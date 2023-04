Το πρώτο τους εγγόνι απέκτησαν, Μπρους Γουίλις και Ντέμι Μουρ , αφού η μεγαλύτερη από τις κόρες του πρώην ζευγαριού γέννησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι.

Ράμερ Γουίλις έφερε στον κόσμο τον καρπό του έρωτά της με τον σύντροφό της, Ντέρεκ Ρίτσαρντ Τόμας και το ανακοίνωσε στα social media, μέσα από μία φωτογραφία που ανάρτησε με το μωρό.

«Είσαι σκέτη μαγεία» έγραψε μεταξύ άλλων, στη λεζάντα της ανάρτησής της, μέσα από την οποία αποκάλυψε ότι το μωρό γεννήθηκε στις 18 Απριλίου στο σπίτι, όπως γράφει.

Το όνομα της κόρης της, είναι Λουέτα Άισλι Τόμας Γουίλις.



Τον Δεκέμβριο του 2021,



Ράμερ Γουίλις και του Ντέρεκ Ρίτσαρντ Τόμας επιβεβαίωσαν τη σχέση τους τον Νοέμβριο του 2022, κι έναν μήνα αργότερα ανακοίνωσαν ότι αναμένεται να υποδεχτούν το πρώτο τους παιδί.Τον Δεκέμβριο του 2021, η Ντέμι Μουρ ανέβασε μία φωτογραφία με την εγκυμονούσα Ράμερ και τον σύντροφό της και στη λεζάντα έγραψε: «Μπαίνω στην εποχή της καυτής, τρελής, ανισόρροπης γιαγιάς».





Η Ράμερ Γκλεν Γουίλις, είναι ο πρώτος καρπός του έρωτα της Μουρ με τον Γούιλις. Παρά το τεράστιο ενδιαφέρον των μέσων, Γουίλις και Μουρ προστάτευσαν το πρώτο τους παιδί από τα φώτα των παπαράτσι, μέχρι να κάνει μόνη της το βήμα και να μπει στον χώρο της υποκριτικής.



Γεννήθηκε το 1988 και από νωρίς εξέφρασε την επιθυμία της να ακολουθήσει τα χνάρια των γονιών της, που την υποστήριξαν στα πρώτα της βήματα. Έγινε ηθοποιός και έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο μαζί με τη μητέρα της στο «Now and then». Έχει συνεργαστεί και με τον πατέρα της στο «The Whole Nine Yards» το 2000, το «Hostage» το 2005 και στο «Air Strike» το 2018.