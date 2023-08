Σελένα Γκόμεζ: Αντιδράσεις με την ανάρτηση για τη σειρά της - Η ηθοποιός παραβίασε τους κανόνες της απεργίας

Selena Gomez deletes ‘OMITB’ post after being called out for breaking strike rules https://t.co/JDumjkDol9 — Page Six (@PageSix) August 30, 2023

διέγραψε μια ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Instagram αφού παραβίασε καταλάθος τους κανόνες της συνεχιζόμενης απεργίας των ηθοποιών.Η ηθοποιός, η οποία είναι το τρίτο άτομο με τους περισσότερους followers στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, μοιράστηκε πρόσφατα μια ασπρόμαυρη φωτογραφία από τα γυρίσματα του «Only Murders in the Building» για να προωθήσει την 3η σεζόν της σειράς του Hulu στην οποία πρωταγωνιστεί.«Μου λείπει και περιμένω το "Only Murders in the Building"», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης, που έκτοτε έχει διαγραφεί, το οποίο παραβίασε τη σαφώς διατυπωμένη εντολή της SAG-AFTRA προς όλα τα μέλη να μην συμμετέχουν και να μην προωθούν οποιεσδήποτε παραγωγές στον κινηματογράφο ή την τηλεόραση που γίνονται βάσει συμφωνίας SAG-AFTRA.Αυτό περιλαμβάνει την παραχώρηση συνεντεύξεων, την κοινοποίηση περιεχομένου και την παρουσία σε πρεμιέρες, καθώς και τη συμμετοχή σε φεστιβάλ, βραβεία και συνέδρια.«Φίλη, η απεργία SAG;;;;», σχολίασε ένας λογαριασμός, ενώ ένας άλλος πρόσθεσε: «Είστε ακόμα σε απεργία, διάγραψέ το για το καλό σου!!!».«Ανάρμοστο», σχολίασε κάποιος άλλος, ενώ ακολούθησαν άλλοι που χαρακτήρισαν την κίνηση «τόσο απερίσκεπτη».«Αυτό είναι άμεση παραβίαση. Υποτίθεται ότι δεν πρέπει να αναφέρετε τη δουλειά σας, οποιαδήποτε δουλειά "γιατί οι αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ισοδυναμούν με προώθηση της εν λόγω δουλειάς. Έχει μπλέξει πολύ άσχημα. Πιθανή μαύρη λίστα, επειδή αυτό είναι ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ των κανόνων προώθησης. Αηδία», τόνισε ένα άτομο, ενώ ένας τρίτος πρότεινε στην ηθοποιό «να τηρήσει τους κανόνες ή να φύγει».Το διπλό εργατικό σωματείο - το οποίο καλύπτει τόσο το Screen Actors Guild όσο και την Αμερικανική Ομοσπονδία Τηλεοπτικών και Ραδιοφωνικών Καλλιτεχνών και εκπροσωπεί περισσότερους από 160.000 αστέρες του κινηματογράφου και της τηλεόρασης - βρίσκεται σε απεργία από τον περασμένο μήνα, αφού δεν μπόρεσε να καταλήξει σε συμφωνία με τη Συμμαχία Παραγωγών Κινηματογράφου και Τηλεόρασης (AMPTP) - την επαγγελματική ένωση που εκπροσωπεί περισσότερα από 350 μεγάλα στούντιο και γίγαντες του streaming - για τις κατάλληλες αποζημιώσεις, παροχές και προστασία.Φωτογραφία: Shutterstock