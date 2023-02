BAFTA: Οι λαμπερές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί των βραβείων

Anya Taylor Joy Austin Butler Carey Mulligan Cate Blanchett Colin Farrell Eddie_Redmayne και Hannah_Bagshawe Ellie Goulding Emma Mackey Emma Thompson Florence Pugh Jamie Dornan Jamie Lee Curtis Jodie Turner Smith Julianne Moore Lily James Michelle Yeoh Naomi Ackie Rege Jean Page Rosie Huntingdon Whiteley Sandy Powell Sara Sampaio Sophie Turner Viola Davis και Julius Tennon Wallis Day

Τα βραβεία BAFTA για το 2023 που πραγματοποιήθηκαν στις 19 Φεβρουαρίου στο Royal Albert Hall του Λονδίνου, είχαν εντυπωσιακές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί. Η εκδήλωση συγκέντρωσε τα μεγαλύτερα αστέρια της κινηματογραφικής βιομηχανίας, τα οποία έφτασαν με τα καλύτερα σύνολά τους κι έκλεψαν για ακόμη μία χρονιά τις εντυπώσεις.Η γερμανική ταινία του Έντβαρντ Μπέργκερ « Ουδέν νεώτερον από το Δυτικό Μέτωπο » σάρωσε τα βραβεία BAFTA αφού απέσπασε και το βραβείο καλύτερης ταινίας στην αποψινή απονομή, στο Royal Festival Hall του Λονδίνου. Ο Αμερικανός ηθοποιός Όστιν Μπάτλερ κέρδισε το βραβείο BAFTA καλύτερου ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στη βιογραφική ταινία «», όπου υποδύεται τον θρύλο του ροκ-εντ-ρολ. Ο 31χρονος Μπάτλερ ήταν από τα φαβορί για το βραβείο, μαζί με τους Κόλιν Φάρελ και Μπρένταν Φρέιζερ. Το βραβείο καλύτερου γυναικείου ρόλου απονεμήθηκε στην Κέιτ Μπλάνσετ για την ερμηνεία της στην ταινία, όπου υποδύεται μια διευθύντρια ορχήστρας η οποία εμπλέκεται σε ένα σκάνδαλο.Ακολουθούν μερικές από τις εντυπωσιακές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί από τα βραβεία BAFTA 2023:

Διαβάστε αναλυτικά τα βραβεία παρακάτω:



Καλύτερη Ταινία: Ουδέν Νεότερο από το Δυτικό Μέτωπο του Εντουαρντ Μπέργκερ

Σκηνοθεσία: Εντουαρντ Μπέργκερ, «All Quiet On The Western Front»

Α’ Ανδρικός Ρόλος: Οστιν Μπάτλερ, «Elvis»

Α’ Γυναικείος Ρόλος: Κέιτ Μπλάνσετ, «Tar»

Β’ Ανδρικός Ρόλος: Μπάρι Κέογκαν, «Τα Πνεύματα του Ινισέριν»

Β’ Γυναικείος Ρόλος: Κέρι Κόντον , «The Banshees of Inisherin»

Πρωτότυπο Σενάριο: The Banshees of Inisherin

Διασκευασμένο Σενάριο: All Quiet On The Western Front

Καλύτερη Βρετανική Ταινία: Τα Πνεύματα του Ινισέριν

Ντοκιμαντέρ: Navalny

Ξενόγλωσση Ταινία: All Quiet On The Western Front

Ντεμπούτο από Βρετανό Σεναριογράφο, Σκηνοθέτη ή Παραγωγό: Σάρλοτ Γουέλς, «Aftersun»

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων: Guillermo del Toro’s Pinocchio

Φωτογραφία: All Quiet On The Western Front

Μοντάζ: Everything Everywhere All At Once

Μουσική: All Quiet On The Western Front

Σκηνικά: Babylon

Κοστούμια: Elvis

Μακιγιάζ & Κομμώσεις: Elvis

Ηχος: All Quiet On The Western Front

Εφέ: Avatar: The Way of Water

Κάστινγκ: Elvis

Βρετανικό Μικρού Μήκους Animation: The Boy, The Mole, The Fox And The Horse

Βρετανική Μικρού Μήκους Ταινία: An Irish Goodbye

Ανερχόμενο Αστέρι: Εμα Μακί

Φωτογραφίες: ADW / SplashNews.com