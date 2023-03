Μπέλα Ράμσεϊ: Η αξιοσημείωτη άνοδος από το «Game of Thrones» στο «The Last of Us» Σε ηλικία μόλις 19 ετών η Μπέλα Ράμσεϊ είναι το πιο ταλαντούχο ανερχόμενο αστέρι της Βρετανίας

Η Μπέλα Ράμσεϊ είναι ένα ανερχόμενο αστέρι στον κόσμο του κινηματογράφου. Γεννημένη στις 30 Σεπτεμβρίου 2003 στο Νότιγχαμ της Αγγλίας, η Ράμσεϊ έχει ήδη κάνει όνομα στη βιομηχανία του θεάματος. Είναι μια ηθοποιός που κερδίζει συνεχώς την αναγνώριση για το ταλέντο και την ευελιξία της.



Από τα πρώτα της βήματα στην τηλεόραση μέχρι το ρόλο της στο «Game of Thrones» και στη σειρά «The Worst Witch», η Μπέλα Ράμσεϊ έγινε γρήγορα αναγνωρίσιμο όνομα από το κοινό.



Από μικρή ηλικία έδειξε ενδιαφέρον για την υποκριτική. Ξεκίνησε να παίζει όταν ήταν τεσσάρων ετών, πρωταγωνιστώντας σε τοπικές θεατρικές παραστάσεις στη γενέτειρά της, το Νότιγχαμ. Καθώς μεγάλωνε, συνέχισε να ακολουθεί το πάθος της για την υποκριτική και τελικά απέκτησε τον πρώτο της μεγάλο τηλεοπτικό ρόλο σε ηλικία δέκα ετών υποδυόμενη τη Λιάνα Μόρμοντ στο «Game of Thrones» του HBO.

Tον Φεβρουάριο του 2021, η Ράμσεϊ επιλέχθηκε για τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη μεταφορά του HBO του βιντεοπαιχνιδιού «The Last of Us».

Ο ρόλος της Λιάνα Μόρμοντ ήταν μικρός, αλλά η ερμηνεία της Ράμσεϊ τράβηξε την προσοχή των θεατών και των κριτικών. Η Λιάνα Μόρμοντ είναι η νεαρή που ηγείται του Bear Island και η ερμηνεία της Ράμσεϊ στο ρόλο της απέσπασε πολλούς επαίνους για την στάση και τη δυναμική της στην οθόνη. Υποτίθεται ότι ήταν ένας δευτερεύον χαρακτήρας και θα εμφανιζόταν σε μία μόνο σκηνή. Ωστόσο, η ερμηνεία της την έκανε αγαπητή στο κοινό της σειράς της αμέσως μετά την εμφάνισή της.



Η ερμηνεία της Ράμσεϊ στο «Game of Thrones» της χάρισε επίσης μια υποψηφιότητα για το Screen Actors Guild Award το 2020 για το βραβείο εξαιρετικής ερμηνείας από καστ δραματικής σειράς. Η δουλειά της στην σειρά την βοήθησε να εδραιώσει τη φήμη της ως ανερχόμενο αστέρι στη βιομηχανία του θεάματος.

Tο 2016 η Μπέλα Ράμσεϊ υποδύθηκε τη Λιάνα Μόρμοντ στην τηλεοπτική σειρά φαντασίας του HBO «Game of Thrones».

Στον ρόλο της στο «The Worst Witch», η Μπέλα υποδύεται έναν χαρακτήρα για τον οποίο δήλωσε ότι μοιάζει πολύ με τον δικό της στην πραγματική ζωή. Το «The Worst Witch» ήταν μία από τις πολλές μεταφορές της σειράς βιβλίων της Τζιλ Μέρφι στην οθόνη. Αυτό έδωσε κίνητρο στην Μπέλα να επισκιάσει όλες τις προηγούμενες πρωταγωνίστριες που υποδύονταν τη Μίλντρεντ Χαμπλ. Και με την ερμηνεία της τα κατάφερε.



Η Μπέλα ήταν για άλλη μια φορά μια συναρπαστική στο ρόλο της αποδεικνύοντας ότι έχει την ευελιξία να μπορεί να υποδυθεί χαρακτήρες οι οποίοι μπορούν να είναι άξιοι και επιβλητικοί όπως η Λιάνα Μόρμοντ αλλά και καλόκαρδοι όπως η μάγισσα Μίλντρεντ Χαμπλ.

Η Μπέλα στα γυρίσματα της πρώτης σεζόν της σειράς «The Worst Witch».

