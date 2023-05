J2US: Τα super hits του αυριανού Eurovision party και ο ανατρεπτικός guest κριτής

Κλείσιμο

Ποιο είναι το δικό σας αγαπημένο τραγούδι από τη Eurovision; Οι περισσότεροι έχουμε να δώσουμε αρκετές απαντήσεις, αφού μέσα από τον μουσικό θεσμό έχουν αναδειχθεί μεγάλες επιτυχίες από σπουδαίους ερμηνευτές, που έγιναν διαχρονικές.Στη μεγάλη βραδιά του J2US που εκτάκτως αυτή την εβδομάδα θα προβληθεί αύριο Παρασκευή στις 21:00 στον Alpha, ο Νίκος Κοκλώνης έχει ετοιμάσει ένα συναρπαστικό μουσικό ταξίδι μέσα από super hits της Eurovision που αγαπήθηκαν πολύ.Θα ακούσουμε το ​"​My Number One​"​ που με ερμηνεύτρια την Έλενα Παπαρίζου είχε χαρίσει πανηγυρικά την πρώτη θέση στην Ελλάδα μας το 2005, το ​"​Apres Toi​"​ που ερμήνευσε το 1972 η Βίκυ Λέανδρος για το Λουξεμβούργο κατακτώντας την κορυφή -ήταν η πρώτη Eλληνίδα που στέφθηκε νικήτρια του θεσμού-, αλλά και πολλά λατρεμένα τραγούδια που αναδείχθηκαν μέσα από τη Eurovision και έγραψαν τη δική τους ιστορία. Όπως το ​"​Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και το αγόρι μου​"​, που ήταν η ελληνική συμμετοχή με την Μαρινέλλα το 1974, αλλά και το ​"​Μάθημα Σολφέζ​"​, που ​είχαν ερμηνεύσει οι Μπέσσυ Αργυράκη, Ρόμπερτ Ουίλιαμς, Μαριάννα Τόλη και Πασχάλης το 1977.Η ​"​Άνοιξη​"​ με τη Σοφία Βόσσου το 1992, το ​"​Ελλάδα ​χ​ώρα του ​φ​ωτός​"​ με την Καίτη Γαρμπή το 1993, το ​"​Τίποτα​"​ που σύνθεσε, έγραψε στίχους και ερμήνευσε το 1998 η coach του φετινού Just The 2 Of Us Ηρώ Λεχουρίτη, το ​"​Shake ​ι​t​"​ με τον Σάκη Ρουβά το 2004, το ​"​Everything I ​am" με την Άννα Βίσση το 2006, το ​"​Yassou Maria​"​ με τον Σαρμπέλ το 2007, το ​"​My ​s​ecret ​c​ombination​"​ με την Καλομοίρα το 2008, το ​"​Opa!​"​του Γιώργου Αλκαίου το 2010.Πέρα από ελληνικές συμμετοχές θα ακουστεί το ​"​Wild Dances​"​ με το οποίο η Ruslana έφερε τη νίκη στην Ουκρανία το 2004, το ​"​Euphoria​"​ με το οποίο η Loreen (που επιστρέφει και στον φετινό θεσμό ως φαβορί) χάρισε τη νίκη στη Σουηδία το 2012, το ​"​Τοy​"​ που με ερηνευρια τη Νetta κέρδισε την πρώτη θέση για το Ισραήλ το 2018, αλλά και το​"​Fuego​"​ που χάρισε στην Κύπρο και την Ελένη Φουρέιρα τη δεύτερη θέση την ίδια χρονιά.Ακόμα θα ακούσουμε τo ​"​Viva ​l​a ​d​iva​"​ που έγινε super hit το 1998 όταν το ερμήνευσε στη σκηνή της Eurovision το 1998 η Dana International, τo ​"​Dancing ​l​asha ​t​umbai​"​ με ερμηνεύτρια την Verka Serduchka εκπροσωπώντας την Ουκρανία το 2007, το ​"​Baila el chiki-chiki​"​ ισπανική συμμετοχή το 2008 με τον Rodolfo Chikilicuatre, το ​"​Rise Like a Phoenix​"​ που τραγούδησε η Conchita Wurst φέρνοντας την πρώτη θέση για την Αυστρία το 2014, το ​"​Mata Hari​"​ με το οποίο η Efendi εκπροσώπησε το 2021 το Αζερμπαϊτζάν, αλλά και το ​"​Last Dance​"​ που ερμήνευσε για την Ελλάδα η Stefania την ίδια χρονιά!Με ποιο τραγούδι θα κάνει έναρξη ο Νίκος Κοκλώνης; ​Πώς θα επιμεληθεί αυτή τη φορά καλλιτεχνικά ο Φωκάς Ευαγγελινός performances που είχε απογειώσει και στη σκηνή της Eurovision; ​Ποια από τα παραπάνω τραγούδια θα ακούσουμε στη σκηνή του Just the 2 Of Us από τους καλλιτέχνες που τα ερμήνευσαν και στη σκηνή της Eurovision και ποια θα πουν τα ζευγάρια για το διαγωνιστικό μέρος του σόου; Θα δούμε την Καίτη Γαρμπή να ερμηνεύει το τραγούδι που ταξίδεψε τη φωνή της στα 90s σε ολόκληρη την Ευρώπη; Και πώς συνδέεται με το θεσμό της Eurovision ο ανατρεπτικός guest κριτής που θα υποδεχτεί στο J2US o one and only Νίκος Κοκλώνης;Ένα live με πολλές εκπλήξεις έρχεται πιο θεαματικό από ποτέ! Εκτάκτως, αύριο Παρασκευή 12 Μαΐου στις 21.00 παίζει Eurovision Party εδώ στο J2US.