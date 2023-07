Κλείσιμο

Κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης καριέρας του, οέχει καθιερωθεί ως ο απόλυτος αστέρας δράσης. Είναι επίσης γνωστός για το ότι γυρίσε πολλές από τις σκηνές δράσης του, μερικές φορές θέτοντας σε μεγάλο κίνδυνο τη σωματική του ακεραιότητα. Πράγματι, έχουν υπάρξει σκηνές στις οποίες ο ηθοποιός έχει τραυματιστεί σημαντικά και έχει ρισκάρει ακόμη και την ίδια του τη ζωή.Με έξι ταινίες «» στο ενεργητικό του, καθώς και τις ταινίες «», «Oblivion», «Edge of Tomorrow», «The Last Samurai» και «», ο Κρουζ δεν φαίνεται να επιβραδύνει κάποια στιγμή σύντομα. Έχει σκαρφαλώσει στο εξωτερικό του ψηλότερου ουρανοξύστη του κόσμου, έχει κρεμαστεί από την πλευρά ενός αεροσκάφους κατά τη διάρκεια της πτήσης και έχει πέσει από ύψος πολλών μέτρων από ένα ελικόπτερο που ανεβαίνει. Ο ηθοποιός έχει πια πατήσει τα 60, ωστόσο ο λάτρης της περιπέτειας εξακολουθεί να αποζητά την ένταση της δράσης. Είναι αξιοσημείωτο ότι κανένας από τους τραυματισμούς του Κρουζ δεν ήταν θανατηφόρος. Ακολουθούν μερικές σκηνές του διάσημου ηθοποιού που θα μπορούσαν να είχαν πάει τραγικά στραβά και να είχαν ως αποτέλεσμα την καταστροφή.Στην τέταρτη ταινία του franchise, ο Ίθαν Χαντ πρέπει να ανέβει στον 130ο όροφο ενός κτιρίου, χρησιμοποιώντας μόνο ένα γάντι αναρρόφησης για να επιτύχει την ανάβαση. Ο Κρουζ ήταν προσκολλημένος στην κατασκευή με ένα καλώδιο που ισοδυναμούσε με σύρμα πιάνου. Η σεκάνς δράσης στήθηκε στο Ντουμπάι στον υψηλότερο ουρανοξύστη του κόσμου, τον Burj Khalifa. Επιπλέον, μετά τα γυρίσματα, ο Κρουζ έπρεπε να κατεβεί με σχοινί πίσω από την κατασκευή. Οι δημοσιογράφοι στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Ντουμπάι ρώτησαν τον ηθοποιό τι πέρασε από το μυαλό του όταν αρχικά τόλμησε να βγει από το παράθυρο σε άγριες συνθήκες ανέμου που τον έριξαν στην πλευρά του ουρανοξύστη την πρώτη ημέρα των γυρισμάτων της σεκάνς και, σύμφωνα με την NY Daily News, απάντησε: «Ελπίζω να μην πέσω».Ο Κρουζ υπέστη δύο τραυματισμούς κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του «Mission: Impossible – Fallout». Ακόμα και τα ακροβατικά που πάνε άψογα μπορεί να είναι απίστευτα θανατηφόρα. Σε αυτή ολοκλήρωσε ένα από τα πιο ριψοκίνδυνα κατορθώματα σε ολόκληρη τη σειρά των κατασκοπικών ταινιών. Στο τέλος της ταινίας, ο Ίθαν Χαντ κρέμεται από ένα ιπτάμενο ελικόπτερο. Χάνει τη λαβή του και πέφτει αρκετά μέτρα, πέφτοντας τελικά πάνω σε ένα φορτίο που κρέμεται από το ελικόπτερο και είναι δεμένο με δίχτυ. Ο Κρουζ χρειάστηκε να ξαναγυρίσει τη σκηνή πέντε φορές, παρόλο που κάθε πρόσκρουση τον έβγαζε εκτός εαυτού. Ο Χένρι Κάβιλ, ο οποίος υποδύθηκε τον Όγκαστ Γουόκερ, δήλωσε όταν γύριζαν τη σκηνή: «Ακούστηκε μια πνιχτή κραυγή από το πλήθος. Αυτή ήταν μια τεράστια πτώση».Η Έμιλι Μπλαντ, η οποία συμπρωταγωνίστησε με τον Κρουζ στην ταινία «Edge of Tomorrow», δήλωσε στον Κόναν Ο’ Μπράιαν κατά τη διάρκεια της εκπομπής του ότι προκάλεσε ένα ατύχημα με κασκαντέρ στα γυρίσματα. Η ηθοποιός θυμήθηκε κατά τη διάρκεια μιας σκηνής οδήγησης: «Τον ακούω [τον Κρουζ] καθώς πλησιάζω στη δεξιά στροφή, να λέει "Φρένο, φρένο, φρένο. Φρένο. Φρένο, φρένο, φρένο, φρένο... Ω, Θεέ μου. Φρένο, φρένο, φρένο, φρένο. Φρένο δυνατά! Φρένο δυνατά!”. Το άφησα πολύ αργά και έτσι μας έριξα σε ένα δέντρο... Παραλίγο να σκοτώσω τον Τομ Κρουζ». Η Μπλαντ παραδέχεται επίσης ότι ήταν ανόητη που αγνόησε αυτό που εκείνη τη στιγμή θεωρούσε ότι ήταν απλά μια δυσάρεστη συμβουλή, αλλά είναι φυσικά χαρούμενη που εκείνη και ο συμπρωταγωνιστής της μπόρεσαν να γελάσουν με αυτό αργότερα.Οι οκτώ μήνες αυστηρής εκπαίδευσης σαμουράι του Κρουζ αποδείχθηκαν ανεπαρκείς για να τον προετοιμάσουν επαρκώς για μια σκηνή μάχης που παραλίγο να τον αποκεφαλίσει κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του ιστορικού έπους δράσης «The Last Samurai» του 2003. Ο Κρουζ και ο Ιάπωνας αστέρας των πολεμικών τεχνών Χιρογιούκι Σανάντα επέβαιναν σε ρομποτικά άλογα που ετοιμάζονταν να αναμετρηθούν κατά τη διάρκεια μιας από τις σκηνές μάχης της ταινίας. Το άλογο του Σανάντα παρουσίασε μηχανική βλάβη και δεν σταμάτησε ακριβώς εκεί που έπρεπε. «Κάναμε γυρίσματα μια μέρα, και ήμουν πάνω σε ένα μηχανικό άλογο, και ο Χίρο ήταν επίσης πάνω σε ένα», αφηγήθηκε ο Κρουζ. «Με πλησίαζε, όταν το άλογό του ξαφνικά με χτύπησε, και το σπαθί του ήταν ακριβώς εδώ (δείχνει μια ίντσα από το λαιμό του)». Τελικά, περιττό να πούμε, αλλά ο ηθοποιός επιβίωσε και από αυτό το ατύχημα…