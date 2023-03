Versace: Nέο ντοκιμαντέρ εξετάζει τον βίο και την πολιτεία του εκκεντρικού μετρ της μόδας

15 Ιουλίου του 1997. Ο Τζιάνι Βερσάτσε έχει ξυπνήσει νωρίς στη μεγαλειώδη έπαυλή του στο Μαϊάμι. Η συνήθειά του είναι να χουζουρεύει στο κρεβάτι του ακούγοντας μουσική μέχρι να του φέρει ο βοηθός του τον πρωινό καφέ. Εκείνη την ημέρα, όμως, αποφασίζει να βγει βόλτα και να προμηθευτεί τον καφέ μόνος του. Καθώς επιστρέφει περπατώντας αφηρημένος δεν παρατηρεί ότι τον ακολουθεί κάποιος άνδρας. Οταν φτάνει στα σκαλιά του σπιτιού του, ο άγνωστος, που αργότερα θα μαθαίναμε ότι τον έλεγαν Αντριου Κουνάναν και ήταν κατά συρροή δολοφόνος, τον σημαδεύει στο κεφάλι και τον πυροβολεί δύο φορές. Ο θάνατος του 50χρονου μόδιστρου είναι ακαριαίος. Ο κόσμος της μόδας συγκλονίζεται και θρηνεί την απώλειά του.



Ο Τζιάνι Βερσάτσε ήταν ο σχεδιαστής που συνέδεσε τη μόδα με τη μουσική, τη φωτογραφία και τη γραφιστική, αυτός που μετέτρεψε τα fashion shows σε έργα τέχνης, ο μόδιστρος που έντυσε με τις τολμηρές και ανατρεπτικές δημιουργίες του τους πιο διάσημους άνδρες και γυναίκες του κόσμου. Ηταν ένα φαινόμενο της παγκόσμιας βιομηχανίας της μόδας και είχε χάσει τη ζωή του με άδοξο τρόπο.

Το ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους «The Genious of Gianni Versace» παρουσιάζει αθέατες πλευρές της ζωής του Ιταλού μόδιστρου

Η αρχή του μύθου



Γεννημένος το 1946 στην Καλαβρία από πατέρα εργάτη και μητέρα μοδίστρα, ο Τζιάνι Βερσάτσε είναι αποφασισμένος από πολύ μικρός να ξεφύγει από την οικογενειακή μιζέρια και να αλλάξει τη ζωή του. Το 1972, σε ηλικία 26 ετών, μετακομίζει στο Μιλάνο και αρχίζει να ασχολείται με τη μόδα. Το όνομά του γίνεται γνωστό την επόμενη χρονιά, ως ο σχεδιαστής της νεανικής σειράς Byblos του οίκου Jenny, ενώ το 1977 σχεδιάζει για το ίδιο brand τη σειρά Complice. Την άνοιξη του 1978 παρουσιάζει την πρώτη προσωπική συλλογή του στην Αίθουσα Τέχνης του Μιλάνου, στην οποία γίνεται το αδιαχώρητο από fashion editors και celebrities που θέλουν να δουν τις δημιουργίες του νεαρού και πολλά υποσχόμενου designer.



Σε αντίθεση με τους περισσότερους ευρωπαϊκούς οίκους που εμμένουν στην αφαιρετικότητα και τη φινέτσα, όπως ο Armani, o Dior και η Chanel, ο νεαρός Βερσάτσε προτείνει την υπερβολή και το -κατά πολλούς- γκροτέσκο. Οι κριτικοί της μόδας διχάζονται, αλλά εκείνος διευκρινίζει: «Οι δημιουργίες μου αντανακλούν την άποψη αλλά και τη φιλοσοφία της ζωής μου. Πρεσβεύω την ελαφρότητα, το κέφι, την υπερβολή. Η μόδα οφείλει να δίνει χαρά».



Ο Ιταλός μόδιστρος αποδίδει με το στυλ του την οικονομική ευμάρεια της εποχής και την υπερβολή των δικών του συναισθημάτων, επενδύοντας στο χρυσό και τα μοτίβα με έντονα χρώματα. Το κεφάλι της μέδουσας γίνεται το έμβλημα του οίκου του και ο ίδιος χτίζει σιγά-σιγά τον μύθο του.

Η Λιζ Χάρλεϊ με τον Χιου Γκραντ και η πριγκίπισσα Νταϊάνα με δημιουργίες Versace

Ως μόνιμη κατοικία του δηλώνει την επιβλητική Villa Le Fontanelle στη λίμνη Κόμο, ωστόσο ο κοσμοπολίτης μόδιστρος διαθέτει σπίτια και σε άλλα μέρη του κόσμου. Οπως μια εξαώροφη υπερπολυτελή έπαυλη στο Μανχάταν, έκτασης 1.317 τ.μ. και 17 δωματίων, επιπλωμένη σε στυλ ιταλικού μπαρόκ, αλλά και την περίφημη Casa Casuarina στο Μαϊάμι, έκτασης 7.000 τ.μ. Ο σχεδιαστής ζει σαν βασιλιάς. Οι δημιουργίες του γίνονται ανάρπαστες κάνοντάς τον βαθύπλουτο και επιτρέποντάς του να διάγει πολυτελή βίο, με μια στρατιά προσωπικού στη διάθεσή του να εκτελεί κάθε του καπρίτσιο. Οι φίλοι του είναι πλούσιοι και διάσημοι. Συναντιέται τακτικά με την πριγκίπισσα Νταϊάνα, κάνει πάρτυ με τον Ελτον Τζον και τη Μαντόνα και ξεσαλώνει στα μπαρ μέχρι πρωίας με τη Ναόμι Κάμπελ, τη Σίντι Κρόφορντ και την Κάρλα Μπρούνι.



