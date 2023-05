Κλείσιμο

Η γνωστή Βρετανίδα ηθοποιός και μοντέλοείναι γέννημα-θρέμμα του κόσμου της μόδας. Το γνωστό μοντέλο έχει περπατήσει σε χιλιάδες πασαρέλες και έχει παρευρεθεί στο υψηλού κύρουςπάμπολλες φορές.Πέρσι, είχε προκαλέσει αντιδράσεις με το φεμινιστικό και άκρως προκλητικό outfit που είχε φορέσει για τον οίκο Dior.Φέτος, το θέμα τουορίζεται ως εξής: «Karl Lagerfeld: A Line of Beauty». Το θέμα είναι αφιερωμένο στον θρυλικό Γερμανό σχεδιαστή μόδας, ο οποίος έγραψε ιστορία ως δημιουργικός διευθυντής αρχικά της Chanel και αργότερα της Fendi, δημιουργώντας και παράλληλα το δικό του προσωπικό brand «Karl Lagerfeld».Η σχέση της Ντελεβίν με τον Λάγκερφελντ πάει πολύ πίσω. Το διάσημο μοντέλο έχει περπατήσει σε αρκετές πασαρέλες του οίκου Chanel, έχει αποτελέσει μούσα του διάσημου σχεδιαστή και προσφάτως έκανε μια συνεργασία με το brand του Λάγκερφελντ, το οποίο συνεχίζει ακμαία μετά τον θάνατό του, κυκλοφορώντας μια σειρά από ρούχα με την προσωπική της υπογραφή και το σήμα κατατεθέν του Γερμανού μοδίστρου.Με μια φωτογραφία που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Ντελεβίν μεταμορφώθηκε πλήρως στον πασίγνωστο σχεδιαστή. Ενσάρκωσε απόλυτα το signature look του Λάγκερφελντ, από τα άσπρα μαλλιά, τα μαύρα μεγάλα γυαλιά, έως τα μαύρα δερμάτινα γάντια και το άσπρο πουκάμισο με τον μεγάλο γιακά. Είναι αυτό το outfit που θα φορέσει ή είναι μόνο μια πρώτη γεύση του look της; Κανείς δεν ξέρει...Πάντως, με μια τέτοια δημοσίευση το διάσημο μοντέλο όχι μόνο δημιούργησε υποψίες αλλά και επιβεβαίωσε ότι θα παρευρεθεί και φέτος στο Met Gala, το οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 1 Μαΐου στη Νέα Υόρκη.