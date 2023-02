Survivor All Star: Κόρο και Αφροδίτη... έκλεισαν την 4αδα του τάκου - Δείτε βίντεο

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cqoh4g3vm4yx)

είχε ακόμα μια απορία για το γεγονός ότι δεν έχει ψηφιστεί ακόμα ο Κωνσταντίνος Βασάλος, ο οποίος δεν φέρνει αρκετές νίκες στην ομάδα του.«Εγώ αν ήμουν στη μπλε ομάδα, στη θέση τους, θα ψήφιζα τον Βασάλο. Κι αλήθεια δεν έχω καταλάβει για ποιον λόγο δεν ψηφίζεται. Είναι στο απυρόβλητο, φέρνει δύο ή τρεις νίκες το πολύ την εβδομάδα και η απάντησή του ήταν ότι παίζει και με τον Σάκη Κατσούλη. Ε ναι, στο All Star είσαι, αν δεν παίξεις και με τον Κατσούλη, τι να το κάνω; Θα παίξεις με όλους. Αν δεν μπορείς, ή πας σπίτι σου ή κάτσε με τη Μελίνα ή πας στον γιατρό, όπως κάνουν άλλοι παίκτες. Τι να κάνουμε; Όλοι θα παίξουμε με όλους. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Όταν είμαστε στο All Star, ξέρεις ότι έχεις μέσα τους καλύτερους», ανέφερε η 26χρονη πρωταθλήτρια στίβου.Όμως το μεγαλύτερο θέμα με την Μελίνα το έχει αναμφισβήτητα ο, ο οποίος για άλλη μια φορά ψηφίστηκε από την ίδια.«Δεν έχω παράπονο από χθες στο συμβούλιο. Η παράδοση είναι παράδοση. Στην δεύτερη ασυλία θα είχα βγει πάλι υποψήφιος με μία ψήφο. Την Μελίνα δεν την βλέπω πολύ καλά, έχει πάθει Ορέστη Τσαν. Όπως υπήρχαν εμμονές τότε, είναι εμμονική μαζί μου. Τι να κάνουμε; Αρέσω παιδί μου αρέσω και μου δίνει ψήφους. Η Μελίνα χθες το πήρε λίγο περίεργα. Δηλαδή δεν το περίμενε; Μελίνα έχεις να παίξεις κοντά πέντε εβδομάδες. Όλοι έχουν σπάσει τα πόδια τους, τα χέρια τους κι εσύ κάθεσαι στον πάγκο» ανέφερε ο 31χρονος παίκτης της μπλε ομάδας.Την ίδια ώρα φαίνεται πως έχει κοπάσει και η ένταξη που υπήρξε μεταξύκαι, με τον Κύπριο παίκτη της κόκκινης ομάδας να μιλάει για τον καυγά που είχε με την τραγουδίστρια, αλλά και για τα όσα ανέφερε σε έντονο ύφος ο Σπύρος Μαρτίκας.«Είπε τα δικά του κι είναι σεβαστό να εκφέρουμε τις απόψεις μας, αλλά το να κάνεις πράγματα που εμείς κι οι τηλεθεατές ξέρουν ότι τα κάνεις για συγκεκριμένο σκοπό κι αυτός είναι να ανακατέψεις τα πάντα και να βγεις ο κερδισμένος…» σχολίασε αρχικά ο 26χρονο diving instructor.«Εγώ απολογήθηκα, είπα συγγνώμη εκεί που έπρεπε, άφησα την Ελευθερία να πει αυτά που ήθελε. Έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεις κάποιον που θέλει να βγάλει κάποια πράγματα από μέσα του. Απολογήθηκα που είδα την Ελευθερία σε τέτοια κατάσταση και νομίζω, ένας άνδρας αυτό πρέπει να κάνει, όταν βλέπει μια κοπέλα σε αυτή την κατάσταση. Δεν έχω κανένα πρόβλημα και γενικότερα είμαι ο άνθρωπος που αν πιστεύω κάτι κι έχω στο μυαλό, θα το πω» πρόσθεσε ο Μάριος για την Ελευθερία Ελευθερίου.Οι εντάσεις όμως επέστρεψαν στο ριάλιτι επιβίωσης λίγο πριν οι δύο ομάδες.... συγκρουστούν στο στίβο μάχης, με πρωταγωνιστές τονκαι τον. Ο 45χρονος φαρμακοποιός... έριξε φαρμάκι για τον παίκτη των μπλε επειδή δεν ψηφίζεται, ενώ δεν φέρνει σημαντικές νίκες στην ομάδα του.«Eγώ και ο Κώστας ψηφιζόμαστε και μάλιστα, ελαφρά τη καρδία. Είτε εγώ, είτε ο Κώστας. Εσύ Κωνσταντίνε μου αν δεν φέρεις πόντους και συνεχίζεις να μη φέρνεις πόντους, γιατί δεν παίζεις μόνο με τον Σάκη, έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά εσένα με εμάς; Εσύ δηλαδή δεν θα ψηφίζεσαι;», ρώτησε ο «δήμαρχος».Ο Κωνσταντίνος Βασάλος τότε, του απάντησε πως προσωπικά δεν τον ενδιαφέρουν τα αγωνίσματα, αλλά μόνο το «ριάλιτι». Εξήγησε μάλιστα, πως αυτό είναι και το μόνο που περιμένει από εκείνον η ομάδα του, οπότε δεν ενοχλείται από τις ήττες του.