Τους γνωρίσαμε παιδιά στην οθόνη και επέστρεψαν ενήλικες με Όσκαρ!

Ο χώρος του θεάματος μπορεί να λειτουργήσει σαν δίκοπο μαχαίρι για τα παιδιά-ηθοποιούς . Από τη μία μπορεί να αποτελέσει ένα δυναμικό ξεκίνημα για μία πολλά υποσχόμενη καριέρα, όμως από την άλλη, μπορεί να οδηγήσει σε μια ταραχώδη πορεία γεμάτη αβεβαιότητα.

Το αχτύπητο για τη δεκαετία του 2000 δίδυμο, Ζακ και Κόντι, πρωταγωνιστούσε σε σχεδόν κάθε παιδικό τηλεοπτικό πρότζεκτ της Disney , αλλά σήμερα τα δύο αδέρφια έχουν περάσει σχεδόν στην αφάνεια. Ο ένας από τους δύο μάλιστα, έχει εγκαταλείψει το Χόλιγουντ και δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον χώρο της ζυθοποιίας. Αυτό συμβαίνει πιθανότατα, γιατί η πρωτοφανής για την εποχή επιτυχία τους, ως τα σκανδαλιάρικα αδέλφια στη μικρή οθόνη, στάθηκε ιδιαίτερο κώλυμα στο να μπορέσουν να υποδυθούν διαφορετικούς ρόλους.

Ωστόσο, αυτός δεν είναι πάντα ο κανόνας. Διάσημοι ηθοποιοί που ξεκίνησαν την καριέρα τους από την παιδική ηλικία, κατάφεραν να κάνουν «θόρυβο» με την επιστροφή τους ως ενήλικες.

Από τον βραβευμένο με Όσκαρ πλέον Κε Χούι Καν μέχρι και τη Χίλαρι Νταφ, δείτε ποιοι ηθοποιοί κατάφεραν να επιστρέψουν στη μεγάλη οθόνη ως ενήλικες και να σημειώσουν μεγάλη επιτυχία.

Ένα από τα πιο πολυσυζητημένα comeback στο Χόλιγουντ είναι αυτό του Κε Χούι Καν. Ως παιδί, άφησε το στίγμα του τη δεκαετία του 1980 με τους ρόλους του στις κλασικές ταινίες «The Goonies» (1985) και «Indiana Jones and the Temple of Doom» (1984).

Ο Κε Χούι Κουάν στο «Indiana Jones And The Temple Of Doom»

Το 2022, ο Καν κατάφερε να κάνει ηχηρή την παρουσία του στον κινηματογράφο, μέσα από την ταινία « Τα πάντα όλα », η οποία «σάρωσε» στα φετινά Όσκαρ . Ο Κουάν κατέκτησε το βραβείο Β' Ανδρικού Ρόλου και στον συγκινητικό ευχαριστήριο λόγο του, μίλησε για τη διαδρομή του από πρόσφυγας μέχρι την επιτυχία στο Χόλιγουντ.

Ντρου Μπάριμορ έχει πρωταγωνιστήσει σε μερικές από τις πιο εμπορικές ταινίες του σινεμά, όπως τα δύο φιλμ «Οι Άγγελοι του Τσάρλι»

Ωστόσο, συστήθηκε στο ευρύ κοινό από την παιδική της ηλικία κατά τη δεκαετία του 1980 με τον ρόλο της στην ταινία «E.T. the Extra-Terrestrial» (1982). Η καριέρα της πέρασε από σαράντα κύματα από το 1990 και μετά, μέσα από μια σειρά προσωπικών και επαγγελματικών αποτυχιών.

Η Ντρου Μπάριμορ στο «E.T. the Extra-Terrestrial»

Παρόλα αυτά, έκανε μια εντυπωσιακή επιστροφή στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ως παραγωγός και ως ηθοποιός. Εκτός από τους «Άγγελους του Τσάρλι» πρωταγωνίστησε και σε άλλες μεγάλες επιτυχίες, όπως το «50 First Dates» (2004). Σήμερα, παρουσιάζει το δικό της talk show με καλεσμένους μερικούς από τους διασημότερους ανθρώπους του Χόλιγουντ.

«Οι Άγγελοι του Τσάρλι»

Τέιλορ Λότνερ γνώρισε πρωτοφανή επιτυχία μέσα από τον ρόλο του Τζέικομπ Μπλακ στις «Twilight» ταινίες και έγινε ο πιο δημοφιλής κινηματογραφικός λυκάνθρωπος του σινεμά.

Ο Τέιλορ Λότνερ και η Κρίστεν Στιούαρτ στην ταινία «The Twilight Saga: New Moon»

Πριν από αυτό όμως, πρωταγωνίστησε και σε ταινίες όπως το «Adventures of Sharkboy and Lavagirl» του 2005, όταν ήταν ακόμη παιδί. Μετά την επιτυχία στα «Twilight», απείχε για μεγάλο χρονικό διάστημα από τον κινηματογράφο. Το 2022, ωστόσο, ο Λότνερ βρέθηκε ξανά σε πρωταγωνιστικό ρόλο, στη σειρά του Netflix «Home Team».