Σίντι Λόπερ: Δεν ήθελε να ηχογραφήσει το «Girls Just Want to Have Fun» επειδή ήταν γραμμένο από άντρες

Όταν ηάκουσε για πρώτη φορά το «Girls Just Want to Have Fun», δεν ήθελε να το ηχογραφήσει. Τώρα, δεν θα μπορούσε να είναι πιο περήφανη για τηκληρονομιά του.Η ιστορία πίσω από τη μεγαλύτερη επιτυχία της διάσημης τραγουδίστριας αποκαλύφθηκε στο «», ένα νέο ντοκιμαντέρ για τη ζωή και την καριέρα της, που έκανε πρεμιέρα στο «Φεστιβάλ Κινηματογράφου Tribeca» την Τετάρτη.Κατά τη διάρκεια του κόκκινου χαλιού για την πρεμιέρα, η Λόπερ μίλησε στο «PEOPLE» για το ντοκιμαντέρ και τη μουσική της.«Προσπαθούσα πολύ σκληρά να φτιάξω έναν ύμνο που θα ενέπνεε τις γυναίκες και θα άνοιγε τις πόρτες σε όλες τις γυναίκες», είπε η 69χρονη τραγουδίστρια για το «Girls Just Want to Have Fun», το lead single από το ντεμπούτο άλμπουμ της «She's So Unusual».«Όχι μόνο μια ομάδα γυναικών, αλλά κάθε κοριτσάκι θα μπορούσε να δει τον εαυτό του και να συνειδητοποιήσει ότι και εκείνο μπορεί να έχει μια χαρούμενη εμπειρία στη ζωή», δήλωσε η Λόπερ.Αλλά δεν είδε τη δυνατότητα να γίνει το «Girls Just Want to Have Fun» ένα ενδυναμωτικόγια τις γυναίκες με την πρώτη ακρόαση. Το τραγούδι γράφτηκε και ηχογραφήθηκε αρχικά από τον Ρόμπερτ Χαζάρντ και ο τότε παραγωγός της Λόπερ, Ρικ Τσέρτοφ, την πήγε να τον δει να το ερμηνεύει ζωντανά.Στο ντοκιμαντέρ, ο Τσέρτοφ θυμάται ότι η Λόπερ έγειρε το αυτί του προς το μέρος της κατά τη διάρκεια της ερμηνείας για να του πει: «Δεν θα έκανα ποτέ αυτό το γαμ***** τραγούδι».Εκείνη την εποχή, η Λόπερ δεν ήθελε να ηχογραφήσει ένα τραγούδι για τις γυναίκες που ήταν γραμμένο από την ανδρική οπτική γωνία. «Κάθε φορά που θέλουμε να διασκεδάσουμε, είμαστε πόρνες», δήλωσε χαρακτηριστικά η τραγουδίστρια στο ντοκιμαντέρ της.Η ίδια και ο Τσέρτοφ δούλεψαν πάνω σε «πολλά demos» του τραγουδιού, καθώς η Λόπερ ήθελε να το κάνει να ακούγεται πιο διασκεδαστικό εφόσον ήθελα να το τραγουδήσει υπό το γυναικείο πρίσμα. «Θα έπρεπε να είναι σε τρομπέτα γιατί διαλαλούμε μια ιδέα», είπε για την προσέγγισή της στο τραγούδι.