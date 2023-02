Οι τελευταίοι κινηματογραφικοί ρόλοι διάσημων ηθοποιών του Χόλιγουντ Κάποιες ερμηνείες παραμένουν ανεξίτηλες στην ιστορία του κινηματογράφου, ακόμα κι αν οι ηθοποιοί δεν είναι πια εδώ Πέννυ Λουπάκη 19.02.2023, 22:01

Η κινηματογραφική βιομηχανία έχει χάσει πολλούς ταλαντούχους ηθοποιούς στο πέρασμα των χρόνων. Οι τελευταίες ερμηνείες ορισμένων έχουν χαραχτεί στη μνήμη των θαυμαστών τους, ως ένα τελευταίο «δώρο» που τους έκαναν, ενώ άλλες κυκλοφόρησαν χρόνια μετά τον θάνατό τους ως φόρος τιμής στη μνήμη τους.

1. Χιθ Λέτζερ ως Τζόκερ στην ταινία «Ο Σκοτεινός Ιππότης» (2008)



Η ερμηνεία του Χιθ Λέτζερ στην ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, «The Dark Knight» μέχρι και σήμερα, αποτελεί τη μοναδική ερμηνεία που το κοινό έχει ταυτίσει απόλυτα με τον ήρωα. Αν κανείς σκεφτεί τον Χιθ Λέτζερ, αυτομάτως η σκέψη του «πηδάει» στον διεστραμμένο, σκοτεινό «Τζόκερ» που υποδύθηκε στη μεγάλη οθόνη.



Ο γοητευτικός σταρ δεν ενδιαφερόταν ποτέ να βγάλει προς τα έξω την εικόνα ενός όμορφου νέου, που θα πρωταγωνιστούσε σε ρομαντικές ταινίες ή δεν θα χρειαζόταν να «τσαλακωθεί». Αντιθέτως, το έκανε με μεγάλη ευκολία και κατάφερε να μείνει αξέχαστος στο μυαλό του κοινού.



Πέθανε από υπερβολική δόση ναρκωτικών σε ηλικία μόλις 29 ετών, λίγο πριν από την κυκλοφορία της ταινίας, κάνοντας την τελευταία του ερμηνεία ακόμα πιο «σημαντική». Σύμφωνα με τη νεκροψία, είχε καταναλώσει παυσίπονα, αγχολυτικά και υπνωτικά χάπια ταυτόχρονα. Δεν έγινε ποτέ γνωστό αν επρόκειτο για αυτοκτονία. Ο εμβληματικός ρόλος του «Τζόκερ» του χάρισε έστω και μετά τον θάνατό του, το Όσκαρ Καλύτερου Β' Ανδρικού ρόλου.

2. Πολ Γουόκερ στο «Fast & Furious 7» (2015)



Το «Fast & Furious 7» βρισκόταν ακόμα στην παραγωγή, όταν ο Πολ Γουόκερ έχασε ξαφνικά τη ζωή του, σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα το 2013.



Ο θάνατός του είχε αντίκτυπο όχι μόνο στο καστ και το συνεργείο της ταινίας, καθώς και στους θαυμαστές του franchise. Οι σκηνοθέτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με το δύσκολο έργο να ολοκληρώσουν την ταινία χωρίς έναν από τους βασικούς της πρωταγωνιστές. Ωστόσο εργάστηκαν ακούραστα για να τιμήσουν τη μνήμη του και να δώσουν στον χαρακτήρα του ένα σωστό αποχαιρετισμό.



O ηθοποιός υποδυόταν τον Μπράιαν Ο' Κόνορ, έναν πρώην αστυνομικό που κατέληξε να γίνει οδηγός γρήγορων αυτοκινήτων δρόμου και μέλος μίας συμμορίας, την οποία οργάνωνε ο Ντομινίκ Τορέτο (Βιν Ντίζελ). Χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό από ψηφιακά εφέ, σωσίες και αχρησιμοποίητο υλικό του ηθοποιοί από προηγούμενες ταινίες της σειράς, οι κινηματογραφιστές κατάφεραν να ολοκληρώσουν το «Furious 7». Στη νέα ταινία «Fast X», οι παραγωγοί χρησιμοποίησαν την ίδια ακριβώς τεχνική και έβαλαν ξανά τον Πολ Γουόκερ στο καστ.

Για τους φανατικούς θαυμαστές του franchise «Fast and Furious», το «Furious 7» θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά τους, αφού σε αυτό, ο Πολ Γουόκερ έδωσε την τελευταία του «ζωντανή» ερμηνεία και βοήθησε να δημιουργηθεί ένας χαρακτήρας που αγαπήθηκε από εκατομμύρια τηλεθεατές.

3. Νάταλι Γουντ στο «Brainstorm» (1983)



Η Νάταλι Γουντ ήταν μια ταλαντούχα και καταξιωμένη ηθοποιός που εμφανίστηκε σε πολλές ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας της. Ο τελευταίος της ρόλος πριν από τον πρόωρο θάνατό της, το 1981 ήταν στην ταινία επιστημονικής φαντασίας «Brainstorm».



Υποδυόταν μια ερευνήτρια που ήταν μέλος μιας ομάδας που εργαζόταν πάνω σε μια επαναστατική τεχνολογία που επέτρεπε στους ανθρώπους να καταγράφουν και να βιώνουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους. Την ταινία σκηνοθέτησε ο Ντάγκλας Τράμπουλ και πρωταγωνιστούσαν επίσης ο Κρίστοφερ Γουόκεν και η Λουίζ Φλέτσερ.





Δυστυχώς, η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή, στις 29 Νοεμβρίου 1981 σε ηλικία 43 ετών, πριν ολοκληρωθεί η ταινία, με αποτέλεσμα να γίνουν σημαντικές αλλαγές στην παραγωγή και στην τελική της κυκλοφορία. Παρά τις δοκιμασίες αυτές που πέρασε η παραγωγή, το «Brainstorm» αποτελεί έκτοτε μία από τις πιο κλασσικές ταινίες του Χόλιγουντ και μια απόδειξη για το ταλέντο της Γουντ, αλλά και το αντίκτυπο που άφησε στην κινηματογραφική βιομηχανία.



Ο θάνατός της συνέβη κάτω μυστηριώδεις και αδιευκρίνιστες συνθήκες και οι μαρτυρίες σχετικά με το περιστατικό ήταν ασαφείς και αντιφατικές. Σύμφωνα με έρευνες που ακολούθησαν τα επόμενα χρόνια υποστηρίζεται ότι ο θάνατός της οφειλόταν σε πνιγμό και άλλους μη καθορισμένους παράγοντες.



4. Ελίζαμπεθ Τέιλορ στο «These Old Broads» (2001)



Ο τελευταίος ρόλος της Ελίζαμπεθ Τέιλορ στην οθόνη ήταν στην ταινία «These Old Broads», η οποία προβλήθηκε το 2001. Το σενάριο υπογράφει η Κάρι Φίσερ. Η Ελίζαμπεθ Τέιλορ πρωταγωνίστησε δίπλα σε δύο ακόμα θρύλους του Χόλιγουντ, την Τζόαν Κόλινς και τη Ντέμι Ρέινολντς.



Υποδυόταν μια συνταξιούχο ηθοποιό ονόματι Κέιτ Γουέστμπερν, η οποία ξανασυναντιέται με τους πρώην συναδέλφους της για ένα τηλεοπτικό αφιέρωμα. Πρόκειται για μια ταινία που διακωμωδεί την εμμονή του Χόλιγουντ με τη νεότητα και την ομορφιά, θέμα απολύτως διαχρονικό. Η ερμηνεία της Τέιλορ απέσπασε πολλές θετικές κριτικές.



Παρόλο που το «Τhese Old Broads» δεν γνώρισε μεγάλη εμπορική επιτυχία, παραμένει μια αξιοσημείωτη «υποσημείωση» στη θρυλική καριέρα της Τέιλορ. Η ηθοποιός απεβίωσε το 2011 σε ηλικία 79 ετών, σε ιδιωτική κλινική του Λος Άντζελες από καρδιακή ανεπάρκεια. Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου την έχει κατατάξει έβδομη στη λίστα με τις 25 μεγαλύτερες σταρ όλων των εποχών.





5. Ρίβερ Φοίνιξ στο «True Blood» (2012)



Ήταν ένα από τα ανερχόμενα αστέρια του Χόλιγουντ. Ο αδερφός του Χοακίν Φοίνιξ πέθανε σε ηλικία 23 ετών απο καρδιακή ανεπάρκεια, αφού ήταν χρήστης ναρκωτικών και στην τελευταία του δόση δοκίμασε το «θανατηφόρο κοκτέιλ», ηρωίνη μαζί με κοκαίνη.



Ο τελευταίος ρόλος του Ρίβερ Φοίνιξ, πριν από το θάνατό του ήταν στην ταινία «Dark Blood», που σκηνοθετήθηκε από τον Τζορτζ Σλούιζερ και βρισκόταν στο στάδιο του post-production, όταν ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή το 1993. Η παραγωγή σταμάτησε λόγω του θανάτου του και παρέμεινε ημιτελής μέχρι το 2012, όταν ο Τζορτζ Σλούιζερ, με τη βοήθεια ενός ηθοποιού που δάνεισε τη φωνή του, την ολοκλήρωσε.



Στο «Dark Blood», ο Φοίνιξ υποδυόταν έναν νεαρό χήρο ονόματι «Μπόι», ο οποίος ζούσε στην έρημο της Αριζόνα και είχε αποτραβηχτεί από την κοινωνία μετά το θάνατο της γυναίκας του. Συναντά ένα ζευγάρι του Χόλιγουντ, τον Χάρι και τη Μπάφυ (τους υποδύονται ο Τζόναθαν Πράις και η Τζούντι Ντέιβις), το αυτοκίνητο των οποίων χαλάει κοντά στο σπίτι του. Καθώς ο Μπόι αποκτά όλο και μεγαλύτερη εμμονή με τη Μπάφυ, το ζευγάρι συνειδητοποιεί ότι βρίσκεται σε κίνδυνο και πρέπει να βρει έναν τρόπο να ξεφύγει.



Η ερμηνεία του Φοίνιξ στην ταινία έχει επαινεθεί από τους κριτικούς, οι οποίοι σημείωσαν ότι πρόκειται για την πιο «έντονη και στοιχειωτική απεικόνιση ενός ανθρώπου που παλεύει με τη θλίψη και την απομόνωση». Αν και η ίδια η ταινία έχει λάβει ανάμεικτες κριτικές, έχει θεωρηθεί μια απόδειξη του ταλέντου και των δυνατοτήτων του Φοίνιξ ως ηθοποιού και μια τραγική υπενθύμιση ενός ταλέντου που χάθηκε πολύ νωρίς.

6. Ρόμπιν Γουίλιαμς στο «Night at the Museum: Secret of the Tomb» (2014)



Ο τελευταίος ρόλος του Ρόμπιν Γουίλιαμς στην οθόνη ήταν στην ταινία του 2014 «Night at the Museum: Secret of the Tomb». Επανέλαβε τον ρόλο του ως Tέντι Ρούσβελτ, έναν χαρακτήρα που είχε υποδυθεί στις δύο προηγούμενες ταινίες του franchise.



Σε αυτή την οικογενειακή κωμωδία περιπέτειας, ο Tέντι ενώνεται με τα άλλα εκθέματα του μουσείου σε μια προσπάθεια να σώσουν τις μαγικές τους δυνάμεις. Η ερμηνεία του Γουίλιαμς επαινέθηκε για τη ζεστασιά και το χιούμορ της και πολλοί θαυμαστές χάρηκαν που τον είδαν ξανά σε έναν από τους πιο αγαπημένους του ρόλους.



Δυστυχώς, λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία της ταινίας, τον Αύγουστο του 2014, έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 63 ετών. Ο θρυλικός ηθοποιός αυτοκτόνησε με τη μέθοδο του απαγχονισμού, ενώ το νεκρό του σώμα εντόπισε στενός του συνεργάτης. Ο θάνατός του σκόρπισε θλίψη στους θαυμαστές του και τη βιομηχανία του θεάματος, ενώ αργότερα αποκαλύφθηκε ότι πάλευε με την κατάθλιψη, αλλά και προβλήματα υγείας.

7. Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν στο «Hunger Games: Mockingjay - Part 2» (2015)



Ο τελευταίος ρόλος του Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν πριν από το θάνατό του το 2014 ήταν στο δεύτερο μέρος της ταινίας «The Hunger Games: Mockingjay». Σε αυτή υποδύθηκε τον χαρακτήρα του «Plutarch Heavensbee», τον επικεφαλής παιχνιδοποιό που γίνεται βασικός σύμμαχος της πρωταγωνίστριας της ταινίας, Κάτνις.



Στην ταινία, ο χαρακτήρας του παίζει καθοριστικό ρόλο στην εξέγερση ενάντια στην καταπιεστική Καπιτώλιο, συνεργαζόμενος με την Katniss για να σχεδιάσουν και να εκτελέσουν τη στρατηγική τους. Η ερμηνεία του Χόφμαν στην ταινία επαινέθηκε από τους κριτικούς, οι οποίοι σημείωσαν την ικανότητά του να προσδίδει βάθος και προσωπικές αποχρώσεις στον ρόλο.



Δυστυχώς, ο Χόφμαν απεβίωσε πριν από την κυκλοφορία της ταινίας και ο θάνατός του έριξε «σκιά» στην πρεμιέρα της. Ο 46χρονος ηθοποιός βρέθηκε νεκρός, στο μπάνιο του διαμερίσματός του στη Νέα Υόρκη, με μία βελόνα καρφωμένη στο μπράτσο του. Το επίσημο ιατροδικαστικό πόρισμα έδειξε ότι πέθανε από υπερβολική χρήση κοκτέιλ ναρκωτικών. Η ερμηνεία του στο «Hunger Games» θεωρήθηκε ένας κατάλληλος φόρος τιμής στο ταλέντο και την κληρονομιά του ως ένας από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του.

8. Όντρεϊ Χέπμπορν στο «Always» (1989)



Ο τελευταίος ρόλος της Όντρεϊ Χέπμπορν πριν από το θάνατό της το 1993 ήταν στην ταινία «Always», ένα ρομαντικό δράμα σε σκηνοθεσία του Στίβεν Σπίλμπεργκ. Η σταρ του κινηματογράφου υποδύθηκε τη Χαπ, έναν φύλακα άγγελο που προσέχει τον πρωταγωνιστή της ταινίας, έναν πιλότο ονόματι Πιτ, τον οποίο υποδύεται ο Ρίτσαρντ Ντρέιφους.



Στην ταινία, η Χαπ παρέχει καθοδήγηση και υποστήριξη στον Πιτ, καθώς εκείνος παλεύει με τις απαιτήσεις της δουλειάς του και τον βοηθά να συμφιλιωθεί με τη φίλη του, μετά από έναν καβγά. Η ερμηνεία της στην ταινία κέρδισε πολλές θετικές κριτικές, ενώ επαινέθηκε για την ικανότητά της να προσδίδει ζεστασιά και χάρη στον χαρακτήρα, παρά τον περιορισμένο χρόνο της στην οθόνη.



Η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία της ταινίας σε ηλικία 63 ετών και ο θάνατός της θεωρήθηκε μεγάλη απώλεια για την κινηματογραφική βιομηχανία. Έφυγε από τη ζωή, μετά από μάχη με τον καρκίνο. Το 1992, όταν επέστρεψε στην Ελβετία μετά το ταξίδι στη Σομαλία, άρχισε να νιώθει πόνους στην υπογάστρια περιοχή. Μετά από λαπαροσκοπική επέμβαση, στην οποία χρειάστηκε να υποβληθεί, οι γιατροί ανακάλυψαν καρκίνο στο συγκεκριμένο σημείο, που είχε εξαπλωθεί από την σκωληκοειδή απόφυση. Μετά από πολλές επεμβάσεις, φάρμακα και άλλες ιατρικές προσπάθειες, οι γιατροί διέγνωσαν πως ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί τόσο, που δεν μπορεί πλέον να αφαιρεθεί. Η ερμηνεία της ηθοποιού στο «Always» παραμένει μια απόδειξη του ταλέντου της. Μέχρι σήμερα, θεωρείται μια από τις πιο εμβληματικές ηθοποιούς όλων των εποχών.

