Ο Nίκολας Κέιτζ είπε ότι η πρώτη του ανάμνηση ήταν... στην κοιλιά της μητέρας του

Μερικοί άνθρωποι ισχυρίζονται ότι θυμούνται το πρώτο τους ταξίδι στη Disney ή το πρώτο τους ραντεβού στον οδοντίατρο ως την πρώτη τους ανάμνηση. Αλλά ο Nίκολας Κέιτζ δήλωσε πρόσφατα ότι η πρώτη του ανάμνηση διαμορφώθηκε... πριν καν γεννηθεί.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός έκανε τη συγκεκριμένη αποκάλυψη στην εκπομπή «The Late Show With Stephen Colbert» το βράδυ της Δευτέρας.

«Αφήστε με να σκεφτώ. Ακούστε, ξέρω ότι αυτό ακούγεται πολύ εξωπραγματικό και δεν ξέρω αν είναι αληθινό ή όχι, αλλά μερικές φορές νομίζω ότι μπορώ να πάω πίσω μέχρι τη μήτρα και να νιώθω ότι μπορώ να δω πρόσωπα στο σκοτάδι ή κάτι τέτοιο» είπε ο 59χρονος στον παρουσιαστή για την πρώτη του ανάμνηση.

«Ξέρω ότι αυτό ακούγεται πολύ αφηρημένο, αλλά κατά κάποιο τρόπο φαίνεται ότι ίσως συνέβη» πρόσθεσε.

Ο Κόλμπερτ ρώτησε τον Κέιτζ αν τα πρόσωπα ήταν όντως στη μήτρα μαζί του ή αν πιστεύει ότι ήταν κάτι που επινόησε ο προγεννητικός του εγκέφαλος. «Τώρα που δεν είμαι πια στη μήτρα, θα πρέπει να φανταστώ ότι ίσως ήταν φωνητικές δονήσεις που αντηχούσαν σε μένα σε εκείνο το στάδιο. Αυτό πάει πολύ πίσω. Δεν ξέρω. Αυτό μου έρχεται στο μυαλό» απάντησε ο ηθοποιός και συνέχισε: «Δεν ξέρω καν αν θυμάμαι ότι ήμουν στη μήτρα, αλλά αυτή η σκέψη πέρασε από το μυαλό μου».

Ο διάσημος ηθοποιός είναι γνωστός για τις εκκεντρικές τους δηλώσεις και το ότι μιλάει ανοιχτά για τις περίεργες θεωρίες και τις εμπειρίες της ζωής του. Toν περασμένο Δεκέμβριο σε συνέντευξή του, δήλωσε πως ήταν σίγουρος πως ήταν εξωγήινος , όταν ήταν μικρός. Μάλιστα, ανέφερε ότι εξεπλάγη όταν ένας γιατρός επιβεβαίωσε ότι είχε «φυσιολογικά όργανα και φυσιολογικό σκελετό», όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι.

Ο 59χρονος σταρ αποκάλυψε επίσης στο περιοδικό Rampstyle ότι είχε πρόβλημα να επικοινωνήσει καλά με τους υπόλοιπους και ήταν κοινωνικά απόμακρος: «Ο πατέρας μου, μου είπε ότι ένιωθε σαν να έπρεπε να μου συστηθεί κάθε φορά που μου μιλούσε, γιατί ήμουν τόσο ξένος. Είχα δυσκολίες να συνδεθώ με άλλους ανθρώπους. Όταν είδα τον Ντέιβιντ Μπόουι στο The Man Who Fell to Earth, συνειδητοποίησα ότι έπρεπε να κάνω κάτι. Έτσι έγινα ηθοποιός».