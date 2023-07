And Just Like That: Στο spin-off του «Sex and the City» τα κορίτσια... το γλεντάνε ακόμα

Η Σίμα Πατέλ και η Κάρι Μπράντσο ή αλλιώς Σαρίτα Τσάντχερι και Σάρα Τζέσικα Πάρκερ Η Σίνθια Νίξον, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και ο Τζον Κόρμπετ, που επιστρέφει πανηγυρικά ως Εϊνταν

Το spin-off του « Sex and the City » δικαίωσε σε γενικές γραμμές την αναμονή των τηλεθεατών και τις ελπίδες της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ -η οποία βασίζει την υποκριτική της υπόσταση σχεδόν αποκλειστικά στον χαρακτήρα της Κάρι Μπράντσο- καθώς τα είχε όλα και σε γενναιόδωρες δόσεις: ιστορίες γυναικείας φιλίας, έρωτες, χωρισμούς, ακόμα και τον θάνατο του Mr Big μετά τις αποκαλύψεις για τη σεξουαλική παρενόχληση που είχε ασκήσει ο Κρις Νοθ που τον υποδυόταν, αν και ο ίδιος ποτέ δεν αποδέχτηκε τη βαριά κατηγορία. Είχε επίσης τις πολυπόθητες ενδυματολογικές εξτραβαγκάντζες που ήταν ένα από τα βασικά συστατικά της επιτυχίας του SATC, αλλά στο παραδοσιακό μενού είχαν προστεθεί και καινούρια πιάτα με εποχικά συστατικά, όπως η έμφυλη ταυτότητα, οι φυλετικές ευαισθησίες, η σεξουαλικότητα και η μάχη με τον χρόνο.Οι ακάματες Νεοϋορκέζες όφειλαν να ασπαστούν και να προβάλλουν τις νέες αξίες για να κρατήσουν καθαρό το τηλεοπτικό τους κούτελο - αν και μεγάλη μερίδα του κοινού κατηγόρησε τους σεναριογράφους για εμμονική προώθηση μιας woke ατζέντας, που τελικά πήρε μάλλον τη μορφή πασαλείμματος και ενός «να ’χαμε να λέγαμε». Μοναδικό μελανό σημείο ήταν η εκκωφαντική απουσία της Σαμάνθα, κατά κόσμον Κιμ Κατράλ, η οποία αρνήθηκε σε όλους τους τόνους να επιστρέψει στο καστ.Με την ελπίδα ότι η άσωτη θα άλλαζε γνώμη, οι σεναριογράφοι του « And just like that » έστειλαν τον χαρακτήρα της στο Λονδίνο για επαγγελματικούς λόγους. Στα δέκα επεισόδια που διήρκεσε ο πρώτος κύκλος η ηρωίδα παρέμεινε πεισματικά άφαντη, αν και το όνομά της αναφερόταν συχνά στις συζητήσεις της υπόλοιπης κοριτσοπαρέας, δηλαδή της Κάρι (Σάρα Τζέσικα Πάρκερ), της Μιράντα (Σίνθια Νίξον) και της Σάρλοτ (Κρίστιν Ντέιβις).Το κενό της πληθωρικής Σαμάνθα γέμισαν όπως-όπως καινούριες ηρωίδες, με προεξάρχουσες την Τσε Ντίαζ (Σάρα Ραμίρεζ), τη Λατίνα non binary σύντροφο της Μιράντα -η οποία παρεμπιπτόντως ψηφίστηκε από το κοινό ως ο πιο αντιπαθητικός χαρακτήρας της σειράς-, τη Σίμα Πατέλ (Σαρίτα Τσάντχερι), την Ινδή μεσίτρια-νέα επιστήθια φίλη της Κάρι και τη Λίζα Τοντ Γουέξλεϊ (Νικόλ Αρι Πάρκερ), την αφροαμερικανική προσθήκη στη μέχρι πρότινος σκανδαλωδώς πάλλευκη συμμορία.Ο δεύτερος κύκλος του «And just like that» ήταν η αναγκαία συνέπεια της επιτυχίας του πρώτου. Ηδη από το περασμένο καλοκαίρι, η Πάρκερ, η Νίξον, η Ντέιβις και η Τσάντχερι ανέβαζαν μελετημένα ποστ στο Instagram για να προϊδεάσουν τους ακολούθους τους για την επικείμενη επιστροφή τους. Στους επόμενους μήνες άρχισαν να διαρρέουν φωτογραφίες από τα γυρίσματα όπου οι ηρωίδες δειγμάτιζαν δημιουργίες υψηλής ραπτικής και εμπνευσμένου σεταρίσματος ενδυματολογικούς θησαυρούς από τα βιντατζάδικα επιβεβαιώνοντας και τις τελευταίες υποψίες. Πλέον είναι επίσημο, οριστικό και επιβεβαιωμένο. Τα γυρίσματα έχουν αισίως ολοκληρωθεί, τα πρώτα τρέιλερ έχουν ήδη σερβιριστεί ως ορεκτικά για το κυρίως πιάτο και η πρεμιέρα έχει οριστεί για τις 22 Ιουνίου.Το «And just like that ΙΙ» θα εξελιχθεί και πάλι σε 10 επεισόδια, γεμάτα υποσχέσεις για νέους έρωτες, ίντριγκες, πάθη, κοριτσοσυζητήσεις πνιγμένες στα κοκτέιλ και ανελέητο catwalk στους δρόμους της Νέας Υόρκης. Γιατί, άλλωστε, πέρα από την πλοκή του σεναρίου με άρωμα χειραφετημένης γυναίκας, αυτό που έκανε το SATC και το spin-off του πολυθρύλητα και λαοπρόβλητα είναι το ότι οι ηρωίδες του (με κορόνα στο κεφάλι τους την Κάρι-Πάρκερ) ενσαρκώνουν το όνειρο κάθε ορκισμένου fashionista.Επειδή όμως πρόκειται και για σειρά με υπόθεση και όχι απλά για ντοκιμαντέρ στα ντεφιλέ, τα καλά νέα για τους ρομαντικούς αυτού του κόσμου είναι ότι η Κάρι, που έγινε αναγκαστικά χήρα και παρέμεινε single μέχρι και το φινάλε, θα αναβιώσει τον έρωτά της με τον Εϊνταν (Τζον Κόρμπετ) που θα κάνει μεγάλη είσοδο στο καστ. Κάτι σαν την επανασύνδεση των Μπένιφερ, αλλά στην τηλεοπτική και σκάλες πιο καλοντυμένη εκδοχή της.Η είδηση, όμως, που ανοίγει την όρεξη και των αμετανόητων οπαδών της Σαμάνθα που θεωρούσαν λειψό το spin-off χωρίς την παρουσία της, είναι ότι η άσωτη κάνει τελικά την καρδιά της πέτρα και εμφανίζεται σε μία και μοναδική σκηνή στο τελευταίο επεισόδιο. Ναι, δεν χρειάζεται να μαντέψουμε. Ο τρίτος κύκλος είναι ήδη στον σεναριακό φούρνο και ψήνεται.



