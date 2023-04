Κλείσιμο

Μετά το ντεμπούτο του στοστο Λας Βέγκας, η Lionsgate έφερε στη δημοσιότητα το νέοκαι την αφίσα της ταινίας « The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes », που θα προβληθεί στους κινηματογράφους στιςΤο «Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes» είναι η διασκευή του νούμερο 1 μπεστ σέλερ της Σουζάν Κόλλινς στους New York Times και αποτελεί spin-off ιστορία της σειράς βιβλίων και ταινιών, «».Η πλοκή έχει ως εξής: 64 χρόνια πριν η Κάτνις Έβερντιν προσφερθεί εθελοντικά ως φόρος τιμής και δεκαετίες πριν ο Κοριολανός Σνόου γίνει ο τυραννικός πρόεδρος της Πάνεμ, ο νεαρός Κοριολανός (Τομ Μπλάιθ) είναι η τελευταία ελπίδα για την αποτυχημένη γενιά του, την άλλοτε περήφανη οικογένεια Σνόου που έχει πέσει σε δυσμένεια στη μεταπολεμική Καπιτώλιο.Με τα προς το ζην να απειλούνται, ο Σνόου αναλαμβάνει απρόθυμα να καθοδηγήσει τη Λούσι Γκρέι Μπέρντ (Ρέιτσελ Ζίγκλερ), έναν φόρο τιμής από την εξαθλιωμένη Περιφέρεια 12. Αλλά αφού η γοητεία της Λούσι Γκρέι αιχμαλωτίσει το κοινό της Πάνεμ, ο Σνόου βλέπει μια ευκαιρία για να αλλάξει τη μοίρα τους. Με όλα όσα έχει δουλέψει να κρέμονται από μια κλωστή, ο Σνόου ενώνεται με τη Λούσι Γκρέι για να αντιστρέψουν τις πιθανότητες υπέρ τους.Παλεύοντας με τα ένστικτά του για το καλό και το κακό, ο Σνόου ξεκινά έναν αγώνα ενάντια στον χρόνο για να επιβιώσει και να αποκαλύψει αν τελικά θα γίνει «τραγουδοπούλι» ή «φίδι».Στην ταινία πρωταγωνιστούν επίσης οι Πίτερ Ντίνκλατζ, Χάντερ Σέιφερ, Τζος Αντρέ Ριβέρα, Τζέισον Σβάρτσμαν και Βαϊόλα Ντέιβις.Τη σκηνοθεσία της ταινίας έχει αναλάβει ο Φράνσις Λόρενς, ο οποίος είχε σκηνοθετήσει στο παρελθόν τις προηγούμενες ταινίες του franchise, εκτός από το πρώτο, και συγκεκριμένα τα «Catching Fire», «Mockingjay Part One» και «Mockingjay Part Two».