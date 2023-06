Κλείσιμο

Έχουν περάσει 25 χρόνια από την πρεμιέρα της αγαπημένης σειράς «» του HBO και η διάσημη πρωταγωνίστρια και παραγωγόςέκανε μία δημοσίευση στα social media συνοδεύοντας την με μια φωτογραφία από το παρελθόν.«Είναι η ασημένια μας επέτειος, αλλά οι αναμνήσεις θα είναι πάντα χρυσές. X, SJ», έγραψε η ηθοποιός στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram. Τη συνόδευσε με μία φωτογραφία από το χρυσό κόσμημα με το όνομά του ρόλου της που φορούσε στη σειρά.Κυκλοφόρησε και ένα βίντεο που αποτελούσε μια σύνθεση από highlights της σειράς, με βασικές σκηνές, τις πρωταγωνίστριες αλλά και όλους τους κεντρικούς χαρακτήρες, και από τις 6 σεζόν.Βασισμένη στην ομώνυμη στήλη της Αμερικανίδας Κάντας Μπούσνελ, που διατηρούσε στην εφημερίδα «The New York Observer», η σειρά η οποία αφηγείται τη ζωή τεσσάρων γυναικών στην Νέα Υόρκη, είχε διάρκεια έξι σεζόν από το 1998 μέχρι το 2004.Έπειτα ακολουθήσαν δύο ταινίες και καθώς και η σίκουελ σειρά «And Just Like That…», που έκανε πρεμιέρα στο HBO Max τον Δεκέμβριο του 2021. Ο δεύτερος κύκλος αναμένεται στις 22 Ιουνίου.