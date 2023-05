Κλείσιμο

Τοαποτελεί ένα από τα πιο διάσημα κοσμικά γεγονότα στον κόσμο της μόδας και των celebrities. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην κορυφή των, καθώς το φετινό Met Gala θα πραγματοποιηθεί σήμερα, τη Δευτέρα 1η Μαΐου, στη Νέα Υόρκη.Οι καλεσμένοι είναι μόνο κορυφαία ονόματα που πρωστοστατούν στον κόσμο του Hollywood, της ποπ-κουλτούρας, της μουσικής, της πολιτικής, της δημοσιογραφίας και του αθλητισμού. Το ποιος θα δώσει το παρών στο έγκριτο event, ωστόσο, είναι στο χέρι της υπεύθυνης του Met Gala από το 1995, που δεν είναι άλλη από την αρχισυντάκτρια της αμερικάνικης VogueΠαρά τα δημοσιεύματα πως η Κιμ Καρντάσιαν δεν θα ήταν φέτος καλεσμένη στο Met, στο οποίο παρευρίσκεται κάθε χρονιά χωρίς εξαίρεση, τελικά αυτές οι φήμες δεν ευσταθούν.Ο καλεσμένος, ο οποίος δεν πρόκεται ποτέ να πάρει την πολυπόθητη πρόσκληση για το μεγάλης αίγλης event, δεν είναι άλλος από τον τέως Πρόεδρο των ΗΠΑ,Ένα βίντεο από το 2017 έγινε ξανά viral με αφορμή το τέλος της εκπομπής του, της οποίας ήταν παρουσιαστής για αρκετά χρόνια. Σε ένα επεισόδιο καλεσμένη ήταν η Άννα Γουίντουρ, η οποία μάλιστα είχε δεχθεί να παίξει στο γνωστό παιχνίδι «Spill Your Guts or Fill Your Guts» της εκπομπής. Κατά τη διάρκεια αυτού του τμήματος της εκπομπής, οι καλεσμένοι έπρεπε είτε να επιλέξουν να απαντήσουν σε αδιάκριτες ή άβολες ερωτήσεις ή να επιλέξουν να καταλώσουν κάποιο αηδιαστικό έδεσμα.«Είσαι η διάσημη οικοδέσποινα του Met Gala, που λαμβάνει χώρα στο Μανχάταν κάθε χρόνο. Διάσημοι από όλους τους τομείς της ζωής είναι απελπισμένοι να λάβουν ένα εισιτήριο. Έτσι η ερώτησή μου είναι, ποιον δεν θα καλούσες ποτέ ξανά στο Met Gala;», ρώτησε ο Κόρντεν τη Κόρντεν το 2017. Σίγουρη για την απάντησή της, χωρίς να έχει την πρόθεση να καταναλώσει κάποιο από τα αηδιαστικά «φαγητά» που είχε μπροστά της, απάντησε χωρίς κανέναν ενδοιασμό «Τον Ντόναλντ Τραμπ».Ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ είχε παραστεί στο Met Gala, ωστόσο από το 2017 έγινε γνωστό πως ήταν ανεπιθύμητος στο σπουδαίο event μόδας.Φωτογραφίες: Shutterstock