Η Βρετανίδα σταρ αποφάσισε να αποχωρήσει από τη σειρά πριν την τέταρτη σεζόν της, επειδή εκείνη την εποχή ανάρρωνε από μια διατροφική διαταραχή. Σε συνέντευξή που έδωσε στο περιοδικό ELLE μίλησε για την αποχώρησή της: «Εκείνη τη μέρα είχα λύσει πολλά από τα προβλήματα ψυχικής υγείας που αντιμετώπιζα. Δεν ήθελα αν επιβαρύνω την ψυχική μου υγεία και αποφάσισα ότι δεν θα κάνω την τέταρτη σεζόν γιατί δεν αξίζει τον κόπο».

H Ράμσεϊ πρωταγωνίστησε στο ρόλο Μίλντρεντ Χαμπλ στην τηλεοπτική μεταφορά των βιβλίων «The Worst Witch».

Η σειρά «Becoming Elizabeth» του τηλεοπτικού δικτύου STARZ είναι ένα από τα αριστουργήματα της Ράμσεϊ. Ενσαρκώνει το ρόλο της Τζέιν Γκρέι που είναι η ξαδέλφη της πρωταγωνίστριας της σειράς, η οποία πραγματεύεται τη ζωή της Ελισάβετ Α΄ της Αγγλίας καθώς εμπλέκεται στην πολιτική της βασιλικής αυλής στη διαδρομή της για να εξασφαλίσει το στέμμα.



Η ερμηνεία της Μπέλα ως Τζέιν Γκρέι ξεσήκωσε και πάλι το κοινό, καθώς η ανερχόμενη ηθοποιός ανέδειξε στην οθόνη κάθε πολυπλοκότητα του χαρακτήρα τον οποίο υποδύθηκε. Ήταν μια υπενθύμιση ότι τα ιστορικά δράματα είναι το φόρτε της Μπέλα.

Η Μπέλα Ράμσεϊ ως Τζέιν Γκρέι, στο δράμα του Starz «Becoming Elizabeth».



Σε παλαιότερη συνέντευξή της, η Μπέλα Ράμσεϊ περιέγραψε την εμπειρία της στον ρόλο της Τζέιν Γκρέι δηλώνοντας ότι: «Η συνεργασία με ένα τόσο σπουδαίο καστ και μια τόσο σπουδαία ομάδα ήταν το κλειδί της επιτυχίας της σειράς. Τα πηγαίναμε όλοι τόσο καλά. Δεν έχω συμμετάσχει ποτέ σε μια τόσο μεγάλη παραγωγή, εκτός από το «Game of Thrones», αλλά ήμουν πολύ νεότερη τότε και ήμουν ακόμα πολύ ντροπαλή».



Τελευταία εμφάνιση της Μπέλα Ράμσεϊ ήταν στο «The Last of Us», στο οποίο είχε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο πλάι του Πέντρο Πασκάλ. Όταν ανακοινώθηκε ότι η ηθοποιός ήταν μέρος του καστ της σειράς, δέχτηκε επιθέσεις καθώς δεν έμοιαζε εμφανισιακά με την Έλι από το video game «The Last of Us». Οι θαυμαστές του παιχνιδιού εξέφρασαν τις αντιθέσεις τους στα social media για την επιλογή της Ράμσει και ήταν σαν να μην την αποδεχόταν κανείς για τον ρόλο της Έλι.



Ωστόσο, η Μπέλα έδωσε την απάντησή της με μια εκπληκτική ερμηνεία, δημιουργώντας μια Έλι τόσο προσιτή όσο και ξεχωριστή, ένα σύνθετο μείγμα παιδικής αθωότητας και ωμής βίας. Ο τρόπος με τον οποίο υποδύθηκε τον χαρακτήρα, της έδωσε την δυνατότητα να επιστρέψει στο ρόλο της ως Έλι στη 2η σεζόν της σειράς παρά το γεγονός πως αρχικά η HBO ήθελε να χρησιμοποιήσει ηθοποιό μεγαλύτερης ηλικίας στη θέση της.



H Μπέλα Ράμσεϊ με τον Πέντρο Πασκάλ στα γυρίσματα του «The Last of Us».

Η Μπέλα Ράμσεϊ είναι ένα ανερχόμενο αστέρι στο Χόλιγουντ. Από τις ερμηνείες της στο «Game of Thrones» μέχρι το «Becoming Elizabeth» και το «The Last of Us», έχει δείξει το ταλέντο της και την ευελιξία που διαθέτει να υποδύεται διαφορετικούς χαρακτήρες.



Μετά την επιτυχία του «The Last of Us», η Μπέλα έχει σίγουρα κερδίσει τη θέση της στην βιομηχανία του Χόλιγουντ και είναι σίγουρο πως έχει πολλά ακόμα να προσφέρει στο χώρο του θεάματος.