«Εγώ καταρχάς έχω έρθει για το ριάλιτι εδώ μέσα και όχι για τα αγωνίσματα. Οπότε, η ομάδα μου με κρατάει μόνο για να τους χαροποιώ εδώ μέσα, όχι για τα αγωνίσματα», δήλωσε ο Κωνσταντίνος Βασάλος, ενώ στη συνέχεια πρόσθεσε, βλέποντας τον Μαρτίκα να διαμαρτύρεται: «Η ομάδα μου το σέβεται και δεν με ψηφίζει. Ποιο είναι το πρόβλημά σου με αυτό; Έχω έρθει για το ριάλιτι ξεκάθαρα εδώ πέρα», ήταν η απάντηση του με τον Τάκη Καραγκούνια να παίρνει το μέρος του φίλου του.Στο στίβο μάχης για την 3η ασυλία της εβδομάδας οι Κόκκινοι προηγήθηκαν με τον Στάθη, με την Εύη να ισοφαρίζει για τους μπλε.Ο Βασάλος κόντρα στον Μάριο απέδειξε ότι μπορεί να φέρει πόντους στην ομάδα του και έκανε το 2-1 για τους Μαχητές, ενώ ο Τάκης πήγε το σκορ στο 3-1.Μπόγδανος, Στέλλα, Ρία, Ασημακόπουλος, Γκότσης και Τζο... έριξαν κάρβουνο στη μηχανή του μπλε τρένου και με ένα απίστευτο σερί έκαναν το 9-1.Ο Μαρτίκας λειτούργησε ως... σταθμάρχης και έκοψε τη φόρα των μπλε μειώνοντας σε 9-2, όμως ηοδήγησε το... τρένο στον τελικό του προορισμό και με το 10άρι της χάρισε την ασυλία στους μπλε, στέλνοντας στην κάλπη ξανά τους κόκκινους αυτη τη φορά όμως για να «μαυρίσουν» δύο συμπαίκτες τους.Η μόνη που δεν πανηγύρισε τη νίκη των μπλε ήταν ηΜετά το τέλος του αγώνα υπήρξε έντονη αντιπαράθεση μεταξύ τουκαι τηςγια τα στατιστικά της παίκτρια των μπλε και επειδή «φούσκωσε » από την χαρά της που έφερε το 10αρι.Στη νίκη των Μαχητών αναφέρθηκε και ο Κωνσταντίνος Βασάλος, ο οποίος εξήγησε στον Στάθη ότι δεν «φουσκώνουν» από τη διαφορά στο σκορ και ξεκίνησε... προεκλογικό αγώνα για τον Σπύρο Μαρτίκα.Οι Κόκκινοι τα έβαλαν με τον... χαβαλέ του Βασάλου με τον Νίκο Μπαρτζη να κάνει λόγο για έπαρση του παίκτη των μπλε και απόρησε γιατί η ομάδα του συνεχίζει να τον στηρίζει.Από την πλευρά του ο Βασάλος συνέχισε το... ριάλιτι και έφτασε σε σημείο να ανοίξει και ενεργειακό θεραπευτήριο στον Άγιο Δομίνικο, βάζοντας ως «πορτιέρη» τον Τάκη Καραγκούνια.Ο Τήταν και το πρώτο θέμα συζήτησης του Συμβουλίου με τον Κωνσταντίνο Βασάλο να τον... βγάζει στη σέντρα και τους υπόλοιπους συμπαίκτες του να εξηγούν πωςέχει αρχίσει να προσέχει την εξωτερική του εικόνα. «Μια χαρά είσαι πήγαινε μίλα της», ακούστηκε να τον παροτρύνουν, με τον Γιώργο Λιανό να μην χάνει την ευκαιρία να τρολάρει τον 50χρονο μισθοφόρο και να ρωτάει στην Ελευθερία Ελευθερίου. Η τραγουδίστρια αποκάλυψε πως είχαν μιλήσει με τον Τάκη εξηγώντας πως δεν έχει πρόβλημα με τα «αραιωμένα μαλλιά, αλλά με τα αραιωμένα μυαλά».στην τραγουδίστρια συνεχίστηκε με τον μισθοφόρο να πλέκει το εγκώμιο της. «Είναι μια κουκλάρα, της κάνω like και στο instagram και ποτέ δεν ξέρεις μέσα σε μια ζούγκλα πως μπορούν να εξελιχθεί το θέμα», είπε ο Τάκης και έφτασε σε σημείο μέχρι και τη μπλούζα του να βγάλει για χάρη της.Όταν πήγαν οι Κόκκινοι στην κάλπη, οι δυο συμπαίκτες τους που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους ήταν οκαι ημε τους Διάσημους να εξηγούν πως οι λόγοι που τους έβγαλαν στον τάκο ήταν καθαρά αγωνιστικοί.Η Αφροδίτη εξήγησε ότι περίμενε την ψήφο γιατί έχει πέσει αγωνιστικά λόγω της κακής ψυχολογίας που έχει τις τελευταίες ημέρες και... επιτέθηκε στον Κόρο για το γεγονός ότι δεν την τάισε καρύδες,, με τον Κόρο να απαντάει πως δεν στέκουν τα όσα λέει η συμπαίκτρια του και πως τα κάνει για να δημιουργήσει εντυπώσεις.Η ψηφοφορία προκάλεσε διαμάχες ανάμεσα στους Κόκκινους σχετικά με την προσφορά του Κόρο στην ομάδα και τις καλές ψαριές που φέρνει.