Είναι ο αγαπημένος των top models ης εποχής, γιατί είναι εξωστρεφής και εξαιρετικά διαχυτικός. Στο απόγειο της δόξας του έχει φανατικούς θαυμαστές αλλά και φανατικούς επικριτές. Δεν δείχνει, όμως, να ενδιαφέρεται για την άποψη των άλλων. «Μια γυναίκα που είναι σέξι και κεφάτη είναι για μένα απίστευτα πιο ελκυστική από κάποια που εμμένει στη φινέτσα και την κομψότητα», διατείνεται. Η μόνη που μπορεί να τον επηρεάσει είναι η αδελφή του Ντονατέλα, με την οποία διατηρεί μια απίστευτη σχέση. Μεγάλη αδυναμία όμως έχει και στον επί 15 χρόνια σύντροφό του Αντόνιο Ντ’Αμίκο, με τον οποίο ζει έναν μεγάλο έρωτα. Μετά τη δολοφονία του Τζιάνι, ο Ντ’Αμίκο γίνεται το πιο μισητό πρόσωπο της οικογένειας Βερσάτσε, ωστόσο διατηρεί το δικαίωμα να λαμβάνει 25.000 δολάρια μηνιαίως και να μένει στα σπίτια του αείμνηστου συντρόφου του.

Στο φινάλε ενός ακόμα λαμπερού fashion show του στο Μιλάνο (1987) Με την αδελφή του Ντονατέλα (1990)

Στο κόκκινο



Ο Τζιάνι Βερσάτσε ήταν ο αντίποδας του Τζόρτζιο Αρμάνι. Ο μεν φασαριόζος, ανήσυχος, party animal και ερωτικά άστατος, ο δε σοφός, λιτός, υγιεινιστής, με αγάπη στη γυμναστική, στον διαλογισμό και τη γιόγκα. Υπήρχαν φήμες ότι στις επιδείξεις του Βερσάτσε γινόταν συχνά χρήση κοκαΐνης, ίσως γιατί εκείνη την εποχή η αδελφή του ήταν εθισμένη σε ουσίες. Μια άλλη φήμη τον ήθελε θετικό στον ιό HIV. Δύο χρόνια μετά τη δολοφονία του, η δημοσιογράφος του «Vanity Fair» Μορίν Ορθ δημοσίευσε το βιβλίο «Vulgar Favors: Andrew Cunanan, Gianni Versace, and the Largest Failed Manhunt in US History» στο οποίο επέμενε ότι ο Βερσάτσε ήταν οροθετικός. Ανέφερε μάλιστα ότι φαινόταν αδύναμος και αδυνατισμένος κατά τα έτη 1994 και 1995.



Σύμφωνα με κάποιους, «μόλις που μπορούσε να περπατήσει μισό τετράγωνο. Επρεπε να τον στηρίζει πάντα ο σύντροφός του Αντόνιο». Ο Τζιάνι Βερσάτσε δεν είχε δικά του παιδιά, αλλά ήταν εξαιρετικά δεμένος με αυτά της αδελφής του. «Θέλω να δω τα ανίψια μου να μεγαλώνουν. Τρελαίνομαι στην ιδέα ότι θα έρθει μια στιγμή που δεν θα βλέπω πια τον Ντανιέλ και την Αλέγκρα», είχε αναφέρει ο ίδιος στο «The New Yorker». Η αδυναμία του στην Αλέγκρα φάνηκε και στη διαθήκη του, με την οποία της άφησε το 45% της αυτοκρατορίας Versace, αξίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων. Κι ας ήταν εκείνη τότε μόνο 11 ετών.

Η αθέατη πλευρά



Η συναρπαστική ζωή του Τζιάνι Βερσάτσε αλλά και της οικογένειάς του ήταν το θέμα της ταινίας «House of Versace» το 2013. Με το χρονικό της δολοφονίας του είχε ασχοληθεί και ο δεύτερος κύκλος της σειράς «American Crime Story» του Ράιαν Μέρφι, με τίτλο «The assassination of Gianni Versace», το 2019. Φέτος οι σκηνοθέτες και σεναριογράφοι Σαλβατόρε Ζανίνο και Σκοτ Κάρντιναλ παρουσιάζουν αθέατες πλευρές της ζωής του στην ταινία-ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους «The Genius of Gianni Versace». Η ιστορία ξεκινά από τη γέννησή του στην πόλη Ρέτζο Καλάμπρια στις 2 Δεκεμβρίου του 1946, όπου μεγαλώνει με τον μεγαλύτερο αδελφό του Σάντο και τη μικρότερη αδελφή του Ντονατέλα, και εξηγεί πώς η μοδίστρα μητέρα του Φραντσέσκα τον ενέπνευσε και τον μύησε στον χώρο της μόδας. Λίγα χρόνια αργότερα, ο ίδιος θα έχτιζε μια τεράστια οικονομική αυτοκρατορία.



Το ντοκιμαντέρ «The Genius of Gianni Versace» προβλήθηκε σε εξειδικευμένο κοινό στο πλαίσιο της Berninale 2023, που διεξάγεται μέχρι και την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου.

Ανατολίτικα στοιχεία και μαξιμαλιστική πολυτέλεια ήταν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της αγαπημένης έπαυλης του σχεδιαστή στο Μαϊάμι

Η Τζίτζι Χαντίντ στην πασαρέλα του Versace Με τη Γαλλίδα ηθοποιό Μισέλ Μερσιέ σε ντεφιλέ του στο Παρίσι (1982)

Ακόμα και η σκάλα της έπαυλής του ήταν διακοσμημένη με πορτρέτα του (1990)

