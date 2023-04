Το «Just the 2 of Us», το μεγαλύτερο show της ελληνικής τηλεόρασης, επιστρέφει αυτό το Σάββατο στον Alpha!

Sponsored Content

Τα ζευγάρια του J2US αφού μοιράστηκαν τις Πασχαλινές τους αναμνήσεις με το κοινό των social media, ξεκουράστηκαν, γέμισαν μπαταρίες και είναι έτοιμα για το live του Σαββάτου!

Η σκηνή του J2US θα γεμίσει με ανατρεπτικές ερμηνείες και performances που θα αφήσουν την κριτική επιτροπή, Βίκυ Σταυροπούλου, Δέσποινα Βανδή, Σταμάτη Φασουλή και Καίτη Γαρμπή με το στόμα ανοιχτό, καθώς η εξέλιξη των περισσότερων ζευγαριών μετά από 7 live είναι πραγματικά εντυπωσιακή!

Ποια είναι τα τραγούδια στα οποία οι διαγωνιζόμενοι θα προσπαθήσουν να δώσουν για μια ακόμα φορά τον καλύτερο εαυτό τους;

Ναταλία Αργυράκη - Γιώργος Βογιατζάκης

«Αυτή η νύχτα μένει»



Σοφία Βογιατζάκη – Σαρμπέλ

«The eye οf the tiger»

Εύη Δρούτσα – Bo

«Ο δικός μου ο δρόμος»



Φοίβος Παπαδάκης - Χριστίνα Μαραγκόζη

«Μέχρι το τέλος του κόσμου»

Ιάσονας Παπαματθαίου – Ηρώ

«I want to break free»

Σοφία Παυλίδου - Ζερόμ Καλουτά

«Δε μ ’αγαπάς»

Λουίζα Πυριόχου - Biased Beast

«Unholy»

Άρης Σοϊλέδης - Μαριάντα Πιερίδη

«Tranquila»

Παντελής Τουτουντζής - Κατερίνα Στανίση

«Crazy Girl»

Φελίσια Τσαλαπάτη – Τριαντάφυλλος

«Σμαράγδια Και Ρουμπίνια»

Ο μοναδικός Νίκος Κοκλώνης δεν σταματά ποτέ να εκπλήσσει τους τηλεθεατές, τόσο με τις φαντασμαγορικές ενάρξεις όσο και με τις εκπλήξεις της βραδιάς. Άραγε με ποιο τραγούδι θα επιλέξει να ξεκινήσει το show αυτή τη φορά;

Στο J2US οι εκπλήξεις και οι απρόσμενες εμφανίσεις δεν σταματούν ποτέ! Η μεγάλη επιστροφή του Δημήτρη Κόκοτα είναι γεγονός, ο Λευτέρης Πανταζής θα μας ξεσηκώσει με τις επιτυχίες του, ενώ στη σκηνή του J2US θα βρεθεί και η Μαρία Καρλάκη σε μία ξεχωριστή εμφάνιση!

Παίζει πάρτι εδώ στο JUST κάνοντας κάθε Σαββατόβραδο ανεπανάληπτο!

«Just the 2 of Us»

Απόψε στις 20:00 στον Alpha!

