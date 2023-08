Κλείσιμο

I approve this message…💋 https://t.co/ooWgkZCoBl — Kim Cattrall (@KimCattrall) August 22, 2023

και ηέδειξαν τον αμοιβαίο σεβασμό τους η μία για την άλλη σε μια σύντομη αλληλεπίδραση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.Την Τρίτη 22 Αυγούστου, η Γκόμεζ προϊδέασε για την κυκλοφορία του νέου της τραγουδιού, με τίτλο «Single Soon», με ένα βίντεο της ίδιας σε συνδυασμό με ένα ηχητικό απόσπασμα από το «».«Το "Single Soon" αυτήν την Παρασκευή!», έγραψε η διάσημη ηθοποιός και τραγουδίστρια στη λεζάντα της ανάρτησης.Η Γκόμεζ είχε επιβεβαιώσει ότι το «Single Soon» θα κυκλοφορούσε στις 25 Αυγούστου νωρίτερα αυτόν τον μήνα.Στο κλιπ, η Γκόμεζ χρησιμοποίησε τον ήχο από το επεισόδιο της πρώτης σεζόν του «Sex and the City», με τον τίτλο «Three's a Crowd», όπου ο χαρακτήρας της Κατράλ, Σαμάνθα Τζόουνς, ακούγεται να συνομιλεί στο τηλέφωνο με έναν από τους μνηστήρες της.Η Γκόμεζ μιμήθηκε να απαντάει στο τηλέφωνο ως Σαμάνθα, αναπαράγοντας τη γνωστή φωνή του χαρακτήρα, λέγοντας: «Εμπρός;;;;». «Τελείωσε, το είπα στη γυναίκα μου [για εμάς]!», απάντησε μια ανδρική φωνή, στην οποία η Σαμάνθα της Γκόμεζ τον απέρριψε απαντώντας: «Ποιος είναι;», πριν σηκώσει τους ώμους της και κλείσει το τηλέφωνο.Το κλιπ μοιράστηκε στη συνέχεια στο Twitter, όπου τράβηξε την προσοχή της Κατράλ και η οποία αναδημοσίευσε το βίντεο.«Εγκρίνω αυτό το μήνυμα», έγραψε η 67χρονη ηθοποιός, προσθέτοντας ένα emoji φιλί.Η Κατράλ ανέκτησε τον διάσημο ρόλο της για μια σύντομη εμφάνιση που έκανε στο φινάλε της 2ης σεζόν της spinoff σειράς του «Sex and the City», με το όνομα «And Just Like That...», το οποίο προβλήθηκε την Πέμπτη 24 Αυγούστου στο Max.Φωτογραφίες: Shutterstock