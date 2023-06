Ποιος είναι ο Κωνσταντίνος Μωραΐτης που αποχώρησε από παράσταση επειδή «δεν ήταν τηλεοπτικός»

Μπορεί ο Κωνσταντίνος Μωραΐτης να μην είναι «τηλεοπτικός και να μην προσελκύει κόσμο για να γραφτεί στους συντελεστές» όπως δήλωσε ότι του είπαν στην παράσταση, ωστόσο, η πορεία του στον χώρο του θεάτρου είναι αξιοσημείωτη.

Ο ηθοποιός αποχώρησε από το θεατρικό έργο «Οιδίπους Τύραννος», όταν του ανακοινώθηκε από την παραγωγή, ότι το όνομά του δεν θα μπει στους συντελεστές, επειδή δεν ήταν... αρκετά τηλεοπτικός.

Σε ανάρτησή του, τόνισε, μεταξύ άλλων: «Οι ηθοποιοί δεν είμαστε τσαντάκια αναλόγως με τους followers μας να πιάνουμε την ανάλογη θέση στη βιτρίνα. "Δεν είσαι τηλεοπτικός και δεν θα προσελκύσεις κόσμο, οπότε δεν θα σε συμπεριλάβουμε σε προωθητικό υλικό" μου είπε η παραγωγή. Όπως και πολλά άλλα που δεν θα ήθελα να αναφέρω».

Ο Κωνσταντίνος Μοραΐτης είναι αριστούχος απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Ωδείου Αθηνών (2010) και του τμήματος Σκηνοθεσίας Θεάτρου του Royal Central School of Speech and Drama (2016). Είναι δάσκαλος Physical Theatre το οποία διδάσκει στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου.

Το 2020 εκπροσώπησε το Εθνικό Θέατρο στα πλαίσια του UTE Fest [Φεστιβάλ Ένωσης Θεάτρων Ευρώπης] σαν νέος σκηνοθέτης, έπειτα από προσωπική επιλογή του Declan Donnellan.

Ως ηθοποιός έχει συνεργαστεί με σημαντικούς σκηνοθέτες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στην Αγγλία, περιόδευσε στη Μεγάλη Βρετανία με τους DV8 με την παράσταση “To Be straight with you” και συνεργάστηκε με τον Ντέιβιντ Σίλβα στο “I am because you are”, στο πλαίσιο των Φεστιβάλ Εδιμβούργου και Fringe. Έχει συνεργαστεί, μεταξύ άλλων με τους Σίμο Κακάλα, Σοφία Μαραθάκη, Fly Theatre κ.α.

Έχει σκηνοθετήσει τις παραστάσεις «Ο Μορφωμένος» της Έλενας Τριανταφυλλοπούλου, μία παράσταση που βασίστηκε στη συνέντευξη του Σκευοφύλακα (οδηγού του τανκ που μπήκε στο Πολυτεχνείο), «Ηλέκτρα: Μία σύγχρονη τραγωδία» της Έλενας Τριανταφυλλοπούλου, μία παράσταση που βασίστηκε στη ζωή και τον θάνατο της ηρωίδας της Εθνικής Αντίστασης, Ηλέκτρας Αποστόλου και «Κωσταλέξι», μία παράσταση που ασχολείται με την υπόθεση της Ελένης Καρυώτη.

Είναι ιδρυτικό μέλος της ερευνητικής εταιρείας θεάτρου 812:Coal Theatre Compa.