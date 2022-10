House of The Dragon: Πώς είναι στην πραγματική ζωή οι πρωταγωνιστές

Κλείσιμο

Η πρώτη σεζόν του « House of The Dragon » ολοκληρώθηκε πριν μερικές ημέρες, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις σε κοινό και κριτικούς, ενώ σημείωσε και υψηλά νούμερα τηλεθέασης . Tο τελευταίο επεισόδιο της πρώτης σεζόν με τίτλο «The Black Queen», παρακολούθησαν περίπου 9,3 εκατομμύρια τηλεθεατές την περασμένη Κυριακή το βράδυ, στο καλωδιακό κανάλι του HBO και στο HBO Max.H τηλεοπτική σειρά έκανε πρεμιέρα στις 21 Αυγούστου και μας μεταφέρει 200 χρόνια πίσω από τα γεγονότα του Game of Thrones . Διηγείται την ιστορία του Οίκου Targaryen, δηλαδή των προγόνων της Daenerys.Όπως και στο Game of Thrones, έτσι και εδώ, οι περισσότεροι ηθοποιοί δεν είναι ιδιαίτερα γνώριμοι στους τηλεθεατές. Όσο περνούσαν όμως τα επεισόδια, οι πρωταγωνιστές του « House of The Dragon » άρχισαν να κερδίζουν με τη σειρά τους το κοινό.Πέρα όμως από το μακιγιάζ, τα εντυπωσιακά κοστούμια και κομμώσεις, πώς είναι στην πραγματική ζωή μερικοί από τους βασικούς πρωταγωνιστές της σειράς; Δείτε τη συνέχεια στο Watch & Chill