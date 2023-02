Κλείσιμο

Μεταξύ άλλων, στην συναυλία τότε συμμετείχαν η Ελένη Βιτάλη, ο Βαγγέλης Γερμανός, η Γλυκερία, ο Χρήστος Δάντης, η Ελεονώρα και ο Γιάννης Ζουγανέλης, ο Χρήστος Θηβαίος, ο Κώστας Μπίγαλης, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου και πολλοί ακόμη.Μετά την διάλυση των Socrates, ο Αντώνης Τουρκογιώργης ακολούθησε σόλο καριέρα κάνοντας πολλές επιτυχημένες συνεργασίες. Το 2007 κυκλοφόρησε το αυτοβιογραφικό βιβλίο του, με τίτλο «Το Συγκρότημα» στο οποίο με χιούμορ και ζωντάνια καταγράφει πώς δημιουργείται ένα συγκρότημα με βάση την προσωπική του εμπειρία, ενώ ταυτόχρονα ξετυλίγει τη μουσική του πορεία από τα πρώτα του βήματα στη μουσική μέχρι και σήμερα. Κομβικό σημείο βεβαίως του βιβλίου αποτελεί η περιπετειώδης και ανατρεπτική μουσική διαδρομή των σπουδαίων Socrates.«Τα Μάτια 14» (1986)«Επεισόδιο» (1988)«Μόνον Όρθιοι» (1990)«Πυρ, Γυνή και Rock and Roll» (1991) (με τη Λίνα Μπαμπατσιά)«Βήματα» (1992)«Ουφ!» (1998)«Socrates Drank the Conium» (1972)«Taste of Conium» (1972)«On the Wings» (1973)«Phos» (1976)«Waiting for Something» (1980)«Breaking Through» (1981)«Plaza» (1984)