Jane Birkin: «Φιλήστε το χώμα του Παρθενώνα και προσευχηθείτε για μένα».

Ναι. Επίσης σκέφτομαι πως, όπως ήταν πολύ ντροπαλός, αν έπινε λίγο αυτό του έδινε κουράγιο να μιλήσει με ένα κορίτσι. Σεξουαλικά επίσης…Στη συζήτηση αισθανόταν πιο αστείος αν είχε πιει ένα ποτήρι. Και πάει λέγοντας. Όταν τον γνώρισα είχε ήδη αυτή τη διάσημη σχέση με το πιο όμορφο κορίτσι του κόσμου, τη. Νομίζω ότι δεν είχε πλέον την ανάγκη να αποδείξει κάτι. Αλλά παρ’όλα αυτά ήταν ένας χαρούμενος πότης. Κάποιος που του άρεσε να βγαίνει. Δεν ήταν ένας δυσοίωνος πότης. Δεν ήταν κάποιος που θα “χτυπούσε” δύο Pernod Ricard με το που σηκωνόταν το πρωί.Ήταν ένας κοινωνικός πότης που φυλακίστηκε μέσα στο δημόσιο ρόλο του. Του ήταν αδύνατο να είναι ένας άνθρωπος λογικός. Ήταν ο εξωφρενικός άνθρωπος. Κι αυτή ήταν η εικόνα που του άρεσε. Δεν μπορούσε να είναι λίγο συνετός. Να πίνει λίγο, να καπνίζει μέχρι και τρία τσιγάρα. Αυτό δεν το μπορούσε. Κι όπως έλεγε ένας φιλόσοφος για τους ανθρώπους που πίνουν πολύ, τους συγγραφείς, τους καλλιτέχνες, δεν υπάρχει ποτέ το τελευταίο ποτήρι. Είναι πάντα στο προτελευταίο. Και είπε ότι υπάρχει σε αυτούς τους ανθρώπους ένα χάρισμα. Και θυσιάζουν την υγεία τους για κάτι άλλο, που είναι η καλλιτεχνική τους πλευρά. Ίσως είδαν κάτι το πολύ μεγάλο το οποίο με τη βοήθεια ενός ποτηριού ίσως θα έπρεπε να δώσουν στους εαυτούς τους περισσότερο κουράγιο.Ναι γιατί οι άνθρωποι που αγαπούσα, όχι μόνο ο Serge, έπιναν πολύ. Εγώ γιατί να ερωτεύομαι ανθρώπους που πίνουν πολύ; Είναι γιατί θέλω να παίξω τη νοσοκόμα; Όλα αυτά είναι απείρως θολά. Προσπαθούσα να τον κάνω να σταματήσει τελείως να πίνει;Μέχρι ποιο σημείο συντηρούμε λίγο τους ανθρώπους μας; Η κόρη μου Kate πέρασε δέκα χρόνια από τη ζωή της μέσα σε “σπίτια” αποτοξίνωσης για ανθρώπους που πίνουν και παίρνουν ναρκωτικά. Οι οικογένειες τους είναι οι πρώτες που περνάνε το ποτήρι. Γιατί γνωρίζουν τα “βήματα του χορού”. Επιπλέον πίστευε ο Serge ότι ήταν πιο αστείος ύστερα από ένα ποτήρι. Δεν έβλεπε πως ήταν όμως, λιγότερο αστείος μετά από δέκα ποτήρια. Κι εγώ έχω πιει πολύ. Κι αν κάποιος με εμπόδιζε να πιω έπειτα από πέντε ποτήρια του σπάω τη μούρη. Είναι πολύ αργά.Δεν πρόκειται να τον κατηγοριοποιήσω σαν “πότη”. Αλλά τώρα που το σκέφτομαι ήταν κάποιος που έπινε αρκετά. Οι άνθρωποι δεν φθείρονται αμέσως. Φθείρονται αργότερα. Γνώρισα ένα νέο άνδρα 35 χρονών, είκοσι χρόνια μεγαλύτερο από εμένα. Ήταν σούπερ.Όχι. Τα πιο όμορφα πράγματα τα έκανε μετά από εμένα. Έκανε τη συνέχεια του Chase και το Lion In Winter όταν ήταν μαζί μου. Έπειτα από αυτό έκανε το “Πέρα Από Την Αφρική” που δεν ήταν καθόλου άσχημο και το “Χορεύοντας με τους λύκους”. Καθόλου άσχημο. Κέρδισε πέντε Όσκαρ. Δεν είχε ανάγκη από εμένα, ε; Για τη ζωή του δε νομίζω ότι ήμουν κάτι το σπουδαίο. Δεν μείναμε παντρεμένοι για καιρό κι έφυγε αρκετά γρήγορα. Και δεν νομίζω ότι μετρούσα πολύ για αυτόν.Aκριβώς. Πήγα στο Μπουένος Άιρες σε μια αγορά από παλιά είδη. Όπως είμαι κι εγώ λίγο “παλιά” πήγα να ψάξω μια καρτ-ποστάλ. Ήμουν σε αυτήν την αγορά κι ένας κύριος μου βγάζει μέσα από ένα κουτί τον δίσκο je t’aime moi non plus. Τον υπέγραψα, έτσι είπα θα αποκτήσει μεγαλύτερη αξία. Και μετά ήρθε από την αγορά όλος ο κόσμος με ένα στυλό στο χέρι και τον δίσκο που τον είχαν στα παλιά αντικείμενα. Ότι θυμάται όλος ο κόσμος είναι αυτό το τραγούδι.