Ο θάνατος της Τίνα Τέρνερ άφησε ένα μεγάλο κενό στην παγκόσμια μουσική βιομηχανία, αλλά έφερε στην επικαιρότητα και μια αμφιλεγόμενη αναφορά που έκαναν η Μπιγιονσέ και ο Jay-Z το 2013, στο τραγούδι τους, «Drunk In Love».

Οι φαν της θρυλικής τραγουδίστριας εξαπέλυσαν δριμεία επίθεση στο ζευγάρι για τους «αναίσθητους», όπως τους χαρακτήρισαν, στίχους τους στο κομμάτι, οι οποίοι παραπέμπουν στην καταχρηστική σχέση της εκλιπούσας σταρ με τον πρώην σύζυγό της, Άικ Τέρνερ.

απεβίωσε σε ηλικία 83 ετών στο σπίτι της στην Ελβετία. Ο θάνατός της αναζωπύρωσε τις συζητήσεις γύρω από την απεικόνιση των τραυματικών εμπειριών της και οι στίχοι του απαξιωτική αναφορά στην κακοποίηση που υπέστη η Τέρνερ. Η Τίνα Τέρνερ, κατά κόσμον Άννα Μέι Μπούλοκ,στο σπίτι της στην Ελβετία. Ο θάνατός της αναζωπύρωσε τις συζητήσεις γύρω από την απεικόνιση των τραυματικών εμπειριών της και οι στίχοι του Jay-Z στο αμφιλεγόμενο κομμάτι, ήρθαν ξανά στην επιφάνεια, με τα social media να κάνουν λόγο για ασέβεια καιη Τέρνερ.

Αυτοί οι στίχοι αναφέρονται σε ένα περιστατικό βίας, όπου η Τίνα Τέρνερ, γνωστή ακόμα ως Άννα Μέι, δέχτηκε επίθεση από τον Άικ σε ένα εστιατόριο. Όταν την πλησίασαν μερικοί θαυμαστές για αυτόγραφα αντί για εκείνον, ο Άικ Τέρνερ εκνευρίστηκε και της έβαλε κέικ στο στόμα, απαιτώντας: «Φάε το κέικ, Άννα Μέι».









«Ακόμη δεν μπορώ να ξεπεράσω τους στίχους αυτού του τραγουδιού» έγραψε μία γυναίκα στην πλατφόρμα. «Ένιωσα τεράστια αηδία όταν κατάλαβα πού αναφέρονταν οι στίχοι» σχολίασε μία άλλη.

«Γελοιοποίησαν την κακοποίησή της» γράφει τέλος άλλος χρήστης.

Η παραπάνω στιγμή με το κέικ είχε γίνει σκηνή στη βιογραφική ταινία του 1993 «What's Love Got to Do With It», με πρωταγωνιστές την Άντζελα Μπάσετ ως Τίνα Τέρνερ και τον Λόρενς Φισμπουρν ως Άικ. Η σκηνή παρουσίαζε τον Άικ Τέρνερ να αναγκάζει με τη βία την Τίνα να φάει το κέικ που είχε παραγγείλει.





Η Μπιγιονσέ, η οποία έχει εκφράσει ανοιχτά το θαυμασμό της για την Τέρνερ ως μουσικό είδωλο, ήρθε αντιμέτωπη με «κύμα» οργής εναντίον της.

Την κατηγόρησαν, μεταξύ άλλων, ότι επέτρεψε στον σύζυγό της, Jay-Z, να συμπεριλάβει μια τόσο οδυνηρή αναφορά στο τραγούδι τους. Οι θαυμαστές υποστηρίζουν ότι η αναφορά αυτή όχι μόνο κοροϊδεύει την Τίνα Τέρνερ, αλλά και παραγνωρίζει τη σοβαρότητα της κακοποίησής της.



Η κακοποιητική σχέση με τον Άικ Τέρνερ

Κατά την διάρκεια της δεκαετίας του '60 η Τίνα Τέρνερ ζούσε μια πραγματική κόλαση στο πλευρό του συζύγου της και πατέρα του ενός από τους δύο γιους της, του μουσικού Άικ Τέρνερ.



Η Τίνα Τέρνερ με τον κακοποιητικό σύζυγό της Άικ Τέρνερ



«Η ζωή με τον Άικ ήταν ένα μαρτύριο. Υπέμεινα χρόνια ολόκληρα κακοποίησης τόσο συναισθηματικής όσο και σωματικής. Μαυρισμένα μάτια, πρησμένα χείλη, εξαρθρωμένα μέλη, σπασμένα οστά και ψυχολογικά βασανιστήρια έγιναν μέρος της καθημερινότητας. Συνήθισα να υποφέρω και προσπάθησα να διατηρήσω τη λογική μου ενώ διαχειριζόμουν τη δική του τρέλα. Ένιωθα πως δεν υπήρχε διέξοδος...» εξομολογούνταν η ίδια στο βιβλίο της «Η Ευτυχία Είσαι Εσύ» που κυκλοφόρησε το 2021 στα ελληνικά από τις εκδόσεις «Πεδίο», για να συνεχίσει διηγούμενη πώς τελικά έφθασε στο σημείο να επιχειρήσει να βάλει τέλος στη ζωής της: «Άρχισα να χάνω τις ελπίδες μου.



Τελικά το 1968 ήμουν βυθισμένη σε τέτοια απελπισία και κατάθλιψη, που δεν μπορούσα να σκεφτώ καθαρά. Η κακοποίηση του Άικ και οι απιστίες του με είχαν παραλύσει, ήμουν πια ανίκανη να αισθανθώ οτιδήποτε για μένα ή την οικογένειά μου, ανίκανη να νιώσω ζωντανή. Το μοναδικό πράγμα που μπορούσα να νιώσω ήταν ότι είχα φθάσει στο τέλος. Ένα βράδυ, λίγο πριν βγω στη σκηνή, προσπάθησα να αυτοκτονήσω παίρνοντας 50 υπνωτικά χάπια. Οι άνθρωποι στα παρασκήνια παρατήρησαν ότι κάτι δεν πήγαινε καθόλου καλά με εμένα και με πήγαν στο νοσοκομείο, γεγονός που μού έσωσε τη ζωή».





«Είμαι ο Άικ Τέρνερ/ Μωρό εγώ δεν παίζω/ Τώρα φάε το κέικ, Άννα Μέι».Μετά την είδηση ότι η Τίνα Τέρνερ έφυγε από τη ζωή, το Twitter γέμισε με σχόλια που αναφέρονται στη Μπιγιόνσε και τον «φόρο τιμής που θα αποτίσει» στην Τέρνερ, με ειρωνική διάθεση.