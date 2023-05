Κλείσιμο

έδωσε πρόσφατα συνέντευξη στονγια την εκπομπή «Watch what happens Live».Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, έκανε ένα σχόλιο για το ότι είχε δει τονγυμνό και αυτό τράβηξε αμέσως την προσοχή του παρουσιαστή, ο οποίος της ζήτησε να επεκταθεί πάνω στο θέμα.«Ήρθε και με επισκέφθηκε όταν γυρίζαμε την ταινία "On Golden Pond" και είχα ένα μικρό εξοχικό ακριβώς πάνω στη λίμνη και ήταν μια όμορφη, φεγγαρόλουστη νύχτα», διηγήθηκε η Φόντα για τον ποπ - σταρ με τον οποίο ήταν καλοί φίλοι.Ο Κόεν προσπαθώντας να αναπτύξει το θέμα είπε: «Και είπατε, "Ας κάνουμε μπάνιο γυμνοί"».Η Φόντα είπε αστειευόμενη ότι ο Τζάκσον «ήξερε ότι θα πέθαινε νέος και ότι θα μίλαγα για αυτόν».«Ήταν κοκαλιάρης!», πρόσθεσε η ηθοποιός για το σώμα του θρυλικού τραγουδιστή.«Δεν πρόκειται να ρωτήσω τίποτα άλλο γι' αυτό, γιατί θέλω να σεβαστώ τον Μάικλ», απάντησε με σεβασμό ο Κόεν.Η Φόντα συνέχισε να είναι ειλικρινής για τις εμπειρίες που είχε στον παρελθόν και αποκάλυψε ότι ο Γάλλος σκηνοθέτης Ρενέ Κλεμέντ προσπάθησε να κοιμηθεί μαζί της.«Λοιπόν, ήθελε να πάει στο κρεβάτι μαζί μου επειδή είπε ότι ο χαρακτήρας μου [στο "Joy House" του 1964] έπρεπε να έχει οργασμό στην ταινία και ήθελε να δει πώς ήταν οι οργασμοί μου», είπε η Φόντα. «Το είπε στα γαλλικά και εγώ έκανα ότι δεν καταλάβαινα».Φωτογραφία: Shutterstock