Στην Αμερική είναι το ίδιο πράγμα βέβαια. Αλλά στη Νότια Αμερική είναι ακόμα περισσότερο. Απαγορεύτηκε από το Βατικανό κι αυτό του έδωσε εξαιρετικές διαστάσεις. Στην Ιταλία βέβαια. Αλλά επίσης στο Χονγκ-Κονγκ, Τζακάρτα, Νότια Κορέα. Είναι αρκετά απίστευτο παρολαυτά. Βέβαια Παλαιστίνη και Τελ Αβίβ. Και βέβαια στη γαλλόφωνη Αφρική που με είδαν να εμφανίζομαι στην τηλεόραση με τον Serge. Aλλά και η Αυστραλία είναι Je t’aime moi non plus.Δεν άκουσα ποτέ ξανά αυτό το δίσκο από τότε που τον έκανα. Και δεν το τραγούδησα ποτέ. Μου είναι αδιανόητο.Mόλις γνώρισα τον Serge μου έπαιξε το τραγούδι με την Brigitte. Μετά μου ζήτησε αν μπορούσα να το τραγουδήσω μια οκτάβα πιο πάνω. Σαν ένα αγοράκι. Έτσι όπως τραγουδούσα πολύ ψηλά το έκανα. Αλλά δεν τραγούδησα για να κάνω διαφήμιση. Ζήλευα που το τραγουδούσε ένα άλλο κορίτσι.Ήσασταν σίγουρος για τι κύριε;Όχι, όχι καλύτερα από τη Bardot. O Serge ήθελε να το τραγουδήσω μια οκτάβα πιο ψηλά. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα καλύτερα από την εκδοχή της Bardot. Η ιδέα του Serge ήταν να έχει λίγο τη διεστραμμένη αίσθηση του μικρού αγοριού…Ναι. Η Ελλάδα ήταν η μόνη χώρα που επισκέφτηκα με τη μητέρα μου. Όταν ήμουν έφηβη ήταν το μόνο ταξίδι που επέτρεψε ο πατέρας μου. Και φύγαμε και οι δύο.15 ετών. Κι εγώ ερωτεύτηκα ένα συγγραφέα που γρατζούναγε μια κιθάρα και είχε πολύ άσχημα δόντια και ήταν πολύ φτωχός. Και η μητέρα μου έτρεχε πίσω από έναν Έλληνα εκατομμυριούχο. Κάποια στιγμή βούτηξε στη θάλασσα με το ρολόι της και της είπα να προσέχει. Ήταν τελείως ξελογιασμένη λόγω του εκατομμυριούχου, που δεν το πρόσεξε. Και πήγαμε στη Ρόδο όπου η μαμά ήταν εκστασιασμένη γιατί οι άνδρες είχαν ένα λουλούδι πίσω από τα αυτιά. Και μετά με πίεσε να περπατήσω ξυπόλητη στον Παρθενώνα λέγοντας “Το φαντάζεσαι; Ότι εδώ ζούσαν πριν από 2000 χρόνια;” Ήταν πολύ μεγάλη ιστορικός και πολύ αργότερα κατάλαβα ότι ήταν πολύ μεγάλη φίλη του Robert Graves του μεγάλου ιστορικού της Ελλάδας. Και προχθές με πήρε η κόρη μου να πει “Grandma had an affair with Robert Graves”. Τελικά η μητέρα μου είχε πολύ βαθιά σχέση με την ελληνική μυθολογία ακόμα περισσότερο απ’ όσο ήξερα κι εγώ η ίδια.Τίποτα. Φίλα στην Αθήνα το χώμα του Παρθενώνα. Και προσευχήσου για εμένα σε έναν από τους Έλληνες θεούς. Και ευχαριστώ τους ανθρώπους που ήρθαν να με δουν να τραγουδάω στην Ελλάδα και άνοιξα το στόμα μου που γέμισε κουνούπια. Γιατί όλα τα κουνούπια ακολούθησαν τον προβολέα και μπήκαν στο στόμα μου (Γελάει). Πρέπει να παίρνω μεγαλύτερες αναπνοές όταν τραγουδάω στην Ελλάδα.