχέση τους έφτασε στο τέλος της, αφού οι δυο τους δεν μπορούσαν να διαχειριστούν τη δημοσιότητα που λάμβαναν από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.Όσο άγρια κι αν ήταν η χρονιά 1995 για τον Κόστνερ, το 1996 φάνηκε ότι μπορεί να γύριζε μια νέα σελίδα. Φαινόταν ότι ήταν έτοιμος να αφήσει πίσω του την εργένικη ζωή όταν άρχισε να βγαίνει με την. Η σχέση τους μπορεί να κράτησε λίγο αλλά ο Κόστνερ είχε πει: «Νιώθω ότι συνάντησα το ταίρι μου με αυτό το όμορφο, ταλαντούχο, αστείο και αξιαγάπητο άτομο». Μετά την Μακ Φέρσον ο Κόστνερ λέγεται ότι έβγαινε με την Κάρλα Μπρούνι η οποία πριν γίνει κυρία Σαρκοζί είχε σχέσεις με τους Μικ Τζάγκερ, Έρικ Κλάπτον και Ντόναλντ Τραμπ.Το 1999, κυκλοφόρησε η φήμη ότι είχε σχέση με την Κέλι Πρέστον. Το National Esquire ανέφερε ότι οήταν «έξαλλος», καθώς ήταν παντρεμένος με την Πρέστον εκείνη την εποχή. Όπως είναι φυσικό, κανένας από τους δύο ηθοποιούς δεν επιβεβαίωσε αν οι φήμες ήταν αληθινές. Το πιθανότερο είναι ότι δεν ήταν, καθώς ο Τραβόλτα και η Πρέστον έμειναν παντρεμένοι μέχρι το η Κέλι να φύγει από τη ζωή.Μετά το διαζύγιό του με τη Σίντι, ο Κόστνερ παραδέχτηκε ότι η ερωτική του ζωή ήταν άστατη. «Ήμουν σαν τον κλασικό εργένη - ποια αγαπώ αυτή την εβδομάδα, ποια την επόμενη». Όταν όμως βγήκε με την Κριστίν, τα πράγματα άρχισαν να αλλάζουν για τον ηθοποιό. Φαινόταν ότι είχε βρει πραγματικά την αγάπη ξανά. Kαι αυτή η σχέση δεν κράτησε για πάντα...Φωτογραφία άρθρου: SplashNews.com / IDEAL IMAGE