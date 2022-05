Κλείσιμο





» είναι ο τίτλος νέου ντοκιμαντέρ της Sony Music Entertainment για τηΤο 1980, η Σίντι Λόπερ μαζί με το συγκρότημα της «Blue Angel», είχε μια δικαστική διαμάχη με τον πρώην μάνατζερ της Στίβεν Μασάρσκι. Εκείνος μήνυσε το συγκρότημα για 80.000 δολάρια και η τραγουδίστρια κατέθεσε αίτηση πτώχευσης. Όταν ολοκληρώθηκε η υπόθεση, είπε στο Rolling Stone το 1984 η τραγουδίστρια ότι ο δικαστής αναφώνησε: «Αφήστε το καναρίνι να τραγουδήσει! (Let The Canary Sing)».Η Λόπερ δανείζει αυτή την εμβληματική ατάκα στη Sony Music Entertainment ως τίτλο του επερχόμενου ντοκιμαντέρ της, που θα εστιάσει στην πορεία της προς τη δόξα - από την ανατροφή της στην εργατική τάξη του Κουίνς στη Νέα Υόρκη, μέχρι την αλματώδη πορεία που ακολούθησε η καριέρα της, μέσα από συνολικά 11 studio albums, με πάνω από 50.000.000 πωλήσεις και βραβεύσεις Grammys, Emmys, Tonys, MTV Video Music Awards, Billboard Awards, American Music Awards.Το «» βρίσκεται τώρα σε διαδικασία παραγωγής μέσω της αμερικανικής δισκογραφικής εταιρεία Sony Music Entertainment υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες της βραβευμένης ντοκιμαντερίστριας Άλισον Έλγουντ. Το «Let the Canary Sing» γυρίζεται με την πλήρη συμμετοχή και υποστήριξη της Σίντι Λόπερ.«Όπως πολλοί άνθρωποι, έτσι κι εγώ υπέθεσα ότι όταν η Σίντι Λόπερ έκανε ντεμπούτο στη μουσική σκηνή, στις αρχές της δεκαετίας του 1980, ήταν μία ακόμα νεαρή σταρ που απολάμβανε τη μεγάλη άνοδο δόξας και επιτυχίας εξαιτίας του MTV», είπε χαρακτηριστικά η Άλισον Έλγουντ και συνέχισε: «Τα μουσικά της βίντεο ήταν άγρια και πολύχρωμα, τα τραγούδια της όπως το "Girls Just Want to Have Fun" ήταν μεταδοτικά. Αλλά όπως αποδεικνύεται, η ιστορία της είναι μια ιστορία με σκληρά χτυπήματα, σκληρή δουλειά και σκληρή αποφασιστικότητα».«Η Σίντι ήθελε όχι απλώς να ακούγεται η φωνή της, αλλά να εκφράζει την άποψή της. Το ντοκιμαντέρ θα είναι ένα πλήρες πορτρέτο της Σίντι Λόπερ με τα αληθινά της χρώματα να λάμπουν» σημείωσε.Ένα από τα πιο σημαντικά σημεία του ντοκιμαντέρ θα είναι η ευαισθησία και η υποστήριξη της σταρ στα φεμινιστικά κινήματα καθώς και στα επιτεύγματά της με την «True Colors United», μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που ιδρύθηκε το 2008 με σκοπό να βοηθήσει τους άστεγους LGBTQ νέους.«Όταν τραγουδάς λες μια ιστορία, είτε είναι προσωπική είτε κάποιου τρίτου. Γι' αυτό επέλεξα μόνο τραγούδια που εγώ θα ήθελα να τραγουδήσω», ανάφερε η Λόπερ στο Rolling Stone σε παλιότερη δήλωσή της.Η Σίντι Λόπερ είναι γνωστή για τις επιτυχίες της «Girls Just Want to Have Fun», «Time After Time», «True Colors» και «I Drove All Night». Το πιο πρόσφατο άλμπουμ της, «Detour», κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2016.