9. Πολ Νιούμαν στο «Cars» (2006)



Ο τελευταίος ρόλος του Πολ Νιούμαν πριν από τον θάνατό του ήταν στην ταινία κινουμένων σχεδίων «Cars» της Pixar. Ο ηθοποιός δάνεισε τη φωνή του στον χαρακτήρα του «Ντοκ Χάντσον». Η ταινία κυκλοφόρησε το 2006 και η «ερμηνεία» του Νιούμαν απέσπασε πολλά θετικά σχόλια.



Ο χαρακτήρας του Νιούμαν είναι ένας συνταξιούχος οδηγός αγώνων που γίνεται μέντορας του πρωταγωνιστή της ταινίας, Μακουίν Η σοφία, η εμπειρία και η σκληρή αγάπη του Ντοκ βοηθούν τον Κεραυνό να πάρει σημαντικά μαθήματα για την ταπεινότητα, τη φιλία και την έννοια της αληθινή νίκης.



Η ερμηνεία του Νιούμαν χαρακτηρίστηκε από τους κριτικούς «διακριτική, αλλά ισχυρή». Ο ρόλος αποτέλεσε φόρο τιμής στον Νιούμαν, ο οποίος δεν ήταν μόνο ένας αγαπημένος ηθοποιός, αλλά και ένας παθιασμένος οδηγός αγώνων αυτοκινήτων.



Ο Πολ Νιούμαν άφησε την τελευταία του πνοή στις 26 Σεπτεμβρίου 2008, σε ηλικία 83 ετών, στη φάρμα του, κοντά στο Γουέστπορτ του Κονέκτικατ. Τους τελευταίους μήνες της ζωής του, έδινε σκληρή μάχη με τον καρκίνο του πνεύμονα. Η κληρονομιά του ως ηθοποιός, αλλά και ανθρωπιστής συνεχίζει να εμπνέει γενιές θαυμαστών σε όλο τον κόσμο.

10. Μάρλον Μπράντο στο «Superman» (1978)



Ο τελευταίος κινηματογραφικός ρόλος του Μάρλον Μπράντο πριν από το θάνατό του ήταν ο ρόλος του Jor-El, του βιολογικού πατέρα του Σούπερμαν, στην ταινία του 2006 «Ο Σούπερμαν επιστρέφει». Η ταινία κυκλοφόρησε το 2006, δύο χρόνια μετά τον θάνατο του ηθοποιού.



Οι σκηνές του Μπράντο στην ταινία «Superman Returns» ήταν στην πραγματικότητα «κλεμμένες» από την προηγούμενη ερμηνεία του στην πρώτη ταινία «Superman» που κυκλοφόρησε το 1978. Οι κινηματογραφιστές χρησιμοποίησαν αχρησιμοποίητο υλικό από την ερμηνεία του Μπράντο, σε συνδυασμό με νέες εικόνες που δημιουργήθηκαν από υπολογιστή, για να δημιουργήσουν μια νέα εικόνα του χαρακτήρα στην ταινία του 2006.



Ο ρόλος του Μπράντο μπορεί να ήταν σχετικά μικρός, αλλά σημαντικός, καθώς ο χαρακτήρας του ήταν βασική φιγούρα στην ιστορία του σούπερ ήρωα. Ο Jor-El ήταν υπεύθυνος για την αποστολή του γιου του Kal-El (Superman) στη Γη, όπου γίνεται ήρωας και προστάτης της ανθρωπότητας.



Ο Μάρλον Μπράντο ήταν ένας θρυλικός ηθοποιός, γνωστός για τις εμβληματικές ερμηνείες του σε ταινίες όπως «Ο Νονός» και «On the Waterfront». Τα τελευταία χρόνια της ζωής του τον βρήκαν φορτωμένο με υπέρογκα χρέη και υπέρβαρο. Έπασχε από σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και καρκίνο του ήπατος. Απεβίωσε την 1η Ιουλίου του 2004 στο Ιατρικό κέντρο Ρόναλντ Ρήγκαν του UCLA, λόγω αναπνευστικής ανεπάρκειας.