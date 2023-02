Κλείσιμο

Κλείσιμο

Η λεζάντα της ανάρτησής της περιελάμβανε στίχους του «Pray You Catch Me» από το άλμπουμ «Lemonade» της Μπιγιονσέ, ένα άλμπουμ γνωστό για την περιγραφή της απιστίας του συζύγου της Jay-Z. «Μπορείς να γευτείς την ατιμία, είναι στον αέρα που αναπνέεις», λέει ο στίχος.Η Φοξ έκανε unfollow τον MGK ακολουθώντας μόνο τρεις- τον Eminem, τον Harry Styles και τον Timothée Chalamet - πριν διαγράψει εντελώς τον λογαριασμό της.Ο MGK, ο οποίος έχει μια μακροχρόνια διαμάχη με τον Eminem, δεν έχει ακόμη απαντήσει στις φήμες περί χωρισμού. Το Page Six απευθύνθηκε στους εκπροσώπους του και της Fox για να σχολιάσουν αλλά ουδείς έκανε κάποια δήλωση.Ο τραγουδοποιός, ωστόσο, εμφανίστηκε σε ένα πάρτι του Super Bowl το βράδυ του Σαββάτου, αφιερώνοντας την επιτυχία του «Bloody Valentine» στις «κυρίες».Εκπρόσωπος του πάρτι επιβεβαίωσε στο Page Six ότι η Φοξ δεν ήταν στον χώρο και δεν τον συνόδευσε.Άλλο δημοσίευμα ωστόσο υποστηρίζει ότι το ζευγάρι εμφανίστηκε μαζί σε πάρτι και έδειχνε μια